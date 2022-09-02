58 млн евро на Рафинью, 20 млн евро за Коутиньо: разбираемся в летних трансферах «Барсы»

Вопреки ожиданиям, летом «Барселона» со своими бесчисленными рычагами сумела пошуметь на трансферном рынке. Теперь у Хави, кажется, есть состав, с которым тренер способен побеждать.
Давайте посмотрим на все летние трансферы каталонцев.
Пришли (продлили контракт)
Рафинья («Лидс Юнайтед») – 58 млн евро плюс бонусы;
Жюль Кунде («Севилья») – 50 млн евро плюс бонусы;
Роберт Левандовски («Бавария») – 45 млн евро плюс бонусы;
Пабло Торре («Расинг») – 5 млн евро плюс бонусы;
Усман Дембеле (продлил контракт до лета 2024 года)
Франк Кессиэ («Милан») – бесплатно;
Андреас Кристенсен («Челси») – бесплатно;
Эктор Бельерин («Арсенал») – бесплатно.
Общие расходы: 158 миллионов евро.
Ушли
Филиппе Коутиньо («Астон Вилла») – 20 млн евро;
Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси») – 12 млн евро;
Рей Манай («Уотфорд») – сумма сделки не раскрывается;
Клеман Лангле («Тоттенхэм») – аренда без права выкупа;
Серджиньо Дест («Милан») – аренда с правом выкупа;
Франсишку Тринкау («Спортинг») – аренда с правом выкупа;
Нико Гонсалес («Валенсия») – аренда без права выкупа;
Абде Эззальзули («Осасуна») – аренда без права выкупа;
Самюэль Умтити («Лечче») – аренда на год;
Алекс Кольядо («Эльче») – аренда без права выкупа;
Адама Траоре («Вулверхэмптон») – истек срок аренды;
Люк де Йонг («Севилья») – истек срок аренды;
Мартин Брэйтуэйт («Эспаньол») – бесплатно;
Нето («Борнмут») – бесплатно;
Оскар Мингеса («Сельта») – 3 млн евро;
Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») – бесплатно;
Дани Алвес («Пумас») – бесплатно;
Мусса Ваге («Горица») – бесплатно;
Общий доход : 38 миллионов евро.
Трансферный баланс «Барселоны»: -120 миллионов евро.
Как вам трансферная кампания каталонцев?
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