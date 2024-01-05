В этом году вы не увидите ничего круче: Йокич убивает «Голден Стэйт» с центра площадки

В этом сезоне в НБА сложно найти более предсказуемую команду, чем «Уорриорс». В большинстве случаев они создают небольшое преимущество перед четвертой четвертью, спускают все в заключительные минуты и в итоге терпят досадное поражение. На это накладываются сомнительные решения тренерского штаба, отказывающегося от вариантов состава, у которых получалось, и промахи и ошибки лидеров. Уже семь раз за два с половиной месяца «Уорриорс» упускали преимущество больше 10 очков, уже четыре раза – преимущество больше 18 очков.

Все это они показали и против «Денвера».

Сначала «Голден Стэйт» выдал один из лучших отрезков в этом сезоне – привез «Наггетс» 20 очков в третьей четверти. «Уорриорс» выглядели как в классические времена: с поливающим Стефом Карри, с Клэем Томпсоном, ценящим каждый бросок, да еще с неожиданной, но своевременной помощью от молодых Куминги и Подземски. 6 из 9 трехочковых, 78% с игры.

Перед началом заключительной 12-минутки они повели «+13».

Затем Стив Керр полностью проиграл последние минуты оппоненту.

Во-первых, он убрал Джонатана Кумингу, чтобы в очередной раз предпочесть ветеранскую пятерку с Эндрю Уиггинсом. Юный форвард был важнейшим игроком для «Уорриорс» в этом матче – он начал в стартовой пятерке и за 19 минут набрал 16 очков (5 из 7 с игры, 6 из 7 с линии, 4 передачи, самый большой «+/-» в составе).

Керр сам признал, чего не хватало в концовке: в решающей четверти «Уорриорс» не удавалось вскрывать защиту «Наггетс». А это как раз то, что делал гиператлетичный Куминга, который очень умно обращался с мячом и давил всех, кого видел перед собой.

Во-вторых, Майк Мэлоун Керра обхитрил: в решающих владениях он бросил Николу Йокича на Криса Пола, что позволило сербскому центровому страховать остальных и не заботиться о том, что там делает «малыш» вдали от кольца.

Мэлоун оставил Пэйтона Уотсона, который не только помогал в защите, но и реализовал дальний бросок.

А самым полезным в составе «Денвера» оказался Аарон Гордон, с мощью и назойливостью которого под щитом хлипкий «Голден Стэйт» ничего не мог поделать (4 из 5 с игры, 6 из 6 с линии).

Нападение «Уорриорс» встало – они проиграли последние 6:45 со счетом 4:25.

Крис Пол не мог ничего придумать.

Клэй Томпсон уже начал суетиться.

А Стефу Карри остались только изоляции: он задохнулся в тисках Аарона Гордона. В последней четверти он реализовал 2 из 7 и допустил потерю в последнем владении, что и стало преамбулой к тому, что устроил Йокич.

В гостях «Денвер» чувствовал себя даже слишком уверенно. При счете 127:127 «Наггетс» гарантировали себе овертайм. И, возможно, поэтому не так важно было, что будет играться на концовку. За 3,6 секунды до сирены логично было бы доставить мяч одному из снайперов, но его передали в руки Йокича. Очень разумно: семифутер, в центре площадки, без скорости, с висящим на нем Кевоном Луни.

«Хотел бы я вам сказать, что я именно так все и расписал, – заметил Майк Мэлоун. – Но здесь великий игрок выдал отличный момент. Никола живет такими эпизодами. И это огромное удовольствие наблюдать за человеком такого таланта, когда он выходит туда и выдает вот такие вещи».

В этом календарном году серб не может промахнуться: в последних четырех матчах у него 39 из 44. «Уорриорс» играли против него один на один, так что Йокич реализовал 13 из 16 и завершил с 34 очками, 9 подборами и 10 передачами.

«Иногда все летит», – добавил он после игры.

На этот раз залетело от щита.

«Получение мяча мной – это последняя вариация этой комбинации, – объяснил Йокич. – Я просто взял и бросил. Мне кажется, такие попытки самые простые: у тебя нет других вариантов. Так что, когда я выбросил мяч, то подумал: «Ого, попаду от щита». Можно было предугадать полет, я знал, что он зайдет от щита».

Лицо охреневшего Стефа Карри идеально воплотило примерно все эмоции по этому поводу.

Сегодня мы все – Стеф Карри. Такое невозможно принять.

Фото: Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson; AP Photo/Loren Elliott