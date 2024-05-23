Дончич слишком хорош даже для защиты «Миннесоты»

«Даллас» забрал преимущество площадки, вырвав у «Миннесоты» победу в первом матче – 108:105. Последний раз «Мэвс» выигрывали первую встречу серии плей-офф три года назад.

1. Лука Дончич сделал разницу

Этот плей-офф покушается на один из самых устойчивых мифов, связанных с матчами на выбывание: лучший игрок всегда идет дальше. Йокич был очевидно лучшим на площадке в серии с «волками», ШГА – в серии с «Далласом», Брансон – в серии с «Индианой»…

В первом матче против «Миннесоты» Дончич добавил разнообразия. Он не очень хорошо себя чувствовал в клещах Джейдена Макдэниэлса до четвертой четверти (7 из 18 с игры), но в последней двенадцатиминутке в одиночку определил победителя: единолично оформил рывок 7:0, положил решающий через Макдэниэлса на последней минуте, набрал 15 очков, 5 из 8, отметился 2 важными перехватами и блоком на своей половине ...

Тут были все те же неспешные заходы в «краску», нежные толчки плечами и стэпбеки, только теперь точные.

«Я просто сказал себе, чтобы нам нужно побеждать сегодня и мне нужно прибавить, – объяснил он. – Я плохо играл три четверти. Так что в четвертой я добирался до своих точек и повел команду за собой».

Буст от Дончича слишком резко выделялся на решающем отрезке. У «Миннесоты» просто не нашлось человека такого калибра.

2. Кайри Ирвинг выдал одну из лучших первых половин в жизни

Энтони Эдвардс вызвал Ирвинга на бой, а сам не пришел.

«Как баскетболисту, мне это очень понравилось, – сказал Ирвинг об этом вызове. – Он прямо все сказал, и думаю, весь мир подумал: «Окей, главное, чтобы ты отвечал за слова». Уважаю такой подход и всегда жду таких увлекательных дуэлей. Такая бесстрашная ментальность мне по душе, он мне очень симпатичен и как боец, и как человек. Но, когда я на паркете, то покажу все, что у меня есть».

Ирвинг в первой половине набрал 24 очка, практически не промахиваясь – 11 из 14 . Лишь один раз до этого он набирал больше в матче плей-офф.

«Если бы не он, мы бы летели двадцатку к перерыву», – объяснил значимость этого Дончич.

Ирвинг создал видимость того, что защиты «Миннесоты» не существует: постоянно атаковал сходу, не давая «волкам» выстроиться, издевался над Эдвардсом и Макдэниэлсом, перебрасывал через выходящего на подстраховку Гобера…

Ирвинг и Дончич набрали на двоих 63 очка, 24 из 49 (49%). Это их лучшее совместное выступление в плей-офф.

Эдвардс и Таунс же показали худшее совместное выступление в этом плей-офф: 35 очков, 12 из 36 (33%).

Объяснение от Эдвардса?

«Кажется, Джейден – единственный, кто вышел сегодня играть. Остальные его подвели. Думаю, что мы покажем свой лучший баскетбол в пятницу.

Сегодня мы были на шаг медленнее, особенно я. После нашего попадания Кайри в быстрой атаке добежал до нашего кольца, просто бежал быстрее меня. Я был очень измотан . Но все будет в порядке».

3. «Миннесота» вышла играть со своими традиционными схемами

«Волки увидели в первом матче возможность посмотреть соперника в деле, так как по ходу регулярного сезона они толком «Даллас» в полноценном составе не видели. Идея была противоположна тому, что делала «Оклахома» – не отходить от снайперов и справляться с пик-н-роллами Дончича и Ирвинга при помощи их опекунов плюс страхующего Гобера.

В итоге это и стало самой обсуждаемой темой: день прожит зря, если не поглумиться над нескладным французом, «дроп» от которого оба лидера «Далласа» использовали себе на радость.

На самом деле, Гобер завершил матч с «+10» по показателю плюс-минус (и не всегда глубоко садился).

Да и «Миннесота» не так чтобы сильно разочаровалась первым опытом: они закрыли дугу (6 из 25) и справлялись с Дончичем до четвертой четверти, а с Ирвингом надо было просто быстрее бегать, как и признал Эдвардс.

Хотя исполнение точно было неидеальным.

«Нам говорили, что нужно играть выше , – рассказал Майк Конли. – Мы пытались затормозить защитников и рассчитывать на подстраховку, которая бы мешала им делать забросы на «больших». В какие-то моменты мы все делали правильно, но в какие-то – проваливались в обоих аспектах. Нужно прибавить и там, и там».

4. Проблема, скорее, возникла впереди

Это «Миннесота», это вечная проблема четвертой четверти.

«Кошмарное нападение на всем отрезке: плохие броски, потери, никакого самообладания , – сказал Крис Финч. – Нужно быть лучше в решающие моменты».

«Волки» увидели чуть ли не идеальную игру от своих ролевиков.

Джейден Макдэниэлс стал самым результативным в составе – 24 очка, 6 из 9 трехочковых.

Кайл Андерсон подарил доминирующий отрезок во второй четверти, когда ему позволяли беспрепятственно атаковать со средней – 5 из 8 с игры.

Наз Рид привычно добавил энергии со скамейки – 15 очков, 3 из 6 с дистанции.

По очкам резервистов «Миннесота» была в два раза лучше – 28:14.

Однако четвертая четверть – это время, когда нападение должны вести за собой лидеры.

Эдвардс напомнил о себе двумя трехочковыми, после которых «Миннесота» все еще была впереди – 102:98. На третий раз промахнулся.

Карл-Энтони Таунс очень хотел помочь. Он даже прилетел на чужой щит, чтобы сравнять счет на 104 путбэком, но арбитры посчитали, что мяч не вылетел из цилиндра (это было самое важное решение матча).

И в конечном счете вот эти итоговые промахи и ошибки не дали им исправиться, подчеркнули неудачное выступление обоих. Против Эдвардса применяли уже знакомые по серии с «Денвером» дабл-тимы, которые его выключили – он только и делал, что метал трехочковые (5 из 12), у него только 1 попадание внутри, хотя он и отдал 8 передач при 3 потерях. Таунс же провел одну из самых неэффективных своих игр, не преуспев ни в чем – 4 из 11 двухочковых, 2 из 9 трехочковых…

«Мне кажется, мы здорово адаптировались в течение всего года, но сегодня не сделали достаточно, – объяснил Таунс. – Мы не попадали, они попадали. Разочаровывает, когда ты понимаешь, что мог бы дать больше для победы сегодня...

Мы играли без энергии, выглядели усталыми. Более того, с таким подходом мы даже не двигались так, как обычно. Мы должны провоцировать больше очков в быстрых переходах . Мы на это очень рассчитываем, а сегодня это не получалось».

5. «Даллас» навязал свою игру

Это уже не смешно, но новичок Дерек Лайвли снова стал теневым героем матча. Естественно, они работают в паре с Гэффордом (у них на двоих 20 подборов, 8 на чужом щите), но у Гэффорда – «-15», а у Лайвли – «+19».

Получилось так, что «Мэверикс» забронировали «краску» за собой, выиграв по очкам в трехсекундной – 62:38.

В защите Лайвли и Гэффорд заставили «Миннесоту» играть в не свойственной ей манере. По ходу сезона «волки» были 23-ми по числу трехочковых, сегодня они выбросили 49 штук (37% точности). Неизменно маячившие под кольцом центровые сбивали с толку чужих боллхэндлеров, то заставляя их расставаться с мячом, то прилипая к Гоберу.

В атаке «Далласу» перекрыли дугу, но они легко переключились на другой баскетбол. Дончич и Ирвинг и остальные реализовали 31 из 49 (58%) в «краске», а Лайвли и Гэффорд подобрали 38% промахов после двухочковых. Из их 8 подборов в нападении 3 завершились путбэками, а за 3:14 Лайвли вырвал решающий отскок в толпе и способствовал тому, что Лука Дончич положил трехочковый через руки Энтони Эдвардса и сократил 4-очковую дистанцию между соперниками.

«Даллас» возвращал себе мяч в 4 случаях после 12 промахов в четвертой четверти.

Фото: Gettyimages.ru /Stephen Maturen