Рафинья и Дест попробовали себя в американском футболе. «Майами Долфинс» уже задумываются о победе в Супербоуле

«Барселона» в турне по США не только тренируется.

«Майами Дельфинс» продолжают мечтать о долгожданном титуле Суперкубка в американском футболе , которого они не добивались с 1973 года, хотя, возможно, эта мечта может воплотиться в жизнь, если они добавят в состав Сержиньо Деста и Рафинью – игроков футбольной «Барселоны».

Игроки «Блауграны» в рамках своего выставочного тура по Северной Америке провели тренировку с футболистами «дельфинов» Джейленом Уоддлом и Туа Таговайлоа, а затем обменялись памятными футболками.