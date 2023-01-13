Шакира мощно прошлась по Пике в новой песне. Собрали лучшие мемы фанатов
После расставания с Пике Шакира несколько месяцев никак не комментировала случившееся. Недавно певица наконец прервала молчание и сделала это весьма эффектно – вместе с аргентинским диджем Bizarrap она записала особую песню.
Новый трек суперзвезды больше напоминает дисс на бывшего. В песне Шакира ни разу не упомянула Жерара прямо, но некоторые строчки просто пестрят отсылками на экс-игрока «Барсы» и его новую девушку.
Интернет сошел с ума. Клип на новый трек певицы уже собрал почти 70 млн просмотров, а пользователи в соцсетях упражняются в остроумии.
Мы собрали лучшие мемы о мощном музыкальном высказывании Шакиры:
💭 «Лицо Пике, когда его дети включили в машине самый популярный трек на Spotify».
💭 «Люди: думают о детях Пике и Шакиры.
Тем временем их сыновья: «Такие парни как тыыы».
Официальный аккаунт фирмы Casio, которую в своем треке упомянула певица, сделал сразу несколько мемов:
💭 «Ты променял Rolex на Casio» Пике, мы бы тоже так сделали».
💭 «Конечно, Пике выбирает Casio».
💭 «Шакира, когда уничтожила Пике за три минуты».
💭 «Пике собирается отвезти детей в школу. В этот момент радио»:
💭 «Шакира после того, как выпустила трек, в котором разорвала Пике».
💭 «После трека Bizarrap и Шакиры с Пике определенно покончено».
💭 «Оставь его, он уже мертв».
А как вам новый трек Шакиры?
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