НБА заставила Ламело заклеивать шею. Новое тату Болла не прошло цензуру

Строгие имиджевые законы.

«Шарлотт» – возможно, самый депрессивный клуб НБА. Команда на пару лет пропадала из лиги, уступала название «Хорнетс» другому городу, последний раз побеждала в первом раунде плей-офф еще «в прошлой жизни», в 2002-м. А во втором раунде не побеждала вообще никогда.

С 2016-го «Шершни» ежегодно пролетают мимо зоны плей-офф. Преображению не помогает ни смена игроков, ни тренеров, ни менеджеров, ни даже владельца. Майкл Джордан летом продал контрольный пакет акций клуба – неплохо заработал в финансовом плане, но потерял в репутационном, нередко возглавляя списки худших владельцев в истории НБА. С новыми боссами «Хорнетс» по-прежнему не взлетают: всего 3 победы в 12 матчах сезона-2023/24, последнее место по защитному рейтингу, и с каждой неделей «Шарлотт» выглядит все более уныло.

При этом баскетбольная серость совсем не сочетается с ярким имиджем клуба. Культовые бирюзово-фиолетовые цвета, всеми любимый злюка-шершень на ретро-логотипе, яркие игроки – в первую очередь, Ламело Болл.

Дополнительные краски к образу Ламело в последние недели добавляет не только игра защитника (в последних семи матчах в среднем 31+6+8 при 45% из-за дуги – в поражениях «Шарлотт» претензий к Боллу должно быть немного), но и странный патч у него на шее.

Тейп для разогрева шеи? Укус вампира? Засос? Какой-то высокотехнологичный датчик? Крайне неудачная попытка побриться?

Теорий было много, пока ESPN не выпустил новость: НБА заставила Ламело Боллу заклеить татуировку под ухом, которую игрок набил в межсезонье.

Стоп, НБА может требовать от игроков даже такое?

В 2005 году при подписании нового Коллективного соглашения НБА с профсоюзом игроков в лиге появился дресс-код. Он регулирует то, как баскетболисты выглядят на официальных мероприятиях лиги – в том числе, естественно, на паркете в официальных матчах.

Но еще до того НБА ограничивала свободу самовыражения (и коммерциализации) игроков. Самый известный случай – знаменитые «забаненные кроссовки» Майкла Джордана, в которых было слишком много красного.

Лига также замеряла длину шорт игроков, запрещала носить компрессионое белье, выглядывающее из-под формы, строго определяла цвет повязок, напульсников, тейпа и прочих аксессуаров. И даже если оттенок ничего не нарушал, лига могла придраться к изображениям – например, Дуэйну Уэйду не разрешили играть с пластырем на лице, хотя там всего-то была написана его фамилия.

Закон строг: на теле игрока во время матча не может быть никаких рекламных, коммерческих, благотворительных эмблем, картинок, надписей. Единственное место, на котором все-таки можно что-то такое нарисовать (и поместить логотип производителя, даже не сотрудничающего с НБА) – это кроссовки. Несколько лет назад их позволили надевать в любых оттенках и расцветках, даже не сочетающихся с клубными.

Но за пределами ступней – до свидания, реклама. Даже прически попадают под запрет: Иман Шамперт когда-то выстриг на голове лого adidas, перед выходом на паркет пришлось сбрить узор.

Татуировку не сбреешь – так что игрокам приходится заклеивать то, что не понравилось лиге. Легенда гласит, что свой классический рукав Аллен Айверсон стал носить потому, что комиссионеру НБА Дэвиду Стерну не понравилось какое-то неприличное слово или изображение на предплечье игрока.

А что не так с тату Ламело?

Вообще неприличного на телах игроков можно найти немало – лигу сейчас больше заботят коммерческие логотипы, как в случае со стрижкой Шамперта. Без этого запрета рекламодатели могли бы обходить коммерческий отдел НБА и просто размещаться на телах игроков.

Красные буквы LF на шее Ламело – по доводам самого Ламело – это всего лишь сокращение от его второго имени, «Лафранс», а также инициалы любимого дяди.

По доводам лиги, это логотип личного бренда одежды Болла LaFrancé.

Влияет на позицию лиги и размещение логотипа – слишком уж явно видны красные буквы LF, когда камера берет Болла крупным планом. В отличие от трусов Кардашьян, с «Лафрансэ» НБА еще не работает, так что по всем параметрам изображение коммерческого логотипа на теле – нарушение Коллективного соглашения НБА.

«Мы стараемся следовать этому правилу разумно, в соответствии с его целью. Мы понимаем, что игрокам нужно самовыражение в нерекламном ключе. Но татуировка на шее Ламело Болла – очевидное нарушение этого правила, так что он обязан ее скрывать» , – объяснил решение лиги пресс-атташе НБА Тим Фрэнк.

К точно такой же татуировке на руке игрока претензий у лиги нет: наверное, потому что она реже попадает в кадр, а также не так изолирована от остальных изображений на теле Болла, как шейное тату.

Болл пытался оспорить решение НБА, но потерпел поражение – и теперь играет с пластырем на шее.

Он не первый человек в семье с такой проблемой. Старший брат Лонзо Болл в юности нанес на локоть логотип скандального семейного бренда «Big Baller Brand». Вскоре внимательные болельщики заметили, что буквы «BBB» пропали с руки игрока. Сначала Лонзо просто забил лого темной краской:

А затем мастер нарисовал на том месте пару игральных костей.

По словам Лонзо, он убрал BBB, потому что логотип напоминал ему о бывшем бизнес-партнере бренда, который вытянул из игрока пару миллионов и сбежал. Но по словам отца семейства, Лавара, причина была именно в том, что НБА просила заклеивать логотип Big Baller Brand под угрозой штрафа, а играть с тейпом на локте Лонзо было неудобно.

Придирается лига не только к семье Боллов – 5 лет назад в идентичную ситуацию попал Джей Ар Смит, причем его татуировка даже не была личным брендом. Это был логотип производителя одежды Supreme, и по требованию НБА поклоннику этой марки Джей Ару пришлось надевать чулок или тейпировать огромную надпись на икроножной мышце.

«Эти чуваки в офисе – нечто! 🖕🏿» – злился Джей Ар в соцсетях.

«Клянусь, я единственный, к кому они так хреново относятся! Только потому что это я, это сразу вдруг проблема! Полное дерьмо».

Лига действительно выборочно применяет правило

Джей Ар настаивал, что у него нет никаких коммерческих связей с Supreme, и он этой татуировкой просто выражает «голос улиц». НБА сочла этот довод неубедительным – все-таки бренд являлся прямым конкурентом Nike, официального экипировщика, давно пытающегося захватить рынок стритвира. С Nike НБА подписалась всего за год до этого и не собиралась портить отношения из-за какого-то Смита и его тату.

При этом надзорщиков в офисе НБА никогда не смущал логотип Jumpman на щиколотке Марчина Гортата. Поляк ничем не скрывал эмблему, даже до того как лига вернулась к Nike (которым и принадлежит бренд Jordan и лого с силуэтом Майкла) от adidas.

В том случае лигу убедило, что Гортат не имеет соглашения с Jordan Brand и вообще пострадал за это тату: у центрового «Орландо» был контракт с Reebok, и во время финала НБА-2009 компании не нравилось, что их клиент в прайм-тайм светит миллионам зрителей логотипом конкурента. На это Гортат ответил: «Их ничего не смущало, когда они подписывали контракт», – и отказался заклеивать лого. Марчин и Reebok после этого разорвали сотрудничество.

Еще в одном случае НБА признала коммерческий логотип безвредной стилизацией. В отличие от проблем нынешнего Мело, другой Мело, Кармело Энтони, играл с выглядывающим из-под майки логотипом кинокомпании Warner Bros, только в его случае WB означало другое – West Baltimore, район Балтимора, где вырос игрок.

И все же, если вы считаете, что раньше лига была строже к игрокам, а теперь у баскетболистов слишком много влияния – посмотрите на случай со Стефоном Марбери, который никогда ничего не заклеивал, не замазывал и не прятал.

15 лет назад Марбери сделал ровно то же, что и Боллы – нанес на свое тело лого личного обувного бренда Starbury, которое объединяло его игровой №3 и контуры звездочки. Компания защитника «Никс» (и позднее – «Селтикс» и пары китайских клубов) выпускала кроссовки по доступным ценам, чтобы подростки в НБА не убивали друг друга за новую модель «джорданов» – в прямом смысле.

И разместился логотип еще на более заметном месте на теле Стефона – прямо на его голове.

По словам Марбери, лига обратилась к нему с требованием надеть повязку и скрыть логотип. Марбери отказался – и продолжал светить «тройкой» над левым ухом.

Однако есть конспирологическая теория, что в итоге «Никс» и НБА выдавили защитника из лиги, и случилось это уже через год после нанесения татуировки и отказа ее прикрывать. Марбери не сыграл ни одного матча за «Нью-Йорк» с логотипом на виске (только в предсезонке), был выведен из состава, контракт – выкуплен, и несколько месяцев в «Бостоне» (причем под 8-м номером, ведь №3 в «Селтикс» выведен из обращения в честь Денниса Джонсона) стали его последними в лиге.

Пожалуй, иногда все-таки лучше следовать правилам НБА. И думать, что набиваешь на коже.

Фото: Gettyimages.ru/Jacob Kupferman, Elsa, David Jensen, Jonathan Daniel, Christian Petersen, Patrick Smith, Nathaniel S. Butler; instagram.com/teamswish; 1lafrance.com