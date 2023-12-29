Barca Family | Все о Барселоне
Блог

«Барса» берет сменщика Левандовского. На деньги с травмы Гави

Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
Витор Роке
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Барселона Барселона
Хави Хави
Ла Лига Ла Лига
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
трансферы трансферы
Футбол Футбол

Личная просьба Хави.

Новый форвард «Барсы» – 18-летний Витор Роке, нашли в «Атлетико Паранаэнсе». 

Трансфер оформили еще летом. Бразильца ждали только через год, но каталонцы форсировали переход, срочно потребовался сменщик Роберта Левандовского. Витор обошелся в 30 млн евро (по информации Diario Sport, еще 31 млн предусмотрен в виде бонусов), контракт на восемь лет

«Надеюсь, подписание Роке будет на уровне Месси или Роналду», – воодушевлен Хави.

Привезти Роке помогла травма Гави

Главный вопрос – откуда у «Барсы» деньги? 

Изначально планировали тратить 40 млн евро, которые должны были прийти от продажи 9,8% прав Barca Studios. Но выплаты от немецкой конторы Libero задерживаются, из-за этого свободных средств на регистрацию новичков долго не было, в зимний приход Витора не верили. 

Но в ноябре Гави порвал крестообразные связки в матче за сборную Испании и выбыл до следующего сезона. На такой случай у Ла Лиги есть особое правило: пострадавший клуб может зарегистрировать нового игрока на 80% от зарплаты травмированного, испанец в год получает 6,5 млн евро. 

Как сообщает Diario Sport, оклад Роке – 3,5 млн. Нашли лазейку! 

«Барса» уже пользовалась чем-то подобным зимой 2020-го: сломался Усман Дембеле, на его место подписали форварда «Леганеса» Мартина Брейтуэйта, трансфер оформили в феврале. Случай Роке немного отличается: он уже принадлежит «Барсе», будет полностью доступен (датчанин мог играть только в Ла Лиге). 

Роке так нужен «Барсе»?

Да, как подмена для Левандовского. Сейчас вместо поляка способен выйти лишь Ферран Торрес, Феликс у Хави – левый вингер.

Тренер и был одним из инициаторов зимнего трансфера Роке. Повлияла октябрьская травма Левандовского: поляк пропустил всего три матча, но Хави быстро осознал, что ни Ферран Торрес, ни Марк Гиу – не вариант. «Витор приедет в январе, это просьба тренера, – подтвердил спортивный директор Деку. – Мы не думаем о других трансферах зимой, кроме прихода Роке. А еще нам стоит следить за своим экономическим положением».

Роберт тоже в плохой форме: не забивал шесть игр подряд (повторил свой антирекорд), в 10 последних матчах – всего три гола. Интересный инсайд от Mundo Deportivo: в перерыве игры с «Альмерией» поляка раскритиковал даже Хави, не понравилась пассивность форварда без мяча.

Но не все уверены, что Роке нужен прямо сейчас. Например, по информации инсайдера Жорди Кардеро, некоторые люди в руководстве «Барсы» считают: переход бразильца в январе поспешное решение, футболист пока не готов физически и окажется под гигантским давлением, что может плохо повлиять психологически. 

Кто такой Витор Роке? 

Воспитанник «Крузейро», летом 2022-го перешел в «Паранаэнсе», а в прошлом сезоне местной Серии А положил 12 голов и отдал 6 ассистов. Еще в марте дебютировал за взрослую сборную (товарищеский матч с Марокко, вышел вместо Родриго и отбегал 25 минут).

Это взрывной форвард, киллер у ворот, любит врываться в штрафную, силен в дриблинге. Типичная девятка, отличается голевым чутьем, предпочитает получать мяч внутри штрафной, слаб в игре головой (рост – 172 см). Конечно, все это лишь на уровне бразильской лиги. 

Витор уже пережил тяжелую травму: в сентябре повредил лодыжку в игре с «Интернасьоналом», пропустил два месяца. Роке серьезно подошел к восстановлению, даже вернулся раньше предполагаемого срока: предполагали, что он не выйдет в 2023 году, но уже 25 ноября форвард провел прощальный матч.

«Был счастлив в «Атлетико Паранаэнсе», но рад осуществить мечту и отправиться в Европу, – радуется Роке. – С детства слежу за «Барсой», надеюсь, что приеду готовым к новому вызову».

Оценим уже в январе – «Барсе» играть с «Лас-Пальмасом».

Фото: Gettyimages/David Ramos, Buda Mendes

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гоните эту пшекскую курву сс*ными тряпками
+7
-4
+3
Лева перешел в Барсу аккурат в свой возрастной спад о чем думали когда покупали, теперь только арабам продать чтобы окупился
+3
-2
+1
172 см?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий