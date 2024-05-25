«Мазафакер, ты не можешь защищаться против меня». Магия Луки Дончича неотразима

За полторы минуты до сирены «Миннесота» вела 5 очков – 108:103. Уверенно, если учесть, что Кайри Ирвинг как раз промазал оба штрафных. Не очень уверенно, если учесть, что Руди Гобер только что получил пятый фол и уступил место Кайлу Андерсону.

Дальше все пошло наперекосяк.

1. В отсутствие Гобера «Миннесота» должна была все разменивать, но еле живой Энтони Эдвардс легко пропустил Кайри Ирвинга, затем они с Андерсоном вдвоем рванули на Дончича, и в результате словенец из ничего придумал передачу в угол на Ирвинга – 3 очка.

2. Кайри Ирвинг нарушил правила на Макдэниэлсе (это признал Зак Зарба после матча). Однако фол не зафиксировали, а Джейсон Кидд взял челлендж и вернул мяч своей команде, так как в аут тот ушел от форварда «волков». (При пересмотре подобного момента нельзя определять фол, только решать, у кого право на владение).

3. За 12 секунд до конца Эдвардс остался против Дерека Лайвли, но предпочел не атаковать, а отпасовать в аут. У него было много вариантов: Макдэниэлс в углу, Гобер – в «краске», но он слишком долго соображал и не мог ни на что решиться.

У «Миннесоты» 9 потерь за матч, но 4 – в четвертой четверти.

4. «Миннесота» как будто допустила странную ошибку – легко согласилась на размен, в результате которого Гобер остался против Дончича один на один. Француз «отбился» от лидера «Далласа» в предыдущем владении (ну, как отбился, успел вернуться под щит и освободить место для Наза Рида), и как объяснил после Финч, его идея состояла в том, чтобы не дать Луке выбросить три, заставить его спуститься вниз, а там накрыть вдвоем .

Гобер же выступил тут как в старые добрые времена: Дончич закружил его в продолжительном танце, после чего отпрыгнул на дугу и принес команде победу дальним выстрелом.

«Я, конечно, не могу быстро двигаться, но его-то точно опережу», – пошутил Дончич после игры.

«Я подвел свою команду, – сказал Гобер. – Они верили в меня, верили, что я его остановлю, а он забил. Я несу ответственность за это и должен лучше себя проявлять в подобных ситуациях».

5. В последней атаке Эдвардс получил мяч, увидел перед собой двоих и отдал последний бросок открытому Назу Риду. Тот выручал «Миннесоту» на протяжении всей второй игры, но на этот раз промахнулся.

«Две потери на последних минутах. Все то же самое, что в первом матче. Мы не смогли довести дело до конца, и это моя вина , – сказал Крис Финч. – На последних минутах мяч застрял, мне следовало бы взять тайм-аут и вернуть на паркет Майка Конли на последнее владение. Я и хотел так сделать, но потом не стал».

Второй матч действительно мало добавил к оформившемуся пониманию серии. «Миннесота» вела «+18» во второй четверти, но разница между двумя проверенными звездами с одной стороны и двумя молодыми звездами с другой слишком уж бросается в глаза. В схватке двух лучших защит этого плей-офф «волкам» не хватает качества исполнения от их ключевых фигур.

На этот раз «»Миннесота» вроде бы сделала все, чтобы уберечь себя от самоуничтожения в концовке.

Майк Конли действовал еще агрессивнее и удачно атаковал после двоек. У него 18 очков, 7 из 14, 5 передач.

Наз Рид заменил Джейдена Макдэниэлса в качестве лучшего бомбардира. Его трехочковые были бесценны – 7 из 9, 23 очка.

Кайл Андерсон вновь провел полезные 20 минут – 7 очков, 5 передач.

«Миннесота» не критично уступила щит (40-44), опередила соперника по очкам после потерь (13:9) и в первой половине выходила на линию всякий раз, когда нападение барахлило (всего у них 32 штрафных).

Вот только «Даллас» – это такие «Никс» Восточной конференции. Они будут делать все то же самое – защищать «краску», вырывать отскоки, пыхтеть в защите, вкладывать мяч в руки Дончича и Ирвинга – пока это не сработает.

А рано или поздно это сработает.

Джейсон Кидд помог словенцу поймать кураж в третьей четверти, когда раз за разом запускал атаку через двойные заслоны. Гобер пробовал меняться в таких ситуациях, что приводило к легкой передаче под врывающегося Гэффорда. Когда же француз пятился назад и ждал, что Макдэниэлс восстановит позицию, Дончич атаковал сам. Он единолично переломил ход игры, сгенерировав за третью четверть 18 очков из 31 командного .

Дончич – это первая разница между командами, разница в качестве принятия решений. У Кидда есть человек, который даже не обязательно всегда набирает очки, но находит правильные варианты против варьирующихся защитных концепций.

У Дончича очередной трипл-дабл с 30+ очками: 32 очка, 10 из 23, 10 подборов, 13 передач при 4 потерях .

Плохая новость для «Миннесоты» состояла в том, что чем дальше, тем больше Дончич приспосабливался и тем меньше ошибался. У него 1 потеря за вторую половину на 8 передач.

«Я в восхищении, – признался Кайри Ирвинг. – И я не бросаюсь такими словами… Мне кажется, он ответил на многие вопросы. Когда Лука пришел в лигу, было много сомнений на его счет. Я знаю, что сейчас некоторые пожалели о своих словах. Я рад, что могу видеть, как он превращается в одного из лучших игроков всех времен. И я не воспринимаю это как должное, ведь я играл с одним из величайших игроков всех времен, возможно, самым великим из них… Я хочу помогать ему во всем, продолжать учить его, продолжать быть одним из величайших рядом с ним».

Кайри Ирвинг – это вторая разница между командами, умение забивать суперсложные броски. Он провел матч в своем классическом стиле – занимался непонятно чем три четверти, после чего за несколько минут показал недостижимый для всех присутствующих уровень. Тут обращают на себя внимание не столько 4 из 5 трехочковых (13 очков за четверть), сколько то, насколько сложными были эти попытки . За исключением финального броска из угла, это все либо атаки с 9 метров, либо через руки Наза Рида или Майка Конли. Ирвинг же нарисовал и самый причудливый шедевр последних минут – пошел в проход, выронил мяч из рук и все равно довел его для данка Дерека Лайвли.

Плохая новость для «Миннесоты» состояла в том, что это, естественно, не случайный всплеск, это то, что Ирвинг делает регулярно даже в этом плей-офф.

На этот раз «Миннесота» не стала выбрасывать 49 трехочковых, ограничившись 31, но по атакам из «краски» вновь уступила – 42:54. Опять же потому, что те двое, которые и должны определять нападение, которые должны разгонять его в минуты застоя, вновь выступили не лучшим образом, особенно на таком ярком фоне.

Эдвардс – самая молодая звезда серии, но ему не хватает энергии. После того как он пожаловался на усталость в первом матче, по ходу второго он прибегал к кислородной маске (он отбегал 40 минут). «Возможно, его нужно было заменить в начале четвертой четверти, – признал Финч. – Но это же финал Западной конференции. Тут нельзя прятать людей или отдыхать. Я не вижу, чтобы Кайри отлынивал от дуэли ».

Эдвардс создавал атаки для партнеров, но далеко не всегда. Нередко он выглядел пассивным и медлительным, а когда пытался что-то сделать сам, то встречал жесткое сопротивление внутри (у него 5 из 17 с игры, 2 из 9 в «краске»).

«Они бросают на меня толпы, – пожаловался он. – Но я отказываюсь от того, чтобы бросать много, чтобы кидать со средней и все такое. Главное, что мы создаем открытые попытки».

Таунс же и вовсе вылетел из состава под конец встречи, настолько плохо выглядел он и настолько хорошо – Наз Рид.

«Для меня главное – побеждать, так что я на все согласен, – заметил он. – У Наза шло. Это было решение тренера, я его полностью поддерживаю и не подвергаю сомнению. Он оставил на площадке того, кто лучше играл и лучше бросал, вот и все».

Таунс вернулся к своей худшей ипостаси – много суетился, форсировал атаки (у него 4 броска из первых 7 командных, все мимо), мазал, потом начал волноваться еще больше и еще больше мазал (у него 4 из 16 с игры, 3 из 8 в «краске»)…

«Миннесота» все еще верит, что это соотношение временное.

«Мы уже отставали 2-3. Мы все это уже видели, – сказал Эдвардс. – Не думаю, что кто-то у нас в раздевалке паникует. Надеюсь, что нет ».

Фото: Gettyimages.ru /Stephen Maturen