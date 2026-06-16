Акинфеев о «Ротейро»: «На мокром поле летел как пуля и еще вилял в воздухе»

Игорь Акинфеев в своем блоге на Трибуне рассказал о мячах, которые встречались ему по ходу карьеры.

Особенно запомнился «Ротейро» – мяч Евро-2004. По словам Акинфеева, он был «как будто пластиковый», плохо прилипал к перчаткам, а на мокром поле «летел как пуля и еще вилял в воздухе».

С этим же мячом ЦСКА играл в плей-офф победного Кубка УЕФА с португальскими командами. Акинфеев вспоминает, как полузащитник «Бенфики» Петит весь матч бил издали: «Я ему даже сказал тогда: “Ты просто задолбал”».

Подробнее читайте в блоге Акинфеева!

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