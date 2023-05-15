FC BARCELONA
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Кунде в футболке с Дембеле, счастливчик с автографом Араухо и Хави, звонящий жене. Смотрим, как прошел чемпионский парад «Барселоны»

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«Барселона» завоевала долгожданное чемпионство под руководством Хави! «Блауграна» стала победителем Ла Лиги в 27-й раз.

«Барса» обыграла «Эспаньол» в 34-м туре испанского первенства, а на следующей день вместе с женской командой, которая в этом сезоне также завоевала титул, провела чемпионский парад по столице Каталонии.

Смотрим лучшие фото и видео с праздника триумфаторов.

Игроки вместе с болельщиками исполнили гимн клуба.

Поприветствовать чемпионов и чемпионок собралась огромная толпа поклонников футбола.

Одному счастливчику удалось заполучить автографы Рафиньи и Араухо. Игроки сумели вернуть подписанную футболку фанату, хотя автобус все это время продолжал движение.

А это селфи вполне может стать легендарным.

Кунде надел футболку с фотографией Дембеле. Сегодня Усман отмечает свой день рождения.

Хави во время парада позвонил своей жене.

Тренер и его выдающаяся команда.

Алексия Путельяс наслаждается прекрасным видом.

Чемпионы!

8 комментариев

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Alexlagodny
Смотрю с первой секунды!! Как же красиво!!! Всех болельщиков Барселоны с нашим праздником !!!🍾🥂
+14
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+14
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Спартак Уокер
Очень рад за Барселону они прошли через трудности но добились чемпионства
+8
0
+8
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Ramil Usmanov
Прекрасные моменты! Четыре долгих года без чемпионства и вот, великолепный Хави сделал это!
+6
0
+6
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Kaloyan Yalamov
Начало положено. Причем, по мнению экспертов местного отлива, просто физруком. Неплохо в общем.
Visca Barca
+3
0
+3
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Marakana
Мечта попасть вот на такой чемпионский парад Барсы. Красотище. Вы заслужили ребята
+3
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Рэд Уайт
Летом будет 28 титул Ла Лиги .Барса подготовила все документы для признания ее титула
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MyGerodot
Не так многие верили в то, что Хави это удастся. Но он и его Барселона к восторгу Каталонии и нашему - пришли на этот праздник победителями. Барселона - ты прекрасна, aplaudiments!
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jonnysilverhand01
Радости то … хоть один трофей на следующие 20 лет каталонцы взяли, пусть попадаются ленек
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