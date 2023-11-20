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НБА заставила Ламело заклеивать шею. Новое тату Болла не прошло цензуру

Ламело Болл Ламело Болл
стиль стиль
Шарлотт Шарлотт
НБА НБА
Лонзо Болл Лонзо Болл
Nike Nike
Джей Ар Смит Джей Ар Смит
Кармело Энтони Кармело Энтони
Стефон Марбери
Supreme Supreme
Марчин Гортат Марчин Гортат
Баскетбол Баскетбол

Строгие имиджевые законы.

«Шарлотт» – возможно, самый депрессивный клуб НБА. Команда на пару лет пропадала из лиги, уступала название «Хорнетс» другому городу, последний раз побеждала в первом раунде плей-офф еще «в прошлой жизни», в 2002-м. А во втором раунде не побеждала вообще никогда.

С 2016-го «Шершни» ежегодно пролетают мимо зоны плей-офф. Преображению не помогает ни смена игроков, ни тренеров, ни менеджеров, ни даже владельца. Майкл Джордан летом продал контрольный пакет акций клуба – неплохо заработал в финансовом плане, но потерял в репутационном, нередко возглавляя списки худших владельцев в истории НБА. С новыми боссами «Хорнетс» по-прежнему не взлетают: всего 3 победы в 12 матчах сезона-2023/24, последнее место по защитному рейтингу, и с каждой неделей «Шарлотт» выглядит все более уныло.

При этом баскетбольная серость совсем не сочетается с ярким имиджем клуба. Культовые бирюзово-фиолетовые цвета, всеми любимый злюка-шершень на ретро-логотипе, яркие игроки – в первую очередь, Ламело Болл.

Дополнительные краски к образу Ламело в последние недели добавляет не только игра защитника (в последних семи матчах в среднем 31+6+8 при 45% из-за дуги – в поражениях «Шарлотт» претензий к Боллу должно быть немного), но и странный патч у него на шее.

Тейп для разогрева шеи? Укус вампира? Засос? Какой-то высокотехнологичный датчик? Крайне неудачная попытка побриться?

Теорий было много, пока ESPN не выпустил новость: НБА заставила Ламело Боллу заклеить татуировку под ухом, которую игрок набил в межсезонье.

Стоп, НБА может требовать от игроков даже такое?

В 2005 году при подписании нового Коллективного соглашения НБА с профсоюзом игроков в лиге появился дресс-код. Он регулирует то, как баскетболисты выглядят на официальных мероприятиях лиги – в том числе, естественно, на паркете в официальных матчах.

Но еще до того НБА ограничивала свободу самовыражения (и коммерциализации) игроков. Самый известный случай – знаменитые «забаненные кроссовки» Майкла Джордана, в которых было слишком много красного.

Лига также замеряла длину шорт игроков, запрещала носить компрессионое белье, выглядывающее из-под формы, строго определяла цвет повязок, напульсников, тейпа и прочих аксессуаров. И даже если оттенок ничего не нарушал, лига могла придраться к изображениям – например, Дуэйну Уэйду не разрешили играть с пластырем на лице, хотя там всего-то была написана его фамилия.

Закон строг: на теле игрока во время матча не может быть никаких рекламных, коммерческих, благотворительных эмблем, картинок, надписей. Единственное место, на котором все-таки можно что-то такое нарисовать (и поместить логотип производителя, даже не сотрудничающего с НБА) – это кроссовки. Несколько лет назад их позволили надевать в любых оттенках и расцветках, даже не сочетающихся с клубными.

Но за пределами ступней – до свидания, реклама. Даже прически попадают под запрет: Иман Шамперт когда-то выстриг на голове лого adidas, перед выходом на паркет пришлось сбрить узор.

Татуировку не сбреешь – так что игрокам приходится заклеивать то, что не понравилось лиге. Легенда гласит, что свой классический рукав Аллен Айверсон стал носить потому, что комиссионеру НБА Дэвиду Стерну не понравилось какое-то неприличное слово или изображение на предплечье игрока.

А что не так с тату Ламело?

Вообще неприличного на телах игроков можно найти немало – лигу сейчас больше заботят коммерческие логотипы, как в случае со стрижкой Шамперта. Без этого запрета рекламодатели могли бы обходить коммерческий отдел НБА и просто размещаться на телах игроков.

Красные буквы LF на шее Ламело – по доводам самого Ламело – это всего лишь сокращение от его второго имени, «Лафранс», а также инициалы любимого дяди.

По доводам лиги, это логотип личного бренда одежды Болла LaFrancé.

Влияет на позицию лиги и размещение логотипа – слишком уж явно видны красные буквы LF, когда камера берет Болла крупным планом. В отличие от трусов Кардашьян, с «Лафрансэ» НБА еще не работает, так что по всем параметрам изображение коммерческого логотипа на теле – нарушение Коллективного соглашения НБА.

«Мы стараемся следовать этому правилу разумно, в соответствии с его целью. Мы понимаем, что игрокам нужно самовыражение в нерекламном ключе. Но татуировка на шее Ламело Болла – очевидное нарушение этого правила, так что он обязан ее скрывать», – объяснил решение лиги пресс-атташе НБА Тим Фрэнк.

К точно такой же татуировке на руке игрока претензий у лиги нет: наверное, потому что она реже попадает в кадр, а также не так изолирована от остальных изображений на теле Болла, как шейное тату.

Болл пытался оспорить решение НБА, но потерпел поражение – и теперь играет с пластырем на шее.

Он не первый человек в семье с такой проблемой. Старший брат Лонзо Болл в юности нанес на локоть логотип скандального семейного бренда «Big Baller Brand». Вскоре внимательные болельщики заметили, что буквы «BBB» пропали с руки игрока. Сначала Лонзо просто забил лого темной краской:

А затем мастер нарисовал на том месте пару игральных костей.

По словам Лонзо, он убрал BBB, потому что логотип напоминал ему о бывшем бизнес-партнере бренда, который вытянул из игрока пару миллионов и сбежал. Но по словам отца семейства, Лавара, причина была именно в том, что НБА просила заклеивать логотип Big Baller Brand под угрозой штрафа, а играть с тейпом на локте Лонзо было неудобно.

Придирается лига не только к семье Боллов – 5 лет назад в идентичную ситуацию попал Джей Ар Смит, причем его татуировка даже не была личным брендом. Это был логотип производителя одежды Supreme, и по требованию НБА поклоннику этой марки Джей Ару пришлось надевать чулок или тейпировать огромную надпись на икроножной мышце.

«Эти чуваки в офисе – нечто! 🖕🏿» – злился Джей Ар в соцсетях.

«Клянусь, я единственный, к кому они так хреново относятся! Только потому что это я, это сразу вдруг проблема! Полное дерьмо».

Лига действительно выборочно применяет правило

Джей Ар настаивал, что у него нет никаких коммерческих связей с Supreme, и он этой татуировкой просто выражает «голос улиц». НБА сочла этот довод неубедительным – все-таки бренд являлся прямым конкурентом Nike, официального экипировщика, давно пытающегося захватить рынок стритвира. С Nike НБА подписалась всего за год до этого и не собиралась портить отношения из-за какого-то Смита и его тату.

При этом надзорщиков в офисе НБА никогда не смущал логотип Jumpman на щиколотке Марчина Гортата. Поляк ничем не скрывал эмблему, даже до того как лига вернулась к Nike (которым и принадлежит бренд Jordan и лого с силуэтом Майкла) от adidas.

В том случае лигу убедило, что Гортат не имеет соглашения с Jordan Brand и вообще пострадал за это тату: у центрового «Орландо» был контракт с Reebok, и во время финала НБА-2009 компании не нравилось, что их клиент в прайм-тайм светит миллионам зрителей логотипом конкурента. На это Гортат ответил: «Их ничего не смущало, когда они подписывали контракт», – и отказался заклеивать лого. Марчин и Reebok после этого разорвали сотрудничество.

Еще в одном случае НБА признала коммерческий логотип безвредной стилизацией. В отличие от проблем нынешнего Мело, другой Мело, Кармело Энтони, играл с выглядывающим из-под майки логотипом кинокомпании Warner Bros, только в его случае WB означало другое – West Baltimore, район Балтимора, где вырос игрок.

И все же, если вы считаете, что раньше лига была строже к игрокам, а теперь у баскетболистов слишком много влияния – посмотрите на случай со Стефоном Марбери, который никогда ничего не заклеивал, не замазывал и не прятал.

15 лет назад Марбери сделал ровно то же, что и Боллы – нанес на свое тело лого личного обувного бренда Starbury, которое объединяло его игровой №3 и контуры звездочки. Компания защитника «Никс» (и позднее – «Селтикс» и пары китайских клубов) выпускала кроссовки по доступным ценам, чтобы подростки в НБА не убивали друг друга за новую модель «джорданов» – в прямом смысле.

И разместился логотип еще на более заметном месте на теле Стефона – прямо на его голове.

По словам Марбери, лига обратилась к нему с требованием надеть повязку и скрыть логотип. Марбери отказался – и продолжал светить «тройкой» над левым ухом.

Однако есть конспирологическая теория, что в итоге «Никс» и НБА выдавили защитника из лиги, и случилось это уже через год после нанесения татуировки и отказа ее прикрывать. Марбери не сыграл ни одного матча за «Нью-Йорк» с логотипом на виске (только в предсезонке), был выведен из состава, контракт – выкуплен, и несколько месяцев в «Бостоне» (причем под 8-м номером, ведь №3 в «Селтикс» выведен из обращения в честь Денниса Джонсона) стали его последними в лиге.

Пожалуй, иногда все-таки лучше следовать правилам НБА. И думать, что набиваешь на коже.

Уродливые тату – часть образа НБА. Вызывают боль не только у игроков, но и у зрителей

Фото: Gettyimages.ru/Jacob Kupferman, Elsa, David Jensen, Jonathan Daniel, Christian Petersen, Patrick Smith, Nathaniel S. Butler; instagram.com/teamswish; 1lafrance.com

3 комментария

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КруглыйКвадрат
эффект Барбары Стрейзанд, теперь я точно запомнил бренд LF
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Evincive
IQ ниже плинтуса. Всё ради денег.
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Анатолий Конь
Ответ КруглыйКвадрат
эффект Барбары Стрейзанд, теперь я точно запомнил бренд LF
В твоём случае это эффект мухи и одной субстанции.
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