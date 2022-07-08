Как «Барса» может начинать атаки с Кристенсеном и Кессиэ в одном составе

«Барселона» — атакующая команда, в этом сомнений нет, новички Андреас Кристенсен и Франк Кессиэ должны помочь «Барсе» сохранить свою идентичность.

Вот так может выглядеть состав «сине-гранатовых» с Кристенсеном и Кессиэ. Новички помогут одноклубникам начинать атаки.

В этой схеме Араухо может играть в короткий пас с Кристенсеном или Дестом. Андреас будет отвечать за рискованные передачи на Педри и дальние передачи на Обамеянга или Феррана Торреса. Такая схема помогла бы «блаугране» провести много классных атак в грядущем сезоне.

Кессиэ может играть в качестве бокс-ту-бокса. Лучше всего он будет смотреться в полузащите, где Франк сможет пробиться в последнюю треть и обострить атаку.

Как указано стрелками на изображении, основная задача Кессиэ будет заключаться в отборе мяча и поиске Педри, который затем сможет что-то создать с помощью паса Феррану, Фати или Обамеянгу.