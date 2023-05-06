FC BARCELONA
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Тер Стеген и Кристенсен. Хави выбрал семь неприкасаемых игроков в преддверии летнего трансферного окна

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Кто же покинет клуб в ближайшие месяцы?

По данным Mundo Deportivo, Хави назвал руководству «Барселоны» очередной список из семи игроков, которые ни в коем случае не подлежат продаже.

Вот, кто туда вошел: Марк-Андре Тер Стеген, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски.

Только Дембеле, Френки и Кристенсен фигурировали в новостях в о потенциальных трансферах в преддверии летнего окна. Недавно сообщалось, что мюнхенская «Бавария» присматривается к Усману, а де Йонга и Кристенсена связывали с переходом в Премьер-лигу.

Этим летом «Барселона» готова продавать игроков, чтобы сократить фонд заработной платы и зарегистрировать таких игроков, как Гави, а также получить возможность подписывать новых футболистов.

Этот список вновь подтверждает, что «Барселона» готова расстаться с некоторыми игроками первой команды, если получит хорошее предложение. Претендентами на уход могут стать Рафинья, Ферран Торрес, Франк Кессиэ и, возможно, Ансу Фати.

5 комментариев

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Alexlagodny
Ага, автор с балды написал и приписал это Хави 😂🤣 В жизни тренер не позволит это стать известно публике. Очень наивно товарищ автор. Попробуйте еще раз переписать по-другому 😂
+9
-1
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Nogoi89
а Гави выкинуть из команды?)
+5
0
+5
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Kirill IA
Ответ Nogoi89
а Гави выкинуть из команды?)
или Кунде, вообще по-моему самый важный трансфер прошлого года
+4
-1
+3
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Евсей Пролеткин
Ответ Nogoi89
а Гави выкинуть из команды?)
У него ещё прописке лет
0
0
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МГЕР
Ответ Nogoi89
а Гави выкинуть из команды?)
Зарегать
0
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0
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