«Селтикс» выключились на 9 минут, но все равно сделали 3-0. Слишком хороши

Третий матч должен был завершаться разгромом хозяев: «Селтикс» повели «+21» в начале третьей четверти и обстучали крышку гроба эффектнейшими гвоздями – трехочковый от Ксавьера Тиллмана, мем от потерявшегося Кайри Ирвинга, сверхдальнее попадание из ничего от Деррика Уайта, удар сверху от Джейлена Брауна…

Однако это же «Бостон». В своем фирменном стиле «зеленые» выключились на 9 минут четвертой четверти, свалились на бесконечные изоляции даже не от лидеров, а от Пэйтона Притчарда, позволили «Мэвс» легко и быстро отыграться, подарили несколько абсурдных моментов от ветерана Эла Хорфорда, немного потерявшего голову. И в конечном счете довольно жестоко поступили с болельщиками соперника – дали им надежду и отняли ее...

Лидером «Селтикс» в решающие мгновения стал Джейлен Браун. Владение за владением ему передавали мяч вглубь зоны, и он либо попадал через Луку Дончича, либо заставлял его нарушать правила. Впервые в карьере лидер «Далласа» получил шесть фолов и отправился на скамейку за 4 минуты до сирены.

Браун же реализовал сложный бросок со средний, который в итоге и позволил «Селтикс» отбиться и в полусонном состоянии – 106:99.

«Весь год мы слушали о прошлом «Селтикс», все эти 6-8 месяцев обсуждали наши недостатки в прошлом, – сказал Браун. – Это новая команда. Мы многому научились на этом опыте. Мы не боимся подобных ситуаций ».

Особенно красиво это смотрелось с предматчевым эпиграфом от Джо Маззуллы. Главный тренер «Селтикс» говорил о том, что показывает своей команде бои UFC и учит их тому, что зачастую самый болезненный удар можно пропустить тогда, когда победа совсем близка.

Если не считать вот этих неизменных приколов «кельтов», то весь третий матч перед этим разделился на две неравные и символичные части.

«Даллас» мощно начал на своем паркете и создал быстрый задел в 13 очков (25:12) . Делалось это за счет концентрированного усилия со стороны двух звезд: Дончич искал Джейсона Тейтума, Ирвинг находил возможности для проходов… Пока у них все залетало, «Селтикс» как будто засомневались в себе. Правда, Маззулла их тут же успокоил и напомнил, что главное – это верить в математику. Что подтвердилось тут же: «Мэвс» набрали на 14 очков больше в трехсекундной, попали с игры 48%, защищались так, что позволили «Бостону» только 41% - и все равно к большому перерыву вели только 1 очко. Все потому, что уже в первой половине «Селтикс» выбросили 27 трехочковых (из 44 бросков), из которых реализовали 9 (у соперника – только 5).

Практически ничего не изменилось по сравнению с первыми матчами: Дончич и Ирвинг много играли один на один и пытались победить «Бостон» за счет индивидуальных усилий. Но было видно, что все эти сложные попытки с каждым новым владением уменьшают их шкалу «энергия» – начиналось все с 55% реализации у обоих. Особенно в случае со словенцем: «Селтикс» подобрались максимально близко еще в первой половине после того, как в двух атаках подряд он падал, жаловался и даже не смотрел, как его команда пропускает в быстрых отрывах. В итоге за 38 минут Дончич выбросил 11 из 27, набрал 27 очков, 6 подборов и 6 передач, Ирвинг – за 45 минут 13 из 28, набрал 35 очков и 2 передачи.

Последний со своей стороны сделал все, чтобы его несуразные действия в первых двух матчах забылись. Он действовал гораздо агрессивнее, находил дорогу под щит и чувствовал себя увереннее против мисматчей, особенно когда во второй четверти повстречал Пэйтона Притчарда и реализовал 3 из 3 из-за дуги.

Проблема была в том, что на этот раз разница между «Далласом», атака которого построена вокруг двух игроков, и многоликим «Бостоном» была еще заметнее. Кристапс Порзингис все же пропустил встречу, но «Селтикс» получили помощь от других, причем не только от основной пятерки: Сэм Хаузер реализовал 3 из 4 трехочковых, Ксавьер Тиллман закрыл минуты латыша и запомнился всем блоком против Дончича.

С «Далласом» же такого не происходило, несмотря на домашний паркет и усилия Джейсона Кидда. Главный тренер «Мэвс» бросил Джейдена Харди на площадку еще в первой четверти, но тот выглядел настолько неуместно, что больше времени не дождался. Вновь рассчитывал на бросок Клебера, но тот угодил под блок Джейлена Брауна. Удовлетворил всеобщие требования и дал 20 минут Тиму Хардуэю, но лишь для того, чтобы наблюдать, как тот выдает 0 из 5 и заканчивает с «-16». Деррик Джонс и Дэниэл Гэффорд провели лишь 16 минут, потому что «Мэвс» нужны были дополнительные угрозы, новые самостоятельные опции: их командный баскетбол – с парашютами, с доминированием на щитах, с трехочковыми из угла – оказался полностью разрушен.

И, как это было и до того, методичная игра «Селтикс» рано или поздно ломает хребет хозяевам. На этот раз это случилось в третьей четверти, когда ошибки Дончича на своей половине становились все более очевидными – в какой-то момент он, например, поленился выходить на трехочковый от Холидэя. Джейсон Тейтум разрезал оборону «Далласа» на протяжении всей игры и генерировал все более удобные возможности для остальных – у него 31 очко, 5 передач, 11 из 26 с игры. После большого перерыва Маззулла специально разыграл несколько комбинаций под Джейлена Брауна, чтобы включить в игру и его – было 6 очков, стало 30 и 8 передач. «Селтикс» показывали, что ищут трехочковые из углов, а сами тем самым заставляли оборону смещаться и раскрывали пространство внутри: в третьей четверти они промазали лишь раз (из 9). Все это с высочайшим уровнем исполнения – к началу заключительной четверти у них было только 4 потери на 23 передачи .

«Бостону» осталось лишь оформить 18-й титул в истории клуба. В этом финале если и будет какая-то борьба, то только «Селтикс» с собственными демонами, которые не отпустят их до самого конца.