«Мое решение не меняется». Как менялось решение Хави – в одной картинке

Хави остается в «Барселоне», хотя с января твердо отрицал, что изменит решение. Он объявил об уходе из клуба после поражения от «Вильярреала», и команда резко прибавила в игре и результатах.

Тренера часто спрашивали о его решении, и он всегда был тверд – не передумает!

Передумал. Но что изменилось? Краткая хронология и причины.

Почему Хави остался?

● Поддержка Лапорты и приближенных к нему руководителей. В спортивном отделе были разногласия, но ключевое слово оставалось за Лапортой. Вице-президент Рафа Юсте поддержал идею с Хави. ● Команда прогрессирует. Сезон начался не лучшим образом, но после заявления Хави изменил ситуацию и теперь видит, что команда способна добиться большего.

● Хави так ничего и не выиграл в этом сезоне. В следующем он хочет исправить ситуацию.

● Вера в молодых талантов из академии. Приход тренера со стороны мог бы поставить под угрозу прогресс звездочек из Ла Масии. Хави хочет, чтобы развитие Ямаля и Кубарси ассоциировали с ним.

● Долгосрочный проект. «Барселона» все еще находится в финансовом кризисе: с назначением Хави клуб планировал, что он станет тренером на долгие годы.

● «Барселона» близка к новому соглашению с Nike, которое может позволить клубу выйти из-под финансовых ограничений Ла Лиги. Хави рассчитывает на усиление летом.

● Возможно, Хави действительно не собирался уходить из клуба и своим заявлением планировал снять давление с игроков. Вероятно, пока его задумка работала, он продолжал поддерживать иллюзию. Как только произошла осечка – вскрыл карты и решил остаться.

Что теперь говорит Хави?

Вот его свежие слова после новости о том, что он все же не уходит:

«Я человек клуба, вы меня знаете, самое главное – думать о клубе. Чувствую большую уверенность. Я очень люблю «Барселону».

Вижу, что этот проект не закончен. В этом году мы, возможно, не выиграем ни одного титула, но мы должны продолжать работать, потому что это победный проект. В январе я думал, что лучше уйти, но ситуация изменилась.

Я поговорил с президентом, и за три минут мы поняли друг друга. Я очень счастлив и благодарен. Чувствовал поддержку президента, совета директоров и спортивного отдела во главе с Деку и Бояном».

«В январе мне казалось, что уйти – лучшее решение». А теперь не кажется – Хави остается!

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos