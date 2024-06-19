«Бостон» шел к чемпионству 8 лет. Улучшал настройки, хотя все вокруг советовали разбить пару Браун-Тейтум

Вот это упорство.

«Бостон Селтикс» вернули себе титул чемпионов НБА: обыграли «Даллас» в пятом матче финала, забрали серию 4-1 и стали чемпионами 18-й раз.

Как все к этому пришло?

12 июля 2013 года «Селтикс» обменяли своих пожилых легенд Пола Пирса и Кевина Гарнетта в «Бруклин». Через несколько лет – на драфте-2016 и на драфте-2017 – благодаря полученным от Михаила Прохорова пикам «Бостон» найдет для них полноценную замену, своих новых легенд: защитника Джейлена Брауна и форварда Джейсона Тейтума.

Президент клуба Дэнни Эйндж организовал уникальную перестройку: «зеленые» пропустили лишь один плей-офф (в сезоне-2013/14) и весной 2018-го оказались в одном шаге от выхода в финальную серию. Уже на следующий год «Бостон» приобрел статус неизменного претендента на титул.

Почти десятилетие «Селтикс» настраивали команду вокруг двух Джеев. Почти десятилетие все вокруг умоляли их не мучить себя и окружающих.

«Бостон» много драфтовал. «Бостон» совершал интригующие обмены. «Бостон» привлекал звездных свободных агентов. «Бостон» находил крутых тренеров.

Но пазл никак не складывался.

Новички разочаровывали. Приглашенные звезды травмировались или сбегали. Тренеры попадали в пикантные ситуации. А на паркете постоянно не везло: «Бостон» натыкался на самые разные проблемы, от травмы Джейсона Тейтума в седьмом матче с «Хит» до лучшего матча в карьере Стефа Карри…

Впрочем, если долго мучиться… Спустя восемь лет и секстилион шуток про Семи Оджелея и Гершона Ябуселе «Бостон Селтикс» – новые чемпионы НБА.

Сезон-2017/18

Межсезонье: Завершивший сезон-16/17 на первом месте «Бостон» собирает новое «большое Трио»: к Элу Хорфорду присоединяется самый сильный свободный агент, когда-либо переходивший в «Бостон» – Гордон Хэйворд, а из «Кливленда» приезжает Кайри Ирвинг, форсировавший обмен из «Кэвз». На драфте «Селтикс» отдают принадлежащий «Нетс» первый пик «Филадельфии» и выбирают под третьим номером форварда Джейсона Тейтума.

Костяк: Ирвинг – Смарт – Браун – Тейтум – Хорфорд; Розир, Маркус Моррис, Бэйнс, Тайс, Ларкин, Монро, Ябуселе, Оджелей

Надежда : Уже в первом сезоне Джейсон Тейтум превращается в звезду – в плей-офф он набирает 18,5 очка, 4,4 подбора и 2,7 передачи при 47% с игры. Несмотря на то, что Хэйворд ломает ногу в первом же матче, а Ирвинг пропускает плей-офф, «Бостон» занимает второе место на Востоке, доходит до финала конференции, ведет 3-2 по ходу серии и уступает «Кливленду» в седьмом матче. Команда воспринимается как зарождающаяся династия: игру определяют молодые Терри Розир, Джейлен Браун и новичок Тейтум, тогда как звезды еще только должны вернуться.

«Бостон» воспринимается как новый «Голден Стэйт», выращенная с помощью драфта династия, которая должна перевернуть баскетбол за счет универсальности и трехочковых.

Разочарование : В седьмом матче финала конференции подводят игроки задней линии: Терри Розир мажет все 10 трехочковых бросков и завершает с 2 из 14 с игры, Джейлен Браун выбрасывает 3 из 12 трехочковых, Маркус Смарт делает 1 из 10 с игры.

«Бостон» все равно ведет за 6 минут до конца, но пропускает трехочковый Джеффа Грина и несколько штрафных в исполнении Леброна, пока Смарт и Розир никак не могут попасть.

Пресса : «Неважно, чем закончится эта серия, будущее «Селтикс» выглядит невероятно. Они начали сезон с Хорфордом, Брауном и Тейтумом рядом с Кайри и Хэйвордом, и эта пятерка выглядит как новая версия «Хэмптонс Файв», пятерки «Голден Стэйт» с Кевином Гарнеттом. Здоровый Кайри больше всех в НБА напоминает Стефа, а Хорфорд копирует защитную универсальность и функции разыгрывающего Дрэймонда Грина, остальные три края соотносятся с Дюрэнтом, Томпсоном и Игудалой. «Селтикс» могут прятать Кайри в защите и размениваться на любом заслоне, когда задействованы все остальные, а при этом атаковать мисмэтчи на любой позиции в атаке».

Сезон-2018/19

Межсезонье : «Бостон» входит в сезон в качестве основного претендента на финал от Востока. Но у одного человека совсем другие планы: Кайри Ирвинг пересматривает свое отношение к «Селтикс» еще до окончания сезона и планирует свое будущее в родном «Бруклине» рядом с Кевином Дюрэнтом.

Костяк : Ирвинг – Браун – Тейтум – Хорфорд – Бэйнс; Смарт, Хэйворд, Моррис, Розир, Тайс, Оджелей, Уонамэйкер

Надежда : Примерно на нуле. The Ringer называет сезон «Бостона» «адским».

Разочарование : Неожиданно для самих себя «Селтикс» приходят к полному краху. Ирвинг уходит в качестве свободного агента, Эл Хорфорд подписывает неадекватный контракт с «Филадельфией», Гордон Хэйворд не похож на себя самого до травмы.

«Бостон» проигрывает 1-4 «Милуоки» в первом раунде, и по ходу серии Маркус Моррис называет команду «мягкотелой».

Дискредитированы вообще все.

Молодые игроки перестают прогрессировать из-за того, что звезды возвращаются и забирают свои владения.

Брэд Стивенс не кажется тренером, который умеет работать с капризными звездами.

Дэнни Эйнджа проклинают за потребительское отношение к игрокам: «Селтикс» весь год надеются, что им удастся заполучить Энтони Дэвиса, который должен заменить Хорфорда. Они могут предложить «Новому Орлеану» больше всех в лиге, но сам Дэвис информирует, что ни за что не продлится с зеленым клубом, который так жестоко поступил с Айзейей Томасом.

Пресса : «Ирвинг нелепейшим образом играет в защите и расконцентрирован в атаке. Источники говорят, что он сам тоже изменился: перестал общаться с кем-либо из команды, кроме Джейсона Тейтума, с которым у них один агент. Два источника обращают внимание на то, что его поведение изменилось в феврале, когда его спросили о возможности присоединиться к «Никс» в следующем сезоне. Тогда он сказал, что будет принимать решение, ориентируясь на интересы своей семьи, и что он «никому ни хера не должен». Это вызвало панику у бостонских болельщиков».

Сезон-2019/20

Межсезонье : «Селтикс» кое-как заделывают пробоины: на место Кайри Ирвинга им удается заполучить его ухудшенную копию – Кембу Уокера, звездного разыгрывающего из «Шарлотт»…

Основная надежда – на прогресс молодых. Эйнджа проклинают, что он возится с бестолковыми Джеями и игнорирует Джимми Батлера и Пола Джорджа, которые, вне всяких сомнений, привели бы его команду к титулу. Президент «Селтикс» же продолжает собирать странных людей на драфте: промахивается с Ромео Лэнгфордом, попадает в Гранта Уильямса…

Костяк : Уокер – Смарт – Браун – Тейтум – Тайс; Уонамэйкер, Оджелей, Хэйворд, Грант Уильямс, Роберт Уильямс, Энес Кантер

Надежда : Команда выступает лучше, чем в прошлом сезоне – «Селтикс» занимают третье место в конференции и проходят в финал конференции в «Пузыре». Джейсон Тейтум впервые едет на Матч звезд, а его партнеры завершают сезон в топ-4 по защите и по нападению.

«Бостон» проходит «Торонто», действующего чемпиона, но без Кавая Ленарда, в семи матчах и вновь возвращается на путь «опережения всеобщих ожиданий». «Селтикс» избавляются от искусственного давления со стороны и недурно себя чувствуют с 21-летним лидером.

Разочарование : Единственное горькое воспоминание для «Бостона» – это блок Бэма Адебайо, остановившего Тейтума в концовке первого матча.

Пресса : «Если учесть, насколько прибавили Тейтум и 23-летний Браун, «Бостон» должен провести еще один год постепенного развития и сплачивания с Кембой Уокером и Гордоном Хэйвордом (если тот останется и возьмет опцию на 34 миллиона)…

«Бостону» нужно найти универсального «большого», который мог бы выполнять растягивающие функции на позиции центрового. Они так и не заменили лидерские качества Эла Хорфорда, но их маленькие составы отлично работали в плей-офф. Хотя в современном баскетболе центровой – это амплуа уязвимое, слабость команды на этой позиции должна быть исправлена прежде, чем «Селтикс» встретятся в плей-офф с Яннисом и «Бакс», Джоэлем Эмбиидом и «Сиксерс», Бэмом Адебайо и «Хит».

Сезон-2020/21

Межсезонье : «Селтикс» включают режим экономии, чтобы лучше подготовиться к будущему: им удается избавиться от Хэйворда, который получил предложение от «Шарлотт», а уже по ходу сезона они отдают еще и Даниэла Тайса, чтобы избежать налога на роскошь.

Костяк : Уокер – Смарт – Браун – Тейтум – Тайс; Тиг, Притчард, Фурнье, Томпсон, Грант Уильямс, Роберт Уильямс

Надежда : Оба лидера «Селтикс» – теперь еще и Джейлен Браун – оказываются в числе участников Матча всех звезд-2021.

Джейсон Тейтум выдает уникальное достижение: становится единственным игроком в истории, который набирал 50+ очков в матче регулярного сезона, плей-ин и плей-офф.

Разочарование : От переходного сезона вроде бы мало кто чего ждал, но «Селтикс» вновь делают шаг назад: пробиваются в плей-офф с седьмого места и без вариантов уступают «Бруклину» Дюрэнта-Ирвинга в первом раунде.

Решающую стадию сезона пропускает Джейлен Браун, который порвал связку кисти за 5 матчей до конца регулярки.

После сердечного приступа Дэнни Эйндж уходит с поста президента «Селтикс» и назначает своим преемником бывшего главного тренера Брэда Стивенса. Тот получает уже готовую команду для притязаний на чемпионство, но и множество проблем, которые нужно срочно решать: контракт Кембы Уокера становится головной болью из-за его проблем с коленями, платежная ведомость забита, не все молодые игроки внушают доверие.

Пресса : «Эйнджа критиковали за те трейды, которые он не проводил: за то, что он не получил Джеймса Хардена, Кавая Ленарда или Энтони Дэвиса. Все эти «почти трейды» стали вечным предметом для шуток в твиттере. Но Эйндж гораздо чаще принимал правильные решения, чем ошибался. Теперь Стивенсу нужно будет соответствовать его уровню, чтобы выжать максимум из команды, построенной вокруг двух из лучших молодых игроков в мире: Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна.

Они воплощают надежду и давление в «Бостоне». Контракт Брауна действует до сезона-23/24, а Тейтум станет свободным агентом в 2025-м. Кажется, что это еще не скоро, но три-четыре года – это ничто в бизнесе или спорте. Остается совсем мало времени, а «Селтикс» уже на границе потолка зарплат, что осложняет задачу Стивенсу».

Сезон-2021/22

Межсезонье : Стивенс сразу же заявляет о себе как об одном из лучших руководителей в лиге. В июне он возвращает в команду Эла Хорфорда (для этого было достаточно пика первого раунда и Кембы Уокера), в феврале – Даниэла Тайса (за Кантера и Денниса Шредера). Перед плей-офф «Селтикс» получают Деррика Уайта (за пик первого раунда и Ромео Лэнгфорда).

Его главная находка – тренерский штаб во главе с Име Удокой, бывшим помощником Стива Нэша в «Нетс».

Костяк : Смарт – Браун – Тейтум – Хорфорд – Роберт Уильямс; Шредер/Уайт, Ричардсон, Грант Уильямс, Причард, Кантер/Тайс, Хаузер, Несмит, Корнет

Надежда : Удока ругается с подопечными на протяжении половины сезона. После этого «Селтикс» превращаются в лучшую защитную команду лиги и завершают регулярку на 2-м месте. Дальше «Селтикс» ждет триумфальный плей-офф: они разгоняют «Нетс» Дюрэнта и Ирвинга – 4-0, побеждают «Милуоки» в 7-м матче трехочковыми Гранта Уильямса, вырывают серию у «Хит» в седьмом матче и выходят в финал.

Маркус Смарт становится лучшим защитником сезона, хотя в реальности личные оборонительные достоинства каждого из основной обоймы «Бостона» подчеркиваются схемой Удоки – он использует Роберта Уильямса на слабой стороне против четвертых номеров и заставляет его бежать в «краску» в качестве страхующего.

Разочарование : Ротация «Селтикс» предельна коротка, и ей не становится лучше, когда травму получает еще и Роберт Уильямс.

В финальной серии с травмой кисти играет Джейсон Тейтум, он завершает ее с 37% реализации с игры.

«Бостон» считается фаворитом в против «Голден Стэйт», но команде еще не хватает опыта и лучшего игрока серии. При 1-2 в серии Стеф Карри выдает главный матч своей карьеры – 43 очка, 14 из 26 с игры – и выполняет свое обещание скамеечникам «зеленых» после третьего матча: больше их команда в этой серии не выиграет ни разу.

Пресса : «Если отсюда можно вынести какой-то урок для «Бостона», то такой: недостаточно просто хотеть чего-то. Нужно знать, как этого добиться – как дотянуться за пределы ваших возможностей. «Селтикс» играли как отчаянная команда, но периодически утрачивали контроль над игрой. Потери лучше всего показывали, что ничего не гарантировано. Как только «Голден Стэйт» включился по полной в защите, игроки «Бостона» не понимали, как наладить стабильную атаку или вообще с чего следует начинать. Эндрю Уиггинс закрыл Тейтума. У Хофорда были свои моменты, но он также показал, что уже далеко не молод. Смарт, основной разыгрывающий, вытворял такие вещи, которые усугубляли и без того неудачный отрезок для команды. Браун был единственным в этой серии, кого можно назвать стабилизирующим элементом, но и он временами выглядел совершенно потерянным».

Сезон-2022/23

Межсезонье : Как обычно, на пике оптимизма «Бостон» получает удар между ног: летом оказывается, что архитектор их успеха Име Удока замешан в романтической связи с женщиной, работающей в клубе. Его отстраняют временно, а потом и окончательно.

У Стивенса особо нет вариантов, но он принимает самое неочевидное решение. Главным тренером команды, считающейся основным претендентом на титул, становится «Псих Джо», 33-летний Джо Маззулла.

Команда стремится избавиться от атакующей хаотичности, выявленной в финальной серии, за счет ветеранов: на место разыгрывающего «Селтикс» выменивают Малколма Брогдона, а в переднюю линию подписывают Данило Галлинари (получает травму летом в матче за сборную) и Блэйка Гриффина.

Костяк : Уайт – Смарт – Браун – Тейтум – Хорфорд; Брогдон, Притчард, Хаузер, Грант Уильямс, Роберт Уильямс, Гриффин, Корнет

Надежда : Маззулла, естественно, не готов: по ходу сезона обнаруживается, что у него в запасе лишь один (буквально!) розыгрыш на последние минуты. Однако он тут же радикально меняет философию «Селтикс» – они начинают выбрасывать по 43 трехочковых за матч. Это модно, молодежно, статистически правильно.

«Селтикс» завершают сезон на втором месте: у них вторая атака в лиге и третья защита. Их главные звезды чувствуют себя все увереннее: Тейтум устанавливает рекорд по очкам в седьмых матчах плей-офф, когда набирает 51 в серии с «Филадельфией», Браун получает право подписать рекордный для лиги контракт на 304 миллиона.

Им практически удается войти в историю с уникальным достижением: они сравнивают счет в финале конференции с «Хит», которую начали с 0-3. В самом начале седьмого матча Джейсон Тейтум подворачивает ногу: в серии он набирал 25,3 очка, 10,3 подбора и 5,4 передачи, в решающей игре – 14 очков, 11 подборов и 4 передачи.

Разочарование : В плей-офф «Селтикс» предстают максимально хаотичной командой, разрывающейся между двумя лидерами, между двумя философиями, между двумя тренерами.

Коллапсом становится 0-3 от «Хит» в серии, в которой «Бостон» считался безоговорочным фаворитом. Однако весь розыгрыш получается очень странным, не соответствующим ожиданиям: 4-2 с безнадежной «Атлантой», чудесное спасение в шестом матче с «Филадельфией», проигрыш без вариантов в седьмой встрече с «Майами». «Бостон» то полагается на трехочковые, то обнаруживает, что они не летят. То играет слаженной пятеркой, то сбивается на бестолковые изоляции от лидеров. То возвращает былую защиту, то не знает, что делать с Джимми Батлером.

В команду перестают верить практически все: уж слишком ненадежными показывают себя Тейтум и Браун в тех ситуациях, когда судьба матча, серии, сезона – на кону.

Пресса : «Резюме Брауна и его навыки – это не совсем то, за что можно предложить рекордный контракт. Потолок поднимается, да, но также появляются ограничения нового коллективного соглашения, которые лишат тех, кто много тратит, важных ресурсов по построению команды. Браун – это не Йокич, Карри или Яннис, не франчайз, которые делает всех вокруг лучше, хотя все внимание приковано к нему.

Будущее «Бостона» совершенно непонятно, но при этом вряд ли они вернутся в следующем сезоне в том же составе. Очевидный козел отпущения – Джо Маззулла, если учитывать, как команды обычно реагируют на провалы в плей-офф».

Сезон-2023/24

Межсезонье : Брэд Стивенс проигнорировал многочисленные советы: от рекомендаций избавиться от Маззуллы до поднадоевших требований разбить не вполне органичный тандем Брауна и Тейтума.

Вместо этого «Селтикс» предприняли ход в стиле Дэнни Эйнджа – отдали Маркса Смарта, душу команды, и получили Кристапса Порзингиса, который идеально дополнял систему файв-аут: метал трехочковые, но давал блестящую защиту под щитом. Уже к середине сезона о лидере и носителе кельтского духа перестали вспоминать: Смарт стал слабее защищаться за год до этого, а его хаотичность в розыгрыше, желание взять на себя бросок в ключевой ситуации только осложняли динамику между Тейтумом и Брауном.

Естественно, потеря Смарта могла быть ощутимой, если бы не ошибка конкурентов «Бостона». Стивенс сумел заполучить из «Портленда» Дрю Холидэя (за него отдали Роберта Уильямса и Малколма Брогдона). И тот принес и более высокий уровень защиты, и готовность действовать как вспомогательный элемент впереди.

Костяк : Уайт – Холидэй – Браун – Тейтум – Порзингис; Притчард, Хаузер, Хорфорд, Корнет, Тиллман

К своему первому полноценному сезону Джо Маззулла уже подготовился как следует. Ему, конечно, доверили уникальный коллектив, но он сумел сделать нечто революционное – еще дальше раздвигать возможности для трехочковых. «Селтикс» бросали их чаще всех и завершили сезон вторыми по точности. И, в отличие от «Хьюстона» Дэрила Мори, не только стали исторически самой эффективной атакой, но и закончили сезон с чемпионским титулом. Что в такой лиге, как НБА, предвещает не очень веселое будущее: трехочковых будет еще больше. «Селтикс» заставляют людей бросать больше со средней дистанции, а сами никогда не смущаются невысокой эффективностью с дуги, зная, что рано или поздно, но математика «3 больше 2» окажется на их стороне.

Маззулла выступил ровно в соответствие со своим прозвищем. Он вывернул баскетбол шиворот-навыворот – максимально раздвинул границы универсальности игроков. Тяжелый форвард Джейсон Тейтум у него превратился в разыгрывающего, Кристапс Порзингис и Эл Хорфорд включились в трехочковую вакханалию, Дрю Холидэй обосновался на месте данкера под чужим кольцом, а еще нередко отвечает за защиту против центровых. Номинальный разыгрывающий основной пятерки – Деррик Уайт – лидирует по количеству блоков в плей-офф. Ну и изюминка – самый большой контракт в лиге пашет в защите за себя и за Маркуса Смарта.

«Селтикс» наконец-то пришли к созданию абсолютной гармонии вокруг двух своих лидеров: у них нет уязвимых мест в защите, у них нет людей, которые бы требовали для себя особого внимания, у них нет токсичных персонажей… Вместо этого Дрю Холидэй понимает, когда нужно всех успокоить, Кристапс Порзингис берет на себя владения в посте, когда оба звезды дают осечки, Деррик Уайт может поймать кураж, а может отойти на второй план. Эл Хорфорд выступает в роли той самого крысы Сплинтера – он воспитал этих людей, но до сих пор разменивается на чужих маленьких и сбивает прицел и Дончичу, и Ирвингу. Да, и сам Маззулла, самой молодой тренер-чемпион в истории НБА, выглядит рядом с ними почему-то гармоничнее, чем все его предшественники: он учится вместе с ними и добавляет экстравагантности происходящему своими абсурдными цитатами.

Результат известен: за весь сезон «Бостон» потерпел лишь 21 поражение, 12 из них – в матчах, которые решались на последних минутах. «Селтикс» уступают лишь «Чикаго» Майкла Джордана по нетрейтингу в регулярных сезонах и до кошмарного поражения от «Мэвс» в четвертом матче занимали восьмое место по нетрейтингу в плей-офф после того же «Чикаго», «Лейкерс» Шакобе, «Лейкерс» Мэджика, «Лейкерс» Майкана, «Голден Стэйт» Карри и «Бакс» Абдул-Джаббара.

Короче, фигурируют в списке лучших команд в истории.

18 человек, которые принесли «Селтикс» 18-й титул в истории

Фото: Gettyimages.ru /Dylan Buell, Maddie Malhotra, Maddie Meyer