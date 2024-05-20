«Миннесота» высадила чемпионов. Вернулась с «-20» в 7-м матче

– Ваша команда лучше. Ваша команда талантливее. Все думали, что вы способны повторить. От этого ваше поражение еще больнее?

– Я не верю в такие вещи. Мне кажется, что команда, которая победила, лучше. Чтобы узнать это, потребовалось 7 матчей. Если вы кому-то проигрываете, значит, они лучше, чем вы. Поздравляю их. У нас, конечно, были шансы, но они лучше.

Они были построены, чтобы обыграть нас. По сути, у них два игрока уровня Матча всех звезд, два игрока на уровне первой пятерки защитников и Майк Конли, наверное, самый недооцененный игрок в НБА . Обожаю его...

Никола Йокич велик не только после побед, но и после поражений.

Самая безумная серия нашей жизни завершилась самым безумным седьмым матчем. Если на протяжении этих двух недель команды обменивались разгромными поражениями, то здесь выдали сразу два в одном: «Наггетс» сделали «+20» к началу третьей четверти, «Миннесота» ответила 60:37 во второй половине. Ничего подобного в седьмых матчах никогда не случалось .

В этой исторической второй половине сошлись три фактора.

Во-первых, характер «Миннесоты» .

У них вообще ничего не работало в первой половине. Энтони Эдвардса запугали сдваиваниями, так что он растерялся – избавлялся от мяча, действовал пассивно, не мог попасть. Все нападение «волков» свелось к двум людям: Карлу-Энтони Таунсу, который не замечал защиты «Денвера», и Джейдену Макдэниелсу, единственному ролевому игроку, пользовавшемуся чрезмерным вниманием к партнерам. У этих двоих – 23 очка, 9 из 13, у всех остальных – 15 очков, 3 из 25.

Про «волков» говорили все то же, что во второй половине серии: Руди Гобера предлагали заменить, над новым Джорданом потешались, дерзких выскочек списали…

«Миннесота» же в ответ работала в соответствие с планом на игру: француз страховал и блокировал, Таунс мешал Йокичу и старался не отфолиться, Макдэниелс и Эдвардс гоняли Джамала Мюррэя…

Они не смотрели на счет. Они просто пахали дальше.

Многие бы бросили играть – в гостях, у действующих чемпионов, при «-20». Но не «Миннесота»: «волчата» вцепились в бок Йокичу и грызли его до тех пор, пока он все же не свалился. Они верили в план на игру даже тогда, когда прямой отдачи не наблюдалось.

Вторая половина была фантастикой. Но глупо отрицать, что «Миннесота» сделала все, чтобы уговорить удачу.

Во-вторых, выносливость «Денвера» .

Довольно очевидно, что «Наггетс» физически подсели. В этой семиматчевой гонке рано или поздно должно было проявиться более молодой, более голодной и более глубокой команды.

Выглядело так, будто усталость накрыла всех разом. «Наггетс» постоянно отдавали подборы на щите (8 за половину), вяло сопротивлялись в трехсекундной, неоправданно фолили. Йокич слишком часто брал ленивые дальние попытки. Джамал Мюррэй привозил очки в собственное кольцо, теряя мяч в центре площадки . Двужильный Аарон Гордон никак о себе не напоминал. Майкл Портер давал осечку за осечкой.

«Наггетс» потерял чемпионскую глубину прошлым летом просто потому, что вот так устроена лига с новым коллективным соглашением. И в решающем матче сезона Майкл Мэлоун тупо держал Йокича 47 минут, нездорового Мюррэя – 43 минуты. Ну, потому что других вариантов все равно не было. По вполне объективным причинам, даже без каких-либо серьезных травм «Наггетс» были вынуждены играть ротацией в 6 человек, Джексон и Холидэй провели меньше 10 минут.

О чем-то таком «Денвер» предупреждали весь год, но никто не мог подумать, что в какой-то момент они просто встанут и будут смотреть, как Таунс выхватывает отскок после промаха партнера и забивает через голову.

В-третьих, это удача .

С диким гоготом Эдвардс и Таунс рассказывали, в какой момент поверили в победу: когда Руди Гобер изобразил неведомый бросок на исходе владения.

«Когда ты защищаешься, у тебя всегда остается шанс », – объяснил Крис Финч.

И все равно вторая половина вышла сюрреалистичной. «Денвер» промахивался отовсюду: Йокич долго порол открытые дальние попытки и донес до кольца только с 8 раза, Мюррэй сделал 1 из 7 из-за дуги, тоже на открытых бросках, на бросках в быстрых владениях, на остальных можно было не надеяться. Тогда как у «волков» внезапно все раскрылось: Руди Гобер доминировал в атаке (8 очков в четвертой), Энтони Эдвардс закончил с 2 из 10 с дуги, но тут реализовал степбэк-трехочковый через руки Аарона Гордона, Джейден Макдэниелс не мог промахнуться и даже изобразил какой-то обыгрыш один в один с вертушкой, Майк Конли закончил с 3 из 10, но во второй половине реализовал оба своих трехочковых.

Дело совершенно не в том, что «Миннесоте» «повезло». Но было видно, что «волки» не только отнимают победу у «Денвера» – когда Эдвардс зажимает Мюррэя в центре, когда Таунс, Гобер и Рид навязывают борьбу под чужим кольцом, когда Йокича накрывают и раз, и два, и три. Почти физически наблюдалось какое-то сверхъестественное вмешательство, когда кураж переходит от одной команде к другой: Эдвардса вроде бы заперли в углу дабл-тимом, и время истекало, но за оставшиеся мгновенья «волки» нашли открытый трехочковый из угла, безнадежный промах – а откуда-то вылетает Наз Рид, Йокич и Мюррэй включают режим клатча, но «волки» каждый раз отвечают.

Ну, и вот этот символичный, как бы это назвать, «три-шэйк» от Гобера.

«Миннесота» вернула защиту в НБА. И заодно вернула вот такие матчи, когда терпение, дисциплина, настойчивость складываются в шокирующий результат, позволяя совершать исторические переломы.

В итоге переписаны многие биографии.

Майк Конли на старости лет вырвал все же 7-й матч (до этого у него 0-4).

Руди Гобер выставил идиотами тех, кто продолжал смеяться над ним еще во время этого камбэка.

Эдвардс доказал самому себе, что он не односторонний игрок. Его влияние на матч было бесспорным, хотя он не попадал (6 из 24).

Карл-Энтони Таунс закрыл последние 8 лет, когда его считали слабохарактерным, бестолковым, переплаченным, переоцененным (и так далее по Джимми Батлеру) и уже придумывали варианты летних обменов еще до старта плей-офф.

Хотя, на самом деле, тут не столько индивидуальные усилия, сколько именно коллективная защита и вера в командную концепцию.

«Конечно, это важный момент, – признался Таунс. – Я здесь 9 лет, я много раз говорил, как хочу победить, как хочу сделать что-то особенное для этого клуба. После всех неудач и разочарований, наконец, наступил и вот этот момент. Я был здесь 9 лет и повидал многое».

«В жопу эти 9 лет», – добавил грубиян Эдвардс.

Как известно, все было хорошо до того, как появился «Голден Стэйт».

«Уорриорс» закрепили в юных головах убеждение, что такие «династии» – это нечто нормальное, а если у кого-то меньше трех титулов, то тут и разговаривать не о чем.

Для справки: у «Никс», которые в лиге с самого начала, всего два чемпионства, «Сакраменто» не может выиграть уже 73 года, 10 клубов, то есть треть современной лиги, никогда не брали трофей за всю свою историю.

В НБА очень тяжело побеждать. Каждое чемпионство – это подвиг и подтверждение уникальности спортсмена.

В НБА практически невозможно повторить. Это удавалось лишь немногим избранным: «Сан-Антонио» Тима Данкана не сделал этого ни разу, Леброн Джеймс – лишь один раз за карьеру, с помощью чудо-броска Рэя Аллена… «Династия» (то есть повторение чемпионства) – это не то слово, которым можно бросаться, «династия» – это обозначение чего-то исключительного.

В НБА фактически невозможно повторить сейчас, когда лига стремится быть похожей на НХЛ, с ее тотальной непредсказуемостью и усредненностью. После ухода Кевина Дюрэнта из «Уорриорс» в НБА каждый год меняются чемпионы.

«Денвер» в этом году показал два неотъемлемых атрибута настоящего чемпиона.

С одной стороны, это сердце чемпиона. «Наггетс» триумфально вернулись после 0-2 в серии, казалось бы, ее переломили, не позволили себя сбить ни сомнениям извне, ни повреждениям изнутри.

Невозможно испытывать ничего, кроме уважения, по отношению к Николе Йокичу, выдававшему всю дорогу свои великие трипл-даблы, и к Джамалу Мюррэю, несмотря на повреждения, торпедировавшему «Лейкерс».

«Денвер» – это по-прежнему официально команда только одной суперзвезды. И уже то, что они в таком виде претендовали на еще один титул – уже невероятно и многое говорит об уровне сербского центрового и его месте в истории.

С другой, это «болезнь больше», свойственная чемпионам. Удивительно, но вылет «Наггетс» во втором раунде связан с поражением от «Сан-Антонио» в конце регулярки, когда они вели 23 очка, растеряли преимущество и в итоге отдали первое место в конференции. На протяжении всего сезона Майкл Мэлоун регулярно костерил свою команду, которая слишком часто действовала на автопилоте и включалась небольшими отрезками. Он продолжил это делать до конца, когда после провала в третьей четверти также почти на автопилоте отчитал всех сразу за несобранность, глупые потери, ленивые броски, проигранные подборы. Он продолжил это делать и после, когда сорвался на журналиста: «Сезон закончен, как вы не понимаете?! Это больно! Кого ####, что мы упустили 20-очковое преимущество?»

У «Наггетс» не получилось войти в элитарную компанию «династий». Прежде чем разбираться, почему они упустили 20-очковое преимущество и проиграли молодому и непроверенному сопернику, следует напомнить себе лишь одно: пожалуй, им было сложнее, чем большинству их предшественников (финансовые правила не дали им сохранить прошлогоднюю ротацию, у них изначально не было такого преимущества, как у команд, построенных вокруг трех суперзвезд, созданная специально под них «Миннесота» была построена их же создателем еще до того, как «Наггетс» победили) .

Фото: Gettyimages.ru /C. Morgan Engel