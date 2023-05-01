7 комментариев

Пока Жюль Кунде играл за «Барселону» против «Реал Бетиса», воры обыскали его дом в поисках драгоценностей. Кража со взломом в доме Кунде – не единичный случай в «Барсе».

Вот несколько других игроков каталонцев, ставших жертвами грабителей во время пребывания в клубе.

Пьер-Эмерик Обамеянг. Грабители терроризировали его семью во время прошлогодней кражи со взломом. Они даже связали футболиста, приставили пистолет к голове и сломали челюсть – игроку пришлось некоторое время носить маску для лица.

Роберт Левандовски. Польский нападающий стал мишенью по пути на тренировку. Но ему удалось догнать воров и с помощью полиции вернуть украденные вещи.

Жорди Альба. В прошлом году El Pais сообщал, что дом Альбы был ограблен, когда его семья была дома – воры поднялись наверх через сад и взломали его сейф.

Ансу Фати. La Vanguardia сообщает, что его дом был ограблен во время матча между «Барселоной» и «Эспаньолом» – в это время Фати был на Камп Ноу и наблюдал за игрой.

Возможно, клубу следует больше беспокоиться о своих игроках.