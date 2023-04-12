В 28-м туре Ла Лиги игроки «Барселоны» и «Жироны» так и не смогли забить, матч закончился нулевой ничьей.

Возможно, Левандовскому, который сейчас занимает первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата, отличиться помешал Матеу Лаос. Арбитр назойливо пытался узнать у Роберта, как идут его дела в «Барселоне».

Журналисты DAZN расшифровали странную беседу Левандовского и Лаоса. Такому диалогу позавидует сам Тарантино:

«Как идут твои дела в «Барселоне»?» – спросил Лаос, но Роберт арбитра не услышал. Тогда настойчивый Матеу повторил вопрос еще раз, привлекая внимание нападающего.

В лучших традициях кинематографа все самое интересное осталось за кадром. Роберт начал отвечать, но затем отвернулся от камеры. Журналисты расшифровали лишь таинственное «в «Барселоне».

Кажется странным, что судья решил задать игроку во время матча столь праздный вопрос. Разумеется, такого опытного нападающего, как Левандовски, короткая и странная беседа с арбитром не могла слишком отвлечь от игры. Но факт остается фактом – в той встрече поляк забить не смог.

Ну а Лаос уже давно заработал себе репутацию одного из самых противоречивых арбитров в современном футболе.

Давайте поиграем в сценаристов. Как думаете, что ответил Лаосу Роберт? Пишите свои версии в комментах!