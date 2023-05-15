8 комментариев

Кунде в футболке с Дембеле, счастливчик с автографом Араухо и Хави, звонящий жене. Смотрим, как прошел чемпионский парад «Барселоны»
«Барселона» завоевала долгожданное чемпионство под руководством Хави! «Блауграна» стала победителем Ла Лиги в 27-й раз.
«Барса» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре испанского первенства, а на следующей день вместе с женской командой, которая в этом сезоне также завоевала титул, провела чемпионский парад по столице Каталонии.
Смотрим лучшие фото и видео с праздника триумфаторов.
Игроки вместе с болельщиками исполнили гимн клуба.
Поприветствовать чемпионов и чемпионок собралась огромная толпа поклонников футбола.
Одному счастливчику удалось заполучить автографы Рафиньи и Араухо. Игроки сумели вернуть подписанную футболку фанату, хотя автобус все это время продолжал движение.
А это селфи вполне может стать легендарным.
Кунде надел футболку с фотографией Дембеле. Сегодня Усман отмечает свой день рождения.
Хави во время парада позвонил своей жене.
Тренер и его выдающаяся команда.
Алексия Путельяс наслаждается прекрасным видом.
Чемпионы!
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