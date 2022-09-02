58 млн евро на Рафинью, 20 млн евро за Коутиньо: разбираемся в летних трансферах «Барсы»

Вопреки ожиданиям, летом «Барселона» со своими бесчисленными рычагами сумела пошуметь на трансферном рынке. Теперь у Хави, кажется, есть состав, с которым тренер способен побеждать.

Давайте посмотрим на все летние трансферы каталонцев.

Пришли (продлили контракт)

Рафинья («Лидс Юнайтед») – 58 млн евро плюс бонусы;

Жюль Кунде («Севилья») – 50 млн евро плюс бонусы;

Роберт Левандовски («Бавария») – 45 млн евро плюс бонусы;

Пабло Торре («Расинг») – 5 млн евро плюс бонусы;

Усман Дембеле (продлил контракт до лета 2024 года)

Франк Кессиэ («Милан») – бесплатно;

Андреас Кристенсен («Челси») – бесплатно;

Эктор Бельерин («Арсенал») – бесплатно.

Общие расходы: 158 миллионов евро.

Ушли

Филиппе Коутиньо («Астон Вилла») – 20 млн евро;

Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси») – 12 млн евро;

Рей Манай («Уотфорд») – сумма сделки не раскрывается;

Клеман Лангле («Тоттенхэм») – аренда без права выкупа;

Серджиньо Дест («Милан») – аренда с правом выкупа;

Франсишку Тринкау («Спортинг») – аренда с правом выкупа;

Нико Гонсалес («Валенсия») – аренда без права выкупа;

Абде Эззальзули («Осасуна») – аренда без права выкупа;

Самюэль Умтити («Лечче») – аренда на год;

Алекс Кольядо («Эльче») – аренда без права выкупа;

Адама Траоре («Вулверхэмптон») – истек срок аренды;

Люк де Йонг («Севилья») – истек срок аренды;

Мартин Брэйтуэйт («Эспаньол») – бесплатно;

Нето («Борнмут») – бесплатно;

Оскар Мингеса («Сельта») – 3 млн евро;

Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – бесплатно;

Дани Алвес («Пумас») – бесплатно;

Мусса Ваге («Горица») – бесплатно;

Общий доход : 38 миллионов евро.

Трансферный баланс «Барселоны» : -120 миллионов евро.

Как вам трансферная кампания каталонцев?