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«Барса» предпочитает выгодную сделку с Жезусом трансферу Левандовски

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Marca сообщает, что «Барселона» думает, что может купить нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса всего за 30 миллионов евро.

Каталонцы предпочитают 25-летнего Роберта Левандовски. Им нравится поляк, но они считают, что «Бавария» слишком много требует за нападающего.

Тем не менее, «Барса» все еще может выбрать Левандовски, если они подпишут сделку с CVC.

 

Габриэль Жезус не смог удержать стартовую позицию в «Манчестер Сити» в этом сезоне. Он забил всего семь голов в 32 играх. Его общая статистика за «горожан» более впечатляющая: 87 голов в 229 играх с 2017 года.

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