Первый матч «Никс» и «Индианы» зачем-то решили судьи

«Не хочу обсуждать арбитров, – сказал после встречи Рик Карлайл. – Здесь мы не ждем свистков в нашу пользу. Было бы здорово, если бы они не вмешивались в ход игры, но у них не получилось. Пусть будет так. Мы попросили челлендж, они пересмотрели эпизод. И куча людей в Нью-Джерси с ними согласилась».

За минуту до конца «Пэйсерс» и «Никс» двигались в сторону еще одного эпического финала в этом плей-офф – 115:115.

И тут главным человеком в «клатче» стал судья Зак Зарба.

Сначала его бригада официально ошиблась на половине «Индианы». Джейлен Брансон пытался сделать передачу на Донте Дивинченцо, но Аарон Несмит был быстрее. Настолько быстрее, что даже судьи не поняли, чем именно он перехватил мяч – тот ударился в руку, но они посчитали, что в ногу.

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Подобные эпизоды нельзя пересматривать. Владение вернули «Нью-Йорку», и Брансон все же сделал задуманное – Донте Дивинченцо реализовал трехочковый, который оказался решающим.

После матча Зарба признал ошибку: «На площадке мы посчитали, что мяч попал в ногу. На самом деле, он попал в руку, все было по правилам».

«Индиана» решила провести две быстрые атаки за оставшееся время. Преуспела в первой попытке, а потом еще и отбилась.

Во второй – за 18 секунд до сирены, при счете 117:118 – Майлз Тернер поднялся наверх, чтобы поставить заслон для Тайриза Халибертона и поймал на себя Донте Дивинченцо. Его ноги не двигались, но корпус немного развернулся – и арбитры лишили «Пэйсерс» права на ответ, свистнув фол в нападении. «Индиана» взяла тот самый челлендж, о котором говорил Карлайл, но так ничего и не добилась. «Это просто шок, – сказал в прямом эфире Стэн Ван Ганди. – Такого никогда не увидишь в концовках матчей. Никогда. Это прекрасная актерская работа. Здесь в Нью-Йорке много великих актеров, на них можно посмотреть на Бродвее. И такого актерского мастерства нигде больше не увидишь. Технически Тернер немного двигался».

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«Мы ждем двухминутного отчета, – отметил сам Майлз Тернер. – По моему опыту самое лучшее, когда игрокам дают решить исход матча. Конечно, неприятно, что такое случилось. Они пересмотрели эпизод и все равно посчитали, что заслон поставлен не по правилам. Но это же плей-офф. Мне показалось, что Дивинченцо хорошо продал этот момент.

Нам тоже нужно не забывать и о собственной ответственности. Нельзя допускать, чтобы игру решали арбитры. Я только что говорил об этом с нашей командой. У нас очень молодая команда, и я объяснял им, что нельзя полагаться на арбитров в концовке матчей, особенно на этой арене».

Между двумя этими эпизодами был еще и третий, когда челлендж также помог «Нью-Йорку». Брансон столкнулся с Нембхардом после выноса из-за лицевой, и владение первоначально отдали «Индиане». Однако просмотр показал, что мяч ушел от ноги защитника «Пэйсерс». «Никс» вернули себе атаку и смогли убить еще немного времени.

У «Никс», естественно, уже была вторая игра с «Филадельфией», где в концовке все решения принимались в одну сторону. Так что Джоэл Эмбиид даже подключился с рыбалки и сделал то, что умеет лучше всего – пожаловался.

«В матчах НБА происходит много всего, – говорил Рик Карлайл. – Всегда есть акцент на последней минуте, но за 5-6 минут до конца случились вещи, которые гораздо сильнее нам повредили. В защите один из наших парней (это был Несмит – прим. автора) решил рискнуть и ринулся на перехват, а в итоге мы получили четыре очка в одной атаке». В этом моменте Джош Харт забил с фолом, промахнулся с линии, но сам забрал отскок и добавил еще.

Вопреки всеобщим ожиданиям «Индиана» уверенно двигалась к победе.

Майлз Тернер вел за собой – у него 26 очков, 8 из 16. «Пэйсерс» удалось посадить на фолы Робинсона и Хартенштайна, так что Тибодо даже увеличил ротацию до семи человек – выпустил Ачиуву.

Скамейка стала огромным преимуществом гостей. Резервисты набрали 46 очков и давали важный импульс в начале второй и четвертой четвертей. Ти Джей Макконнелл за свои 22 минуты выдал 18 очков (9 из 16) и 3 передачи.

Плюс им удалось и отогнать «Никс» от своего щита, и не терять мяч (всего 7 ошибок – 3 в первой половине – против 14), и закрыть периметр (если не считать попадание Хартенштайна под сирену, то у «Никс» 3 из 12 в первой половине).

К началу четвертой четверти «Пэйсерс» повели 9 очков.

И вот потом они подтвердили, почему их все равно тяжело воспринимать всерьез. Во второй половине «Никс» все мощнее давили на щитах и забрали 56% от своих промахов. Тайриз Халибертон мало того что слабо выглядел (6 очков, 2 из 6, 8 передач на 3 потери), так еще в решающий момент за 4 минуты до конца допустил две ошибки подряд. А Джейлен Брансон дошел до стадии, когда не замечал оппонентов – он набрал 21 очко в четвертой четверти, 8 раз подходил к линии, реализовал 6 из 10 с игры.

«Индиана» получила 39 очков за последнюю четверть.

Арбитры не только испортили игру, но и испортили впечатление от выдающегося перформанса Джейлена Брансона. Защитник «Никс» стал четвертым игроком в истории, набирающим больше 40 очков в четырех матчах подряд. Ранее это удавалось лишь Джерри Уэсту (у него шесть матчей подряд), Майклу Джордану и Бернарду Кингу (у обоих по четыре).

«То, как они поработали в этом году, сколько сил они вкладывали в этот сезон каждый день, дает о себе знать, – объяснил еще один успех на ленточке Том Тибодо. – Когда вы настолько преданы друг другу, настолько отвечаете друг перед другом, то не можете сдаться и деретесь до конца. И это была грандиозная драка. Мы знаем, что нас меньше, но таков наш путь».

Харт отыграл 48 минут, Дивинченцо – 44, Брансон – 43 с половиной, Ануноби – 42.

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier