На арене «Сперс» вновь нашествие летучих мышей. А почему они так любят баскетбол?

Сегодня «Сан-Антонио» бросился возвращать победные традиции: благодаря промаху Карла-Энтони Таунса техасцы у себя дома обыграли одного из лидеров сезона – «Миннесоту» (113:112).

Сегодня «Сан-Антонио» бросился возвращать и другие традиции: в начале первой четверти игра прервалась из-за того, что летучая мышь опустилась на паркет. Причем многие связали редкую победу «Сперс» именно с этим инцидентом, возвращающим в памяти золотые годы клуба.

Инцидент произошел через минуту после стартового спорного. Виктор Вембаньяма реализовал трехочковый и обратил внимание судей, что на поляне присутствует неопознанный летающий объект. Встречу прервали. Игроки «Сперс» разбежались в разные стороны. Келдон Джонсон вообще куда-то спрятался. «Я боюсь темноты, – признался он после. – А тут летучая мышь? Такое мне совершенно точно не по вкусу. Я ужасно перепугался». Ничего не понял только Джереми Сохан – Греггу Поповичу пришлось оттащить его в сторону.

Камеры все время показывали трибуны, где по интересному совпадению присутствовал Ману Джинобили, главный специалист по летучим мышам из НБА.

Однако аргентинец уже завершил карьеру, и поэтому спасать положение пришлось его многолетнему сменщику. В ответственный момент на площадку выбежал маскот «Сперс» койот, облаченный в традиционное обмундирование бэтмана. Через какую-то минуту ему удалось поймать несчастное животное сачком. Девин Васселл вернулся на паркет, чтобы обняться с одним из самых эффективных представителей «Сперс» в этот день.

Арена Сан-Антонио уже давно привыкла к подобным эксцессам.

Самый известный случай произошел на Хэллоуин в 2009 году. Тогда летучую мышь пытались отогнать полотенцами судьи, но в итоге Ману Джинобили пришлось поймать ее голой рукой. Позже игрок признался, что после такого ему делали курс прививок от бешенства.

Еще до этого «Сперс» старались снизить градус напряжения в моменты нашествия летучих мышей на арену. Уже с середины нулевых маскот клуба обрел дополнительные функции – он не только развлекает детей, но и готов в случае чего выбежать на площадку в спецкостюме и с сачком. Это одновременно и развлекательная программа, и необходимые мероприятия по борьбе с рукокрылыми, которые любят не баскетбол, а себя на баскетболе. Тогда, в 2009-м, маскот как раз убежал в подтрибунное помещение переодеваться, но не успел, когда он вернулся, Джинобили уже избавился от проблемы (настоящие герои, как известно, не носят плащи).

Летучие мыши заглядывают на арену «Сперс» время от времени, даже не каждый сезон. Лишь в 2019-м получилось так, что как минимум три домашние игры команды прерывались из-за нежданных гостей.

По антуражу можно подумать, что «Сан-Антонио» чуть ли не специально приносят летучих мышей, чтобы взбодрить аудиторию. Но нет, это не так. Просто там уже давно смирились с таким необычным соседством и превратили все в шоу.

Болельщики «Сперс» знают, что тысячи мышей живут и в туннеле, соединяющем парковку и домашнюю арену команды.

Дело в том, что бразильский складчатогуб – официальный символ Техаса. Именно в Сан-Антонио и окрестностях располагаются самые большие в мире колонии летучих мышей: 15 миллионов обитают в пещерах Брэкен Кэйв на северных окраинах города, но представителей хватает и в самом городе – например, самая большая колония, живущая в городских условиях (а это 1,5 млн), обосновалась под мостом Congress St. Bridge в самом центре. Обычно популяция летучих мышей увеличивается в конце августа – в начале сентября. Туристы приезжают в Сан-Антонио в том числе, чтобы познакомиться с этой местной достопримечательностью.

Домашняя площадка «Сперс» находится в 40 километрах к юго-западу от Брэкен Кэйв. Согласно исследованию FiveThirtyEight, стадион лежит как раз на пути миграции летучих мышей, перемещающихся между центральной Америкой и пещерами, где они собственно и размножаются.

Биологи предполагают, что стадион «Сперс» притягивает крошечных животных по двум причинам.

Во-первых, в округе больше нет никакой жизни – арена находится в пригороде, рядом только огромные поля для гольфа и дикая природа. Яркое освещение вокруг стадиона привлекает насекомых, которыми, собственно, и питаются летучие мыши.

Во-вторых, неслучайно и то, что летучие мыши заглядывают на матчи НБА именно зимой. По всей видимости, они улавливают потоки теплого воздуха и проникают внутрь, чтобы найти укрытие в особенно холодную погоду.

Фото: East News/AP Photo/Darren Abate