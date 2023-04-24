Без сенсаций.

«Барселона» наконец-то выиграла, причем у очень серьезного соперника - мадридского «Атлетико».

Игра, однако, была не такой скучной, как предполагает счет, даже несмотря на единственный гол Феррана Торреса, забитый «в раздевалку» «Атлетико».

По информации The Athletic, коэффициент ожидаемых голов (xG) «Барсы» составил 2,18 - по сравнению с 1,28 у «Атлетико».

Сине-гранатовые нанесли 13 ударов по воротам, но в створ попали лишь четырежды. У «Атлетико» похожая статистика - 13 (3).

«Барса» имела несколько хороших моментов во втором тайме. Роберт Левандовски и Рафинья упустили великолепный момент для взятия ворот.

Поляк упустил еще один хороший момент, поэтому, если бы в этом матче была 100% реализация, то счет был бы 3:1 в пользу «Барселоны» - «Атлетико» тоже наиграл на гол.

«Барселона» набрала важнейшие три очка, прервав серию из трех матчей без побед.