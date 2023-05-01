FC BARCELONA
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В «Барсе» – полный хаос. За последний год 5 игроков стали жертвами грабителей. Кому-то даже приставляли к голове пистолет

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Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Жорди Альба Жорди Альба
Жюль Кунде Жюль Кунде
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Пока Жюль Кунде играл за «Барселону» против «Реал Бетиса», воры обыскали его дом в поисках драгоценностей. Кража со взломом в доме Кунде – не единичный случай в «Барсе».

Вот несколько других игроков каталонцев, ставших жертвами грабителей во время пребывания в клубе.

Пьер-Эмерик Обамеянг. Грабители терроризировали его семью во время прошлогодней кражи со взломом. Они даже связали футболиста, приставили пистолет к голове и сломали челюсть – игроку пришлось некоторое время носить маску для лица.

Why is Chelsea striker Aubameyang wearing a face mask? Reason for equipment explained | Goal.com

Роберт Левандовски. Польский нападающий стал мишенью по пути на тренировку. Но ему удалось догнать воров и с помощью полиции вернуть украденные вещи.

Жорди Альба. В прошлом году El Pais сообщал, что дом Альбы был ограблен, когда его семья была дома – воры поднялись наверх через сад и взломали его сейф.

Ансу Фати. La Vanguardia сообщает, что его дом был ограблен во время матча между «Барселоной» и «Эспаньолом» – в это время Фати был на Камп Ноу и наблюдал за игрой.

Возможно, клубу следует больше беспокоиться о своих игроках.

7 комментариев

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Hella black
Кто-то сливает инфу и наводит,причём капитально.
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Александр Васильев
Это как клуб должен больше беспокоиться? Это местную полицию надо драть по жесткому! Ну, возможно клуб должен больше заявлять об этих случаях прессе, о назревшей уже давно проблеме воров.
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wmfrxwf5rq
Ограбление ювелирного*
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TravenS
При их доходах они не могут позволить себе нанять охрану?
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maxdk9
Мне вот интересно как они вообще подписывают новых игроков, ну ведь очевидно что клуб замешан в этих ограблениях (некоторые случайно происходят именно тогда когда надо подтолкнуть игрока на выход). В добавление к тому что они на зп кидают...
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NartApsua
Грабежи - давняя проблема города. Барселона - потрясающее место дли жизни. И огромное количество выходцев из стран Латинской Америки, Марокко и Восточной Европы выбирают именно Барселону как место для переезда. От того там с преступностью дела обстоят похуже, чем в остальной Испании. Особенно там "прославились" румыны. Местные жители их потому просто на дух не переваривают.
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pyatachyok
Ответ TravenS
При их доходах они не могут позволить себе нанять охрану?
Реально осмысленная охрана стоит дорого даже для их доходов: это сумма не меньше миллиона в год. Действительно, нужно минимум два человека на постоянную работу, то есть минимум девять-десять человек на окладе. Люди должны как минимум не болтать (то есть не должно быть так, что они готовы взять пять миллионов и разболтать все на свете), так что только на зарплату уйдет ну всяко не меньше миллиона (а там еще какие-нибудь налоги и соцпакеты: не знаю, как в Европе, но в США считается, что рабочая сила обходится работодателю в полтора раза дороже зарплаты). Вполне может быть дешевле застраховаться.
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