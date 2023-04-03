11 комментариев

С каждым днем «дело Негрейры» становится все серьезнее.

Испанское издание La Vanguardia опубликовало материал, в котором утверждало, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас отправил в прокуратуру ложные доказательства по делу Негрейры. «Барселона» потребовала от Тебаса ответа и призвала босса лиги уйти в отставку. Ответ не заставил себя долго ждать.

«До подачи документа в прокуратуру, юридическая консультация лиги 21 февраля проинформировала делегатскую комиссию о содержании брифа и его документов. Может стоит исправить полученную информацию, La Vanguardia?»

Также Тебас прикрепил официальное письмо, которое он отправил в адрес главного редактора издания, которое, на его взгляд, опубликовало фейковую информацию. Он дал три дня на исправление, в противном случае, дело отправится в суд.