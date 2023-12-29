«Барса» берет сменщика Левандовского. На деньги с травмы Гави

Личная просьба Хави.

Новый форвард «Барсы» – 18-летний Витор Роке, нашли в «Атлетико Паранаэнсе».

Трансфер оформили еще летом. Бразильца ждали только через год, но каталонцы форсировали переход, срочно потребовался сменщик Роберта Левандовского. Витор обошелся в 30 млн евро (по информации Diario Sport, еще 31 млн предусмотрен в виде бонусов), контракт на восемь лет

«Надеюсь, подписание Роке будет на уровне Месси или Роналду», – воодушевлен Хави.

Привезти Роке помогла травма Гави

Главный вопрос – откуда у «Барсы» деньги?

Изначально планировали тратить 40 млн евро, которые должны были прийти от продажи 9,8% прав Barca Studios. Но выплаты от немецкой конторы Libero задерживаются, из-за этого свободных средств на регистрацию новичков долго не было, в зимний приход Витора не верили.

Но в ноябре Гави порвал крестообразные связки в матче за сборную Испании и выбыл до следующего сезона. На такой случай у Ла Лиги есть особое правило: пострадавший клуб может зарегистрировать нового игрока на 80% от зарплаты травмированного, испанец в год получает 6,5 млн евро.

Как сообщает Diario Sport, оклад Роке – 3,5 млн. Нашли лазейку!

«Барса» уже пользовалась чем-то подобным зимой 2020-го: сломался Усман Дембеле, на его место подписали форварда «Леганеса» Мартина Брейтуэйта, трансфер оформили в феврале. Случай Роке немного отличается: он уже принадлежит «Барсе», будет полностью доступен (датчанин мог играть только в Ла Лиге).

Роке так нужен «Барсе»?

Да, как подмена для Левандовского. Сейчас вместо поляка способен выйти лишь Ферран Торрес, Феликс у Хави – левый вингер.

Тренер и был одним из инициаторов зимнего трансфера Роке. Повлияла октябрьская травма Левандовского: поляк пропустил всего три матча, но Хави быстро осознал, что ни Ферран Торрес, ни Марк Гиу – не вариант. «Витор приедет в январе, это просьба тренера, – подтвердил спортивный директор Деку. – Мы не думаем о других трансферах зимой, кроме прихода Роке. А еще нам стоит следить за своим экономическим положением».

Роберт тоже в плохой форме: не забивал шесть игр подряд (повторил свой антирекорд), в 10 последних матчах – всего три гола. Интересный инсайд от Mundo Deportivo: в перерыве игры с «Альмерией» поляка раскритиковал даже Хави, не понравилась пассивность форварда без мяча.

Но не все уверены, что Роке нужен прямо сейчас. Например, по информации инсайдера Жорди Кардеро, некоторые люди в руководстве «Барсы» считают: переход бразильца в январе поспешное решение, футболист пока не готов физически и окажется под гигантским давлением, что может плохо повлиять психологически.

Кто такой Витор Роке?

Воспитанник «Крузейро», летом 2022-го перешел в «Паранаэнсе», а в прошлом сезоне местной Серии А положил 12 голов и отдал 6 ассистов. Еще в марте дебютировал за взрослую сборную (товарищеский матч с Марокко, вышел вместо Родриго и отбегал 25 минут).

Это взрывной форвард, киллер у ворот, любит врываться в штрафную, силен в дриблинге. Типичная девятка, отличается голевым чутьем, предпочитает получать мяч внутри штрафной, слаб в игре головой (рост – 172 см). Конечно, все это лишь на уровне бразильской лиги.

Витор уже пережил тяжелую травму: в сентябре повредил лодыжку в игре с «Интернасьоналом», пропустил два месяца. Роке серьезно подошел к восстановлению, даже вернулся раньше предполагаемого срока: предполагали, что он не выйдет в 2023 году, но уже 25 ноября форвард провел прощальный матч.

«Был счастлив в «Атлетико Паранаэнсе», но рад осуществить мечту и отправиться в Европу, – радуется Роке. – С детства слежу за «Барсой», надеюсь, что приеду готовым к новому вызову».

Оценим уже в январе – «Барсе» играть с «Лас-Пальмасом».

Фото: Gettyimages/David Ramos, Buda Mendes