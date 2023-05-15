8 комментариев

«Барселона» завоевала долгожданное чемпионство под руководством Хави! «Блауграна» стала победителем Ла Лиги в 27-й раз.

«Барса» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре испанского первенства, а на следующей день вместе с женской командой, которая в этом сезоне также завоевала титул, провела чемпионский парад по столице Каталонии.

Смотрим лучшие фото и видео с праздника триумфаторов.

Игроки вместе с болельщиками исполнили гимн клуба.

Поприветствовать чемпионов и чемпионок собралась огромная толпа поклонников футбола.

Одному счастливчику удалось заполучить автографы Рафиньи и Араухо. Игроки сумели вернуть подписанную футболку фанату, хотя автобус все это время продолжал движение.

А это селфи вполне может стать легендарным.

Кунде надел футболку с фотографией Дембеле. Сегодня Усман отмечает свой день рождения.

Хави во время парада позвонил своей жене.

Тренер и его выдающаяся команда.

Алексия Путельяс наслаждается прекрасным видом.

Чемпионы!