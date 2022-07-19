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Рафинья и Дест попробовали себя в американском футболе. «Майами Долфинс» уже задумываются о победе в Супербоуле

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«Барселона» в турне по США не только тренируется.

«Майами Дельфинс» продолжают мечтать о долгожданном титуле Суперкубка в американском футболе , которого они не добивались с 1973 года, хотя, возможно, эта мечта может воплотиться в жизнь, если они добавят в состав Сержиньо Деста и Рафинью – игроков футбольной «Барселоны».

Игроки «Блауграны» в рамках своего выставочного тура по Северной Америке провели тренировку с футболистами «дельфинов» Джейленом Уоддлом и Туа Таговайлоа, а затем обменялись памятными футболками.

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