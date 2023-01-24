У Дани Алвеса все плохо: полиция нашла доказательства его вины в изнасиловании

Есть следы семенной жидкости.

Полиция обнаружила доказательства вины экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном клубе, сообщает El Periodico.

Отмечается, что один из патрульных записал на нательную камеру первые слова молодой женщины после предполагаемого преступления, которая утверждала, что Алвес ее изнасиловал. На кадрах можно увидеть «плачущую и нервную женщину».

Позже ее доставили в больницу для осмотра судмедэкспертом. У потерпевшей были обнаружены травмы, которые могли быть связаны с борьбой, и следы семенной жидкости. Экспертиза также нашла отпечатки пальцев, которые подтверждают версию потерпевшей и отрицают заявления Алвеса.

Как пишет La Vanguardia, Алвес нанял адвоката Кристобаля Мартеля, который в прошлом представлял интересы Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Жозепа Бартомеу, а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара. Мертеля считают успешным адвокатом в области уголовного права.

Мартель будет работать вместе с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. Сейчас они работают над подачей апелляции на задержание футболиста, которому отказали в праве на освобождение под залог.

Алвес не признал вину в совершении преступления. Он четырежды дал противоречащие друг другу показания. 39-летний футболист может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.