«Барса» должна за игроков больше 200 млн. Так много? Это проблема?

Нужен еще рычаг?

Долги «Барселоны» – вечная тема.

Marca со ссылкой на портал о спортивном бизнесе 2Playbook выкатила свежий лист трансферных долгов каталонцев. За последние годы набежало 206 млн евро.

Выглядит устрашающе, но не пугайтесь.

«Барса» все еще должна за Де Йонга, Левандовского и даже Пьянича

2Playbook – вполне авторитетный источник. Это они сообщали цифры по рычагам Лапорты, регулярно публиковали данные о финансовых сделках, долгах, трансферах и продажах акций клуба.

Кажется, им можно верить.

Детализируем.

● Один из самых тяжелых активов «Барсы» – Ферран Торрес. Зимой 2020-го его взяли из «Ман Сити» за 55 млн, но сразу договорились разбить сумму на несколько траншей – три года каталонцы должны платить по 12 млн.

Журналист Джон Бейкер уверен: пока «Барса» заплатила только начальные 15 млн, этим летом просрочила выплату из-за финансовых проблем. «Сити» думал обратиться в ФИФА, но во время переговоров по Жоау Канселу стороны договорились.

● Похожая ситуация с Жюлем Кунде, Рафиньей и Робертом Левандовским. Клуб разбил платежи и добавил бонусы: например, обязался отдавать «Баварии» по 1,25 млн за каждый сезон, в котором Левандовски забьет больше 25 мячей.

● Наследие Бартомеу тоже тут: в 2023-м «Барса» должна внести последний платеж в 4 млн за вратаря Нету, который уже больше года в «Борнмуте». Все из-за того, что летом 2019-го договорились с «Валенсией» об обмене на Яспера Силлессена, а сами замаскировали под трансфер и поделили платежи, чтобы снизить финансовую нагрузку в подотчетном году.

● На «Барсе» еще висит и Миралем Пьянич, который в 2020-м пришел после не менее странного обмена с «Ювентусом» на Артура. Правда, перед туринцами долга нет, зато вот «Лиону», «Роме», «Метцу» и даже «Шиффланжу-95», первой академии Пьянича, – да.

● Наконец будет внесен последний платеж за Френки де Йонга. Его подписали в том же 2019-м из «Аякса» за 75 млн, но разбили платежи на пять лет по 15 млн. При этом долг перед самим игроком, который так активно обсуждают в медиа, пока не закрыт.

Еще в отчетах 2Playbook много мелких выплат клубам, за которые игроки выступали до «Барселоны». Выделяется Левандовски: за его переход четыре клуба из Польши («Лех Познань», «Легия», «Дельта Варшава» и «Знич Пружсков») получат от 100 тысяч евро до полумиллиона, еще 235 тысяч евро полагаются «Боруссии Д».

«Барсе» тоже должны: за Гризманна, Депая и Икарди

Да, у Лапорты в запасе есть очередной рычаг, который стабильно приносит деньги – на данный момент «Барсе» должны не менее 37 млн евро.

Что тут важно?

● В последние годы «Барса» активно отдавала ненужных игроков по низким ценам, но всегда включала в сделку процент последующей продажи: так, каталонцам полагается 20% от возможной продажи Жан-Клера Тодибо из «Ниццы», которого ведет «Юнайтед» – готовы отдать около 30 млн.

Так что каталонцы могут заработать больше, чем в отчете. Хотя и это еще не все: 40% должен будет отдать «Бетис», если решит продать Хуана Миранду, 10% – «Альмерия», если продаст Серхио Акиеме.

● Есть долги за готовых топ-игроков: Антуана Гризманна, Мемфиса Депая, Франсишку Тринкау, Пьер-Эмерика Обамеянга, Марка Кукурелью и Ивана Ракитича. С Антуаном интересная ситуация: изначально каталонцы задолжали «Атлетико», но мадридцы простили последние транши ради того, чтобы сбить цену до 20 млн. Теперь должны сами.

Даже здесь «Барсу» кормит великая «Ла Масия». Как каталонцы должны половине Польши за Левандовского, так и по всему миру должны им за воспитанников: год назад получили выплаты за Марка Бартру (31 тыс), Тьяго Алькантару (446 тыс), Дани Мореру (307 тыс) и даже за Мауро Икарди (126 тыс).

В таблице много легенд «Барсы», вспоминайте и наслаждайтесь эпохой Бартомеу.

Почему 206 млн долга – не так и страшно

Конечно, каждый клуб мира хочет равномерно распределить финансовую нагрузку. Это совершенно нормальная практика.

После эпохи Бартомеу каталонцы оказались в тяжелой ситуации – им нужно усиливать состав качественными кадрами, но те прилично стоят. В случае «Барсы», лучшим способом остается рассрочка. Да, в итоге «Барса» должна больше, чем должны ей. Это не страшно.

Многие трансферы проворачивали за ноль евро и процент от последующих продаж, но только лишь из-за того, что игрок не нужен команде, а его зарплата слишком нагружает фонд.

По информации 2Playbook, «Барса» в четыре раза увеличила выплаты комиссионных в пользу агентов. Звучит, как очередное преступление.

Но здесь тоже есть объяснение – Лапорта любит работать с приближенными людьми: например, у Рафиньи агентом был Деку, который в итоге стал спортивным директором «Барсы».

Истории мутные, но с точки зрения Лапорты вполне понятные.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce