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Шакира мощно прошлась по Пике в новой песне. Собрали лучшие мемы фанатов

Жерар Пике Жерар Пике
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После расставания с Пике Шакира несколько месяцев никак не комментировала случившееся. Недавно певица наконец прервала молчание и сделала это весьма эффектно – вместе с аргентинским диджем Bizarrap она записала особую песню.

Новый трек суперзвезды больше напоминает дисс на бывшего. В песне Шакира ни разу не упомянула Жерара прямо, но некоторые строчки просто пестрят отсылками на экс-игрока «Барсы» и его новую девушку. 

Интернет сошел с ума. Клип на новый трек певицы уже собрал почти 70 млн просмотров, а пользователи в соцсетях упражняются в остроумии. 

Мы собрали лучшие мемы о мощном музыкальном высказывании Шакиры:

💭 «Лицо Пике, когда его дети включили в машине самый популярный трек на Spotify».

💭 «Люди: думают о детях Пике и Шакиры.

Тем временем их сыновья: «Такие парни как тыыы». 

Официальный аккаунт фирмы Casio, которую в своем треке упомянула певица, сделал сразу несколько мемов:

💭 «Ты променял Rolex на Casio» Пике, мы бы тоже так сделали».

💭 «Конечно, Пике выбирает Casio».

💭 «Шакира, когда уничтожила Пике за три минуты».

💭 «Пике собирается отвезти детей в школу. В этот момент радио»:

💭 «Шакира после того, как выпустила трек, в котором разорвала Пике».

💭 «После трека Bizarrap и Шакиры с Пике определенно покончено».

💭 «Оставь его, он уже мертв».

А как вам новый трек Шакиры?

5 комментариев

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Niko [Ars]
Ответ Alexlagodny
Сразу видно у кого больше ****** горит. Пике живёт и тащится, а эта все укусить пытается))
Не торопись
Всё ещё может поменяться
0
0
0
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Boni Jek
Странная шакира явно выдаёт себя
0
0
0
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Alexlagodny
Сразу видно у кого больше ****** горит. Пике живёт и тащится, а эта все укусить пытается))
+5
-2
+3
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Falsegoalkeeper
Пике правильно делает, а не показывает эмоции. А клип Шакиры показывает, что она до сих пор по нему сохнет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kontelaki
не понравился
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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