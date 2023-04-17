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«Овладел искусством выглядеть занятым, ничего не делая». Болельщики критикуют Левандовски за невнятную игру против «Хетафе»

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В воскресенье вечером «Барселона» неожиданно потеряла очки в матче с «Хетафе», сыграв вничью (0:0). Болельщики «сине-гранатовых» в Twitter были недовольны отсутствием результативности со стороны Роберта Левандовски.

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» много забивает с тех пор, как летом перешел в «Барселону». У него на счету 27 голов и семь результативных передач в 36 матчах.

Однако поляк не так стабилен, как надеялись фанаты. Игра против «Хетафе» тому пример. Левандовски нанес всего один удар по воротам и упустил один 100% момент. Он не делал ключевых передач и девять раз терял мяч.

@Jiji_Byte: «Левандовски овладел искусством выглядеть занятым, ничего не делая».

@vini_ball: «Роберт Левандовски, ты нужен своей команде…».

@FCB__Messi10_: «Араухо на самом деле лучший дриблер, чем Ансу, Торрес, Рафинья и Левандовски вместе взятые. Что за ужасный матч».

@CulerYRonaldo: «37-летний Роналду забил в 2021 году столько же победных голов, сколько Лионель Месси и Роберт Левандовски ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ».

@epiphanile: «Левандовски упустил 4 отличных момента за 30 минут против худшего вратаря в первом дивизионе».

16 комментариев

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Arkadios Avgitidis
и они,то есть, мы,- совершенно правы!
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alberto-m
Ответ Темирлан Шаваев
Не, чего они ожидали, человек в свои 35 играет без отдыха.
Без отдыха?
ЛЧ нет, ЛЕ нет, сборной нет.
По моему, он слишком много ОТДЫХАЕТ
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alberto-m
Ответ Темирлан Шаваев
Ну, ну попробуй сыграть 41 матчей без перерыва по 90 минут. Извини конечно, но твой комментарий, слишком глупый, ЛЧ была, ЛЕ была, игры сборной были, ещё кубок Испании был и усталость накопилась. Ещё один вопрос когда по твоему он отдыхает, на тренировках или во время матчей? Ему нужен хотя бы недельный отпуск без этого всего.
Странно что другие футболисты играют и не жалуются на то что играют без недельных отпусков Странно что Месси в те же годы (в те же 35) играет и очень даже хорошо.
КР7 в свои 37!!!!!! играет (да, лига 🐫) , но играет
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МТБ
Кажется болельщики барсы начинаю умнеть и понимать разницу, между набиванием мусорной статы на хрен знает ком и голами, которые реально делают результат. Прогресс, во времена Месси до них это доходило туго.
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garap83@ukr.net
Месси так же стату набивал всяким хетавам и отсасунам,а потом пешком ходил перед Баварией и остальными
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Sasa Smykalo
Не вина нападающего что некому пас одатьнекому стянуть на себя защитников мячь должным образом не двигается это вам не при Хави Иньесте посмотрите как игроки МанСити разигрывают какие ккчественные передачи проходят
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Рэд Уайт
Леве с приходом Месси легче будет
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Иван Куянец
Это правда
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Темирлан Шаваев
Ответ alberto-m
Без отдыха? ЛЧ нет, ЛЕ нет, сборной нет. По моему, он слишком много ОТДЫХАЕТ
Ну, ну попробуй сыграть 41 матчей без перерыва по 90 минут.
Извини конечно, но твой комментарий, слишком глупый, ЛЧ была, ЛЕ была, игры сборной были, ещё кубок Испании был и усталость накопилась.
Ещё один вопрос когда по твоему он отдыхает, на тренировках или во время матчей? Ему нужен хотя бы недельный отпуск без этого всего.
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alberto-m
Ответ Темирлан Шаваев
У других футболистов есть подмена, есть кому их заменять. У тех же нападающих: Холланда подменяет Альварес, Мбаппе давали несколько раз отдых, Бензема отсутствовал из-за травмы, Месси тоже давали несколько раз отдых ( после травмы дали небольшой отдых и после победы на ЧМ кажется 2 недельный отдых) и если честно, Роналду пол сезона отдыхал, вторую половину он играет в арабской лиге, и вряд ли он там на всю катушку играет. Мало кто играет все матчи в сезоне ( что сейчас делает Левандовски) , в большинстве такие футболисты молодые и играют лишь лигу и кубок страны.
Я не думаю что это повод за последние 10 игр забить два гола
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Темирлан Шаваев
Ответ alberto-m
Я не думаю что это повод за последние 10 игр забить два гола
Ты к его усталости добавь, что вместо быстрого, техничного Дембеле ( с которым у них получилось неплохая связка) , на поле Рафинья, который не может обыграть один в один, а также не может отдать нормальный пас в близи штрафной. Вместо ключевых Де Йонга и Педри ( на которых держится весь центр, в плане атаки) , на поле либо разрушительный Кессье, либо Фати с Торресом.
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BeastI666I
Ответ МТБ
Кажется болельщики барсы начинаю умнеть и понимать разницу, между набиванием мусорной статы на хрен знает ком и голами, которые реально делают результат. Прогресс, во времена Месси до них это доходило туго.
тут главное, чтобы фанаты Кринжа это осознали ))) они же орали, что Лева лучше, чем Месси
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Стальной Вилли
Ответ МТБ
Кажется болельщики барсы начинаю умнеть и понимать разницу, между набиванием мусорной статы на хрен знает ком и голами, которые реально делают результат. Прогресс, во времена Месси до них это доходило туго.
https://www.sports.ru/football/1087955209.html
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