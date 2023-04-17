16 комментариев

«Овладел искусством выглядеть занятым, ничего не делая». Болельщики критикуют Левандовски за невнятную игру против «Хетафе»
В воскресенье вечером «Барселона» неожиданно потеряла очки в матче с «Хетафе», сыграв вничью (0:0). Болельщики «сине-гранатовых» в Twitter были недовольны отсутствием результативности со стороны Роберта Левандовски.
Бывший игрок мюнхенской «Баварии» много забивает с тех пор, как летом перешел в «Барселону». У него на счету 27 голов и семь результативных передач в 36 матчах.
Однако поляк не так стабилен, как надеялись фанаты. Игра против «Хетафе» тому пример. Левандовски нанес всего один удар по воротам и упустил один 100% момент. Он не делал ключевых передач и девять раз терял мяч.
@Jiji_Byte: «Левандовски овладел искусством выглядеть занятым, ничего не делая».
@vini_ball: «Роберт Левандовски, ты нужен своей команде…».
@FCB__Messi10_: «Араухо на самом деле лучший дриблер, чем Ансу, Торрес, Рафинья и Левандовски вместе взятые. Что за ужасный матч».
@CulerYRonaldo: «37-летний Роналду забил в 2021 году столько же победных голов, сколько Лионель Месси и Роберт Левандовски ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ».
@epiphanile: «Левандовски упустил 4 отличных момента за 30 минут против худшего вратаря в первом дивизионе».
ЛЧ нет, ЛЕ нет, сборной нет.
По моему, он слишком много ОТДЫХАЕТ
КР7 в свои 37!!!!!! играет (да, лига 🐫) , но играет
Извини конечно, но твой комментарий, слишком глупый, ЛЧ была, ЛЕ была, игры сборной были, ещё кубок Испании был и усталость накопилась.
Ещё один вопрос когда по твоему он отдыхает, на тренировках или во время матчей? Ему нужен хотя бы недельный отпуск без этого всего.