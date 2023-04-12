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📸 Расшифровали по губам. Во время матча «Барсы» и «Жироны» Лаос докучал Левандовского странным вопросом

Антонио Матеу Лаос Антонио Матеу Лаос
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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В 28-м туре Ла Лиги игроки «Барселоны» и «Жироны» так и не смогли забить, матч закончился нулевой ничьей.

Возможно, Левандовскому, который сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата, отличиться помешал Матеу Лаос. Арбитр назойливо пытался узнать у Роберта, как идут его дела в «Барселоне».

Журналисты DAZN расшифровали странную беседу Левандовского и Лаоса. Такому диалогу позавидует сам Тарантино:

«Как идут твои дела в «Барселоне»?» – спросил Лаос, но Роберт арбитра не услышал. Тогда настойчивый Матеу повторил вопрос еще раз, привлекая внимание нападающего.

В лучших традициях кинематографа все самое интересное осталось за кадром. Роберт начал отвечать, но затем отвернулся от камеры. Журналисты расшифровали лишь таинственное «в «Барселоне».

Кажется странным, что судья решил задать игроку во время матча столь праздный вопрос. Разумеется, такого опытного нападающего, как Левандовски, короткая и странная беседа с арбитром не могла слишком отвлечь от игры. Но факт остается фактом – в той встрече поляк забить не смог.

Ну а Лаос уже давно заработал себе репутацию одного из самых противоречивых арбитров в современном футболе.

Давайте поиграем в сценаристов. Как думаете, что ответил Лаосу Роберт? Пишите свои версии в комментах!

3 комментария

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Don_Krebs
Момент любопытный, посту поставил плюс. Но есть нюанс: автору надо открыть учебник русского языка и ознакомиться с темой "Переходные и непереходные глаголы", после чего исправить заголовок. В русском языке возможен только вариант "докучать КОМУ-ЛИБО", но никак не "докучать КОГО-ЛИБО". Поэтому: "докучал ЛевандовскоМУ".
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Dr.Gebbelsss
Роберт начал отвечать, но затем отвернулся от камеры.
- у вас камера только на одной половине поля что ли?
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дронреш
Хороший Вопрос
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