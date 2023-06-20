Медленно подводится к основе.

Многие болельщики по всему миру, в том числе и «Барселоны», одержимы игрой Арды Гюлера.

18-летний вундеркинд играет в «Фенербахче» на позиции атакующего полузащитника. Начиная с апреля, он показал очень впечатляющую форму. Причем как за клуб, так и за сборную Турции.

Чем же он так хорош для кулес? Его умение играть в пас напоминает им Андреса Иньесту. У него также отличный удар, а в понедельник Гюлер забил такой красивый гол за сборную.

Но самое приятное, что есть в активе турка, это прописанная сумма отступных − всего 17,5 млн евро. Очевидно, что если он продолжит демонстрировать такую форму, то выбор у молодого парня будет огромный.

💭 Представьте его и Педри в одной команде... Хави нужен креативный игрок, почему бы не купить молодого и интересного парня? Он стоит всего 17 млн евро, чувак!

💭 Педри и Гулер в центре... Мы уничтожаем их центральных защитников и открываем возможность Леве и Роке добить их. Пожалуйста, Хави, ради нас, подари нам такую радость. Арда Гюлер − это дар. Из всех этих клубов [заинтересованных в нем], Гулер − всего лишь в одном звонке Хави от нас.

💭 Он чем-то напоминает Пабло Торре. Ладно, Хави, тебе не нравится оригинал? Тогда вот Арда Гюлер. Он нам нужен!

💭 Арда Гюлер станет большим игроком. «Барсе» нужно приложить силы и выделить средства на него.

В марте сообщалось, что «Барса» следит за молодым игроком. Однако в подписании полузащитника заинтересованы многие другие европейские клубы.