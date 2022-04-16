«Барса» предпочитает выгодную сделку с Жезусом трансферу Левандовски

Marca сообщает, что «Барселона» думает, что может купить нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса всего за 30 миллионов евро.
Каталонцы предпочитают 25-летнего Роберта Левандовски. Им нравится поляк, но они считают, что «Бавария» слишком много требует за нападающего.
Тем не менее, «Барса» все еще может выбрать Левандовски, если они подпишут сделку с CVC.
Габриэль Жезус не смог удержать стартовую позицию в «Манчестер Сити» в этом сезоне. Он забил всего семь голов в 32 играх. Его общая статистика за «горожан» более впечатляющая: 87 голов в 229 играх с 2017 года.
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