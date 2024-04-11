«Денвер» выиграл битву за вершину Запада, а Никола Йокич забронировал звание MVP

За 4 минуты до конца четвертой четверти встречи с «Миннесотой» Кристиан Браун начал ставить финальные точки.

Сначала после хитрой передачи Йокича.

Затем левой рукой через самого Руди Гобера.

Наконец после наброса Майкла Портера.

Всю неделю Никола Йокич убеждал народ, что это будет обычная игра регулярного чемпионата, и еще успел устроить юмористический скетч на стартовом спорном . Но это была такая же клоунада, как равнодушие после завоевания титула: Майк Мэлоун признался, что Джамал Мюррэй «умолял, чтобы ему дали возможность сыграть» в матче за первое место на Западе, сам серб был настроен максимально решительно и не скрывал эмоций после каждого трехочкового, а в конце «Наггетс» постарались еще и деморализовать соперника. Это все было необходимо, так как «Миннесота», очевидно, чемпионов совсем не боится и вполне готова с ними играть на равных. Так было и в прошлогодней серии плей-офф, а теперь уже «волки» и вовсе находятся в другой категории.

«Миннесота» чувствовала себя уверенно до середины третьей четверти: к этому времени Энтони Эдвардс настрелял 25 очков, Руди Гобер выцарапывал что-то на чужом щите, а все, кого не звали Николой Йокичем, не доставляли особых хлопот и проявляли себя не столь значимыми эпизодами и по отдельности (Портер – в первой четверти, Мюррэй – в двух следующих).

Дальше отклонения в плане возникли по трем пунктам. Конец третьей и начало четвертой четверти «Миннесота» проиграла со счетом 8:21 .

Во-первых, Йокич включился на полную. Показательным, пожалуй, был момент в конце третьей двенадцатиминутки, когда Гобер вроде бы сделал перехват, потом центровые попихались в центре поля, серб вырвал мяч внизу и ринулся обратно под щит. Все это – одновременно махая руками во все стороны и изображая скорбное выражение лица.

«Миннесота» сегодня бросила француза один на один, а потому ему пришлось как обычно несладко. Нападение «Наггетс» утратило привычные аппетитные черты и превратилось в аттракцион по единоличному разгрому Гобера один в один . Йокич приходил с мячом, поворачивался спиной и таранил оппонента, пока не загонял его под щит.

Если бы не эпизодические трехочковые и редкие смены на кого-то другого (например, на Кайла Андерсона), то можно было бы сказать, что у Майка Мэлоуна самая легкая работа на этой планете.

За 38 минут Йокич реализовал 16 из 20 с игры, 2 из 2 трехочковых, набрал 41 очко, 7 передач и 11 подборов. Он вставал на линию 12 раз (попал только 7), но кривлялся так, будто должен был получить еще как минимум в два раза больше.

Однако, если оставить за скобками моральный аспект и слабое театральное мастерство, то в битве за первое место серб окончательно забронировал за собой приз MVP. Команды устроили инсценировку матча плей-офф, и как обычно в играх такого накала выяснилось, что один из соперников очень хорош, но у другого в обойме есть Никола Йокич, который вообще не промахивается, какие бы причудливые плюхи ни выбрасывал.

«Я не знаю, мне не приходится против него защищаться, – заметил Энтони Эдвардс. – Но со стороны выглядит очень тяжело. Мазафакера невозможно остановить . Так что можно спросить Руди, Наза или Кайла. Выглядит очень тяжело».

На самом деле, у Майка Мэлоуна самая тяжелая работа на планете. Ему приходится находить все новые слова, чтобы похвалить Николу Йокича.

«Что сказать вам про Николу? Это невероятный талант, он скромен, он думает о других и, слава богу, играет за «Денвер». Он не только сегодня сыграл как MVP, но и весь сезон провел в таком духе.

Мне кажется, что у всех разные критерии для этой награды. Шэй Гилджес-Александер достоин ее. Если он ее получит, то, конечно, заслужил. Если Лука Дончич получит, то тоже заслуженно. Не могу сказать ничего плохого ни о ком из этих парней. Но мы в Денвере понимаем, что у нас есть – у нас есть лучший игрок в мире. И сегодня мы видели, почему так».

Во-вторых, «Миннесота» не преуспела в том, чтобы выиграть минуты без Йокича. Серб вывел свою команду вперед в третьей четверти, но присел отдохнуть в начале четвертой. Однако падение «волков» – пусть и небольшое – продолжилось.

«Наггетс» выпустили традиционную маленькую пятерку с Гордоном в роли центрового, плюс Джексон-Браун-Уотсон-Портер. И не только получали очки за счет свободы для обыгрыша в посте то у Уотсона, то у Гордона, но и качественно защищались за счет разменов. Нападение «Миннесоты» насмотрелось на Йокича и решило, что можно быть такими же примитивными и уверенными в себе. Наз Рид, например, неоднократно пер на Кристиана Брауна и постоянно оставался ни с чем (у него 1 из 5).

«Мне кажется, мы не воспользовались преимуществом против маленькой пятерки, – заметил наблюдательный Руди Гобер. – Они все разменивали. Они ставили маленьких парней на меня и Наза, но у нас были сложные броски. Мне кажется, мы должны были поработать как команда . Мы должны подготовиться к этому – что команды будут размениваться, а мы должны их наказывать под щитами. У нас есть размеры, чтобы наказать их в «краске», только нужно делать это постоянно. Нельзя им позволять действовать в таком духе, нужно их наказывать за счет проходов, за счет игры в пас, разными способами. У нас большая команда, и мы должны пользоваться этим».

В-третьих, нападение «Миннесоты» в четвертой четверти опять забарахлило: без учета мусорного времени «волки» выбросили 6 из 18, а Энтони Эдвардс больше очков не набирал и чаще ругался с арбитрами, которые вновь отказались ему давать нарушения .

На это мнения поступили различные.

Некоторые посчитали это заслугой перестановок «Денвера», который, например, использовал двух игроков для защиты против Эдвардса.

«Некуда было идти, – признал Эдвардс. – Человек занимает пространство за моим игроком, и я не могу проходить. Мне приходилось избавляться от мяча. Получались хорошие броски, но мы просто промахнулись».

«Мы не смогли достаточно получить в атаке, – сказал Крис Финч. – Их смены доставили нам определенные проблемы, мы постоянно лезли в толпу. Обычно мы хорошо играем против разменов, но сегодня выглядели медлительными и сонными».

Другие все объяснили фактором сдвоенного матча и усталости.

«Приходилось играть через не могу, – отметил Гобер. – В плей-офф тоже будет фактор усталости. Нужно найти силы внутри себя. Каждый из нас должен заглянуть в себя и сделать все для общей победы. Сегодня, когда навалилась усталость, мы принимали не лучшие решения».

«Было видно, что мы устали и перестали двигаться, – заметил Конли. – Они хорошо разменивались и сковали нас немного. Но когда мы не двигаемся, когда мы не играем на скоростях, против нас легко защищаться».

«Денвер» залез на вершину Запада и теперь полностью контролирует дальнейшее развитие событий: у «Наггетс» осталось два матча против самых слабых команд конференции – «Сперс» и «Мемфиса».

«Миннесота» еще борется с «Оклахомой» за вторую позицию. Но, на самом деле, ждет Карла-Энтони Таунса и заглядывает дальше: по ходу сезона «волки» дважды обыграли «Денвер», когда тот был без Джамала Мюррэя, и дважды уступили, когда матчи пропускал Таунс. Поражение в таком стиле против чемпионов как будто придало им еще больше уверенности.

«Думаю, возвращение Таунса многое изменит, – сказал Гобер. – Сегодня они нас побили на щитах, это командные усилия. Даже когда я стараюсь изо всех сил в борьбе за подбор, кто-то может проскользнуть и выхватить отскок, так сегодня нередко случалось. И еще много штрафных. Так что Таунс, который хорошо подбирает и добавляет нам габаритов, очень бы помог».

Фото: Gettyimages /Matthew Stockman / Staff ; East News /AP Photo/David Zalubowski