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У Дани Алвеса все плохо: полиция нашла доказательства его вины в изнасиловании

Дани Алвес Дани Алвес
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Есть следы семенной жидкости.

Полиция обнаружила доказательства вины экс-футболиста «Барселоны» Дани Алвеса в изнасиловании девушки в ночном клубе, сообщает El Periodico.

Отмечается, что один из патрульных записал на нательную камеру первые слова молодой женщины после предполагаемого преступления, которая утверждала, что Алвес ее изнасиловал. На кадрах можно увидеть «плачущую и нервную женщину».

Позже ее доставили в больницу для осмотра судмедэкспертом. У потерпевшей были обнаружены травмы, которые могли быть связаны с борьбой, и следы семенной жидкости. Экспертиза также нашла отпечатки пальцев, которые подтверждают версию потерпевшей и отрицают заявления Алвеса.

Как пишет La Vanguardia, Алвес нанял адвоката Кристобаля Мартеля, который в прошлом представлял интересы Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Жозепа Бартомеу, а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара. Мертеля считают успешным адвокатом в области уголовного права.

Мартель будет работать вместе с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. Сейчас они работают над подачей апелляции на задержание футболиста, которому отказали в праве на освобождение под залог.

Алвес не признал вину в совершении преступления. Он четырежды дал противоречащие друг другу показания. 39-летний футболист может быть приговорён к лишению свободы на срок от 4 до 12 лет.

28 комментариев

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Dpovocek
Ответ Haman
Помнится, когда только появилась об этом новость, там в комментариях многие обвиняли заявительницу в клевете и говорили, что, мол, она денег стрясти хочет. Иллюстрация к тому, что не стоит делать поспешных выводов.
а это потому что предыдущие 9 из 10 случаев - шкурный интерес девиц к деньгам обвиняемого. сколько уже таких примеров? что-то было 20 лет назад, доказательств нет, но у меня до сих пор травма психологическая....
шутник 3 раза кричал "помогите" ради забавы, а когда на 4 раз потребовалась настоящая помощь, никто не отозвался
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AleksandrVAS
А еще в полиции сказали что земля плоская, и конечно логично это объяснили, посрамив тех кто считает что она круглая. Была бы круглая все с нее падало бы, ...ну логично же? не поспоришь! :))))))
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Alexey YouDontNeedToKnow
Ответ Haman
Помнится, когда только появилась об этом новость, там в комментариях многие обвиняли заявительницу в клевете и говорили, что, мол, она денег стрясти хочет. Иллюстрация к тому, что не стоит делать поспешных выводов.
а сейчас уже можно делать выводы?
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mold-cel
Ответ ilmir84
Ибица это типа казантипа, там всегда нравы были ниже плинтуса, пардон песка на пляже. в свое время артек, потом казантип стали местом массовых зачатий, заражений ЗППП и прочей атрибутики таких вольностей. не будь Крым в составе России там все это продолжалось бы
правильно, надо Ибицу тоже освободить от этого всего. Ибичане с радостью проголосуют на референдуме за вхождение в состав. И название какое - Ибическая народная республика
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Молодой Френки
Ответ Axl_rose
После "дело Менди" это всё только пузыри. Рано делать выводы, но у кого-то чешется.
Дело менди нитками шито, а тут и следы семенной жидкости и побои. Девушка и от денег отказалась. Это более похоже на реальное изнасилование, чем на жажду наживы.
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Молодой Френки
Мдэ. Тут я думаю шансов у него совсем нет. Больше ни о какой связи с Барселоной говорить не приходится. Человек похоронил всю свою репутацию буквально за одну ночь.
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Axl_rose
После "дело Менди" это всё только пузыри. Рано делать выводы, но у кого-то чешется.
+2
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Антон Казанский
Ответ ilmir84
Ибица это типа казантипа, там всегда нравы были ниже плинтуса, пардон песка на пляже. в свое время артек, потом казантип стали местом массовых зачатий, заражений ЗППП и прочей атрибутики таких вольностей. не будь Крым в составе России там все это продолжалось бы
Именно так. Только и на Ибисе, и в Барселоне действует один и тот же свод законов.
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ilmir84
Ответ Антон Казанский
Я не знаю, как там в Барселоне, например на Ибисе в сортирах и не только спариваются регулярно. Там и знаменитости, и мажоры, и царапины, и отпечатки пальцев, и следы семени... даже, не поверите, следы наркоты можно найти!
Ибица это типа казантипа, там всегда нравы были ниже плинтуса, пардон песка на пляже. в свое время артек, потом казантип стали местом массовых зачатий, заражений ЗППП и прочей атрибутики таких вольностей. не будь Крым в составе России там все это продолжалось бы
+2
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-1
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данислам дадыбаев
Обидно когда такие легенды делает такие грязные вещи .Они примеры для молодых людей .
+3
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Фанат футбола 777
По моему всё стало очевидным сразу после того, как Алвес 4 раза давал различные показания.
+6
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Аркадий Аркадич
Ответ Haman
Смущает то, что он четырежды дал противоречащие друг другу показания (как сообщается в новости). Что как бы символизирует.
Я тебе так скажу, если любого рандомного чела попросить поминутно воспроизвести полчаса из пьянки, которая была пару недель назад - там тоже будут четыре раза противоречащие друг другу показания) Странно в этой истории то, что он ее там 15 минут насиловал, а этого никто не заметил в клубе, набитом людьми. Всякое возможно, но как то слишком гладко мадам стелит.
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Pavel Tyazhev
Ответ Haman
Смущает то, что он четырежды дал противоречащие друг другу показания (как сообщается в новости). Что как бы символизирует.
Возможно, в момент нахождения в клубе Алвес был в состоянии сильного опьянения, что отразилось на памяти.
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Més que un Max
Разыграл Эль Класико, Эль Минето и Эль Анало
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Антон Казанский
Я не знаю, как там в Барселоне, например на Ибисе в сортирах и не только спариваются регулярно. Там и знаменитости, и мажоры, и царапины, и отпечатки пальцев, и следы семени... даже, не поверите, следы наркоты можно найти!
+1
-3
-2
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Серж Острогляд
Почему это у него всё плохо?Виноват-получай.Всё замечательно!))
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Вячеслав Новиков
Это лишь доказывает наличие полового акта, не более того
+3
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Max Payne
Ответ Barsa1984
Сколько у него там трофеев....еще один прибавился...но на этом точка
а может в тамошнем ФСИН какие-то трофеи разыгрывают между зк? Мож даже Эль-Классико есть!
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Haman
Ответ Pushkin Sasha
Ну, пока очевидны два факта:секс был и девушка хочет засадить парня в тюрьму. То, что это было именно изнасилование, нужно ещё доказать
Смущает то, что он четырежды дал противоречащие друг другу показания (как сообщается в новости). Что как бы символизирует.
+1
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0
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Hella black
Не верил в произошедшее,но факты есть факты. За содеянное ответственность нести обязан.
«Любишь медок-люби и холодок».
+5
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Haman
Помнится, когда только появилась об этом новость, там в комментариях многие обвиняли заявительницу в клевете и говорили, что, мол, она денег стрясти хочет.
Иллюстрация к тому, что не стоит делать поспешных выводов.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pushkin Sasha
Ну, пока очевидны два факта:секс был и девушка хочет засадить парня в тюрьму. То, что это было именно изнасилование, нужно ещё доказать
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
m1t9
ну все, до свидания дани алвес. сам виноват, вообще не жалко. подобное никому не должно сходить с рук
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
Без разницы какие у него заслуги в спорте ! Если он это сделал то должен понести наказание !
+20
-1
+19
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Алан Бедоев
Подстава века. Алвес невиновен!
0
-3
-3
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