FC BARCELONA
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«Жирона» «раздражена» из-за того, что «Барса» связалась с Ориолем Ромеу. И причина даже не в том, что они не хотят его продавать

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Можно их понять.

«Жирона» недовольна поведением «Барселоны», начавшей погоню за Ориолем Ромеу, — клуб «раздражен» методами соперников, как сообщает журналист Diario Sport Ферран Корреас.

Главная причина этого недовольства заключается в том, что Хави связался с Ромеу напрямую, не уведомив об этом его нынешний клуб.

«Мы знаем, что Хави звонил нашему игроку, а Ориоль Ромеу не свободен, у него контракт с «Жироной» до 2025 года, поэтому я бы сказал, что этого делать нельзя», — передает журналист слова источника.

В статье предполагается, что это может повлиять на процесс переговоров и помешать «Барсе» подписать игрока.

Контракт Ромеу с «Жироной» действительно рассчитан до 2025 года, но в нем содержится пункт об отступных в размере 10 миллионов евро.

«Барселона» надеялась договориться о более низкой цене за игрока, но «Жирона» не намерена упрощать задачу своим соперникам, по словам источников из клуба.

1 комментарий

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Вячеслав Новиков
А может он звонил пригласить пивка попить, игроку уже и общаться не с кем нельзя?
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