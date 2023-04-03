FC BARCELONA
Блог

🍿«Даю вам три дня». Тебас ответил на обвинения СМИ и «Барселоны» об отправке ложных документов

Барселона Барселона
Хавьер Тебас
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

С каждым днем «дело Негрейры» становится все серьезнее.

Испанское издание La Vanguardia опубликовало материал, в котором утверждало, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас отправил в прокуратуру ложные доказательства по делу Негрейры. «Барселона» потребовала от Тебаса ответа и призвала босса лиги уйти в отставку. Ответ не заставил себя долго ждать.

«До подачи документа в прокуратуру, юридическая консультация лиги 21 февраля проинформировала делегатскую комиссию о содержании брифа и его документов. Может стоит исправить полученную информацию, La Vanguardia?»

Также Тебас прикрепил официальное письмо, которое он отправил в адрес главного редактора издания, которое, на его взгляд, опубликовало фейковую информацию. Он дал три дня на исправление, в противном случае, дело отправится в суд.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramil Usmanov
Скоро бумеранг прилетит в Тебаса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Зобнин
Три дня и три ночи скакал Тебас, пока скакалку не отобрали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Даю три дня вернуть чемоданы, а не то будет то , что случилось в Москве на вокзале. А что случилось там? Чемоданы взяли и не вернули 😂😂😂
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Raindrop Drop Top
Комментарий удален модератором
Мне пофигу, что у каталонца Тебаса в штанах, я рад, что бчк решило повоевать с ним, а Рубиалес пытается спихнуть на него с себя, коррупционера, вину. Мне пофигу на их судьбу, желаю Лапорте, Рубиалесу и Тебасу закопать друг друга полностью.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Alexander Sragovich
Тормозить? Он разогнал этот снежный ком который в конце концов раздавит его самого...и всякие злые языки
Он ничего не сделал, абсолютно ничего.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raindrop Drop Top
Ответ Real_v_dushe
Теперь Тебас точно перестанет тормозить это дело и даст в морду Лапорте и бчк. Пауки в банке
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Real_v_dushe
Теперь Тебас точно перестанет тормозить это дело и даст в морду Лапорте и бчк. Пауки в банке
Тормозить? Он разогнал этот снежный ком который в конце концов раздавит его самого...и всякие злые языки
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
бегу за попкорном
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Тебас поставил на место фейкомётчиков и их покупателей этой заказухи в лице бчк. Лапорта ещё больше усугубил своё положение и положение возглавляемого им кабинета.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
И не, Тебас, так это не работает.
Всем понятно, что его же компашка найдёт способ выкрутиться.
Как минимум он потеряет доверие, тем более RFEF обеспокоена данной ситуацией.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barca
Уууууууууу, видимо всё серьёзно.
Видимо там и вся лига против Барсы
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий