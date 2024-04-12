«Барса» мечтает сохранить Хави, но он против. Будут ждать до лета

Все сложно.

«Барса» так здорово разобралась с «ПСЖ», что не хочется напоминать: вообще-то летом уходит Хави. Тренер непреклонен: ни за что не изменит решение, не переубедит даже победа в ЛЧ.

«Мое будущее не меняется, не спрашивайте меня больше. Мой ответ всегда один и тот же, он не изменится», – настаивает испанец.

Президент Жоан Лапорта, несмотря ни на что, продолжает верить – даже остановил поиск нового тренера. Неужели есть хотя бы малейший шанс?

Хави требует трансферов. Дорогих…

«Барса», конечно, довольна работой Хави. Без нюансов: у команды 9 побед в 12 матчах, в Мадриде разгромили «Атлетико», который до этого не проиграл ни одного домашнего матча в сезоне, выездная победа в четвертьфинале ЛЧ против «ПСЖ», обошли «Жирону» в таблице и выдали серию из пяти сухих матчей в Ла Лиге подряд.

Как пишет инсайдер Иван Сан-Антонио, игроки обожают испанца, а сам он осознает и принимает те финансовые трудности, через которые проходит клуб. Мало шансов, что новый тренер окажется таким же понимающим, и Лапорта ценит Хави. Его сохранение – абсолютный приоритет.

Хави непоколебим – точно уходит по окончании сезона. Однако «Барса» сохраняет оптимизм: верит, что если Хави не увидит тренера лучше, чем он сам, то обязательно останется.

Со своими требованиями. По информации инсайдера Фернандо Поло, Лапорта должен гарантировать топ-трансферы: срочно необходим опорник, тренер настаивает на Мартине Субименди из «Сосьедада». Минимум – Йозуа Киммих. Еще Хави мечтает о Бернарду Силве, которого можно купить из «Ман Сити» примерно за 60 млн евро. Таких денег, конечно, у «Барсы» пока нет.

«Хави решил уйти, но иногда решения меняются. Мы поговорим в конце сезона. Иногда приходится пересматривать решения. Представьте, если мы выиграем титул... Думаю, Хави задумается. Хотел бы, чтобы он остался, я говорил об этом. У нас с ним хорошие отношения», – четкое послание Лапорты.

«Благодарен Лапорте, у нас хорошие доверительные и дружеские отношения. Но я не думаю, что это что-то меняет. Думаю о лучшем для клуба. Это не меняет ситуацию, но я говорю спасибо», – строгий ответ Хави.

Фабрицио Романо констатирует: «Барса» пытается уговорить Хави остаться, ради этого поставила на паузу все контакты с другими тренерами. Клуб ждет решения тренера.

А как же Флик?

Не-а, вариант с ним тоже на паузе. Хави – приоритет.

Приглашение Флика кажется «Барсе» сомнительным и затратным: просит топовых игроков, которых клуб никак не может себе позволить. Журналист Пол Баллу называет еще один момент: «Барсу» смущает отсутствие у него свободного владения английским и испанским языками.

Однако по информации испанских медиа, Ханси уже несколько раз посещал Барселону в поисках жилья и активно учит испанский.

Укрепился в позициях другой кандидат, более бюджетный и доступный – Рафаэль Маркес, тренер резервной команды. Его команда тоже не проигрывает после заявления Хави. Главный противник Рафы – Лапорта, он против такого неопытного тренера.

«Я постараюсь убедить Хави, но решает он. Впереди еще несколько матчей, и мы должны дать ему насладиться ими. Надеюсь, что он останется, ведь речь идет о долгосрочном проекте, а не об одном-двух сезонах», – подытожил вице-президент клуба Рафа Юсте.

Футболисты верят в Хави − надеются, что он передумает

Игроки массово за Хави. Никто не хочет, чтобы он уходил.

● Гюндоган: «Я был очень удивлен. Мне бы хотелось сделать для него больше. У меня есть такое чувство».

● Феликс: «Мы находимся в лучшей форме в этом сезоне. Мы хорошо начали, но потом у нас был не очень хороший период, а сейчас мы снова в порядке и очень мотивированы. Но заявление Хави и улучшение игры – чистое совпадение».

● Ламин Ямаль: «Я был бы очень рад, если бы он остался. Если честно, я бы этого хотел».

● Фермин Лопес: «Я надеюсь, что Хави еще может остаться. Мы с ним до конца. Мы всегда верили в него, он дает нам душевное спокойствие, он этого заслуживает. Я благодарен ему, потому что он всегда мне доверял».

Футболисты в раздевалке и руководители в офисе едины во мнении: Хави должен остаться. Но он сам все еще против.

Удастся переубедить?

Фото: DAISUKE Nakashima, Ricardo Larreina, IMAGO/Global Look Press