«Барса» предпочитает выгодную сделку с Жезусом трансферу Левандовски

Marca сообщает, что «Барселона» думает, что может купить нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса всего за 30 миллионов евро.

Каталонцы предпочитают 25-летнего Роберта Левандовски. Им нравится поляк, но они считают, что «Бавария» слишком много требует за нападающего.

Тем не менее, «Барса» все еще может выбрать Левандовски, если они подпишут сделку с CVC.