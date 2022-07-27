Дубль Дембеле против дубля Кина: «Барса» и «Ювентус» устроили голевую феерию в Далласе

Голевой дебют Левандовски снова откладывается.

Счет в матче на 34-й минуте открыл Усман Дембеле. Но не прошло 5 минут, как ему ответил Мойзе Кин. Но Дембеле было не остановить - всего спустя минуту он снова вывел сине-гранатовых вперед.

Но нападающий сборной Италии, в отличие от Усмана, оставшийся на поле во втором тайме, сумел сравняться по голам с французом - результативная ничья 2:2.

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко отозвался об игре своего вингера.

«Дембеле показал, на что способен. Это особенный игрок – таких мало. Он очень многое дает нашей игре. Усман должен делать разницу. Не каждый игрок в мировом футболе обладает способностями для того, чтобы делать разницу, а у Дембеле они есть. Он вовлечен и демонстрирует это.

С ноября я не узнаю Дембеле, я его не узнаю. Этот Усман делает меня очень счастливым», – сказал Хави.