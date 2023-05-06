Кто же покинет клуб в ближайшие месяцы?

По данным Mundo Deportivo, Хави назвал руководству «Барселоны» очередной список из семи игроков, которые ни в коем случае не подлежат продаже.

Вот, кто туда вошел: Марк-Андре Тер Стеген, Андреас Кристенсен, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле и Роберт Левандовски.

Только Дембеле, Френки и Кристенсен фигурировали в новостях в о потенциальных трансферах в преддверии летнего окна. Недавно сообщалось, что мюнхенская «Бавария» присматривается к Усману, а де Йонга и Кристенсена связывали с переходом в Премьер-лигу.

Этим летом «Барселона» готова продавать игроков, чтобы сократить фонд заработной платы и зарегистрировать таких игроков, как Гави, а также получить возможность подписывать новых футболистов.

Этот список вновь подтверждает, что «Барселона» готова расстаться с некоторыми игроками первой команды, если получит хорошее предложение. Претендентами на уход могут стать Рафинья, Ферран Торрес, Франк Кессиэ и, возможно, Ансу Фати.