Дончич показал «Финиксу», кто тут «солнце» – 50+15 в качестве рождественского подарка

Выбил 10 тысяч очков.

С «Санс» нехорошо. Команда, которую летом видели в качестве чуть ли не главного фаворита сезона, оказалась посредственной на обеих половинах: «Финикс» лениво защищается и сумбурно атакует. Лидеры нестабильны, ролевики непредсказуемы, но токсичны, системности не заметно, а коллективное терпение, как кажется, на исходе.

Главное же – «Санс» сами не скрывают, что все ужасно. Наиболее показательный момент случился в начале третьей четверти. Чимези Мету отдал мяч Луке Дончичу и тут же получил зуботычину от Девина Букера. «Ты теряешь мяч и не бежишь обратно?!» – прозвучало на всю арену. Это еще при том, что Мету – один из немногих, кто держал «Санс» в игре: он собрал 19 отскоков (6 на чужом щите) и хотя бы частично компенсировал отсутствие Юсуфа Нуркича.

Доволен же собой может быть только Грейсон Аллен, благодаря трехочковым которого (8 из 17) «Финикс» издали все же походил на команду НБА.

Для остальных Фрэнк Вогель предложил странное объяснение. «Мы не могли их остановить в четвертой и получали мячи в свое кольцо, – сказал он. – Когда мы дабл-тимили Луку, они нас уничтожали, и когда мы не дабл-тимили Луку, они нас все равно уничтожали, и мне кажется, в каком-то смысле это выбило нас из атакующего ритма ». Дюрэнт продолжил собирать потери – у него 20 в последних четырех матчах и 6 против «Далласа» (а еще 4 из 11 с игры за 42 минуты). Эрик Гордон вытребовал себе много минут, но с непонятной целью – из-за дуги он не попадал (2 из 7). Девин Букер переквалифицировался в ассистента, но на таком фоне «Санс» нужен настоящий Девин Букер, а не распасовщик, у которого 6 из 14 с игры.

Дюрэнт должен был опровергнуть инсайд Воджнаровски о том, что он снова затевает обмен в команду из топ-2 лиги, но всем своим видом его подтвердил. Якобы претензии форварда в данном случае сводятся к тому, что без него «Финикс» совсем плох и ролевые игроки действуют кто во что горазд. Видимо, поэтому против «Далласа» он как раз имитировал функции подобного ролевого исполнителя.

Девин Букер на этот раз даже не стал задираться с Дончичем. Всего лишь попихался с Грантом Уильямсом.

После игры он старался выглядеть как можно оптимистичнее, но вышло немного двусмысленно. «Доверяю нашим парням, – заметил он. – Буду и дальше каждый раз давать им мяч, просто в первой половине мы ничего не могли попасть».

Опять же со стороны может казаться, что проблемы «Санс» надуманы: у них полностью обновленная, собранная за лето команда, новый тренер и череда бесконечных травм лидеров. Они даже теоретически не могут показывать тот доминирующий баскетбол, ради которого их сюда привезли. Но, как показывает практика, внутри клубов НБА реагируют немного истеричнее, чем это выходит у Стивена Эй Смита.

В «Финиксе» пожар. И все об этом знают.

Собственно, самое важное, что показала эта игра: Дюрэнт – редкостный нытик. Даже с учетом всех проблем запасные «Санс» полностью переиграли коллег из «Мэверикс» – 30:10 по набранным очкам .

И без того не самый талантливый «Даллас» вышел без Кайри Ирвинга, Макси Клебера и Джоша Грина.

А получилось так, словно гостям гораздо проще. Пока твоя лошадь делает раз, два, три, четыре «Санс» не могут подстроиться друг к другу, комплексуют, распределяют атаки, угождают капризным ролевикам и вынуждают своего лучшего игрока отдавать мяч тем, кто промахивается, «Даллас» тупо наслаждается преимуществами гелиоцентрического баскетбола: есть Дончич, который творит магию, а остальные должны молчать в тряпочку и таскать инвентарь.

Не то чтобы «Даллас» защищался увереннее соперника, но у них был игрок, обеспечивающий бесперебойную доставку очков в кольцо. И на дистанции это оказалось более важным: «Мэвс» уступали 6 очков в начале четвертой четверти, но вернувшийся Дончич устроил финальный штурм – рывок 17:4 и констатация полнейшей беспомощности оппонента.

Словенец издевался над «Санс» всеми способами.

Ему кричали с трибун «отстой», а он клал с девяти метров и спрашивал: «Ну, и кто тут отстой?»

Затерзал оборону пик-н-роллами – благодаря Дончичу вернувшийся Дерек Лайвли сделал 20+10, у него 8 из 9 с игры.

Раскачивал Джоша Окоги степбэком и попадал издали.

Продавливал Грейсона Аллена.

Наверняка и сам недоумевал, зачем «Санс» бросают на него дабл-тимы – естественно, такой громадный и умный игрок, как Дончич, легко находил свободного партнера, и «Даллас» заносил атаки четыре в три.

Вынимал душу своими безумными бросками из-за головы с сопротивлением защитников.

Он был в таком настроении, что добавил к этому набору еще 4 перехвата и 3 блока. И после матча заявил: «Это, как минимум, заявка на вторую сборную лучших защитников».

Если вынести за скобки пик-н-ролльную связку Лайвли и Дончича (у него 15 из 25 с игры, 8 из 16 из-за дуги), то и непонятно, что такое «Даллас» вообще. При гиперконцентрации на словенце его партнеры общими усилиями наковыряли только 8 из 28 трехочковых (22 из 50 с игры) . В нынешнем состоянии «Мэвс» – это просто люди, которые выходят на паркет для того, чтобы команду не дисквалифицировали, а остальное делает их «солнце», их дирижер, их белый Джеймс Харден.

Вечер стал бенефисом Дончича во всех смыслах.

Во-первых, это шестой матч в карьере, когда он набирает 50 очков. Что больше, чем у всех в истории «Далласа» – у Новицки таких было 2, у Джамала Машберна и Джима Джексона по одному.

Во-вторых, никто из действующих игроков не выбивал 50 очков на Рождество. А вообще в истории больше словенца набирали только двое – Бернард Кинг (60) и Уилт Чемберлен (59).

В-третьих, Дончич набрал больше 10 тысяч очков за карьеру. Ему удалось это сделать быстрее, чем любому из действующих игроков: у него ушло 358 матчей, тогда как у Леброна Джеймса – 368 . Словенец – шестой по возрасту среди тех, кто пробивал 10-тысячную отметку: он сделал это в возрасте 24 лет и 300 дней (моложе были Леброн, Дюрэнт, Кобе, Кармело и Макгрэйди), а также седьмой по числу матчей: быстрее него Чемберлен, Джордан, Бэйлор, Карим, Робертсон и Гервин.

Впрочем, это все волшебство исключительно для нас. Сам он отреагировал на очередное разрушение «Санс» единственно разумным способом. «Жду не дождусь, когда в строй вернется Кайри Ирвинг».

Фото: Gettyimages/Christian Petersen