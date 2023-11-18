«Клипперс» наконец победили, став «системой» Джеймса Хардена. Он и завалил победный с фолом на последних секундах

Не вылетели из внутрисезонного турнира.

Комментаторы «Клипперс» идеально сформулировали то, что случилось в концовке между «Клипперс» и «Рокетс»: «Когда все валится из рук, кто может придумать хоть что-то из ничего лучше, чем Джеймс Харден?!»

При счете 100:100 за полминуты до сирены Тайрон Лю вручил мяч Каваю Ленарду, который и должен был решать концовку для «Клипперс». Форвард почти все владение возился один на один с Джабари Смитом (молодой человек с приходом Удоки неожиданно превратился в добротного защитника), не продвинулся ни на метр, с запозданием осознал, что уперся в стенку, в панике отбросил мяч на Хардена, а тот выдумал решающий трехочковый да еще с фолом без всякого пространства.

Наверное, осознать уровень внезапности, непредсказуемости и сопутствующего восторга можно, лишь внимательно присмотревшись к поведению Кавая Ленарда – сложно вспомнить его более эмоциональным, он даже залихватски махнул рукой, как будто ему не чуждо что-то человеческое. «Клипперс» прервали серию из 6 поражений подряд, самую длинную в жизни форварда, учитывая выступления на школьном и университетском уровне.

Послематчевые цитаты «Клипперс» прекрасны на контрасте с этим пожаром на площадке на последних секундах.

«Да никакой магии, – сказал выплеснувший все эмоции на пять лет вперед Кавай. – У меня был мяч, я увидел, что его опекун отошел от него немного, поэтому доверился ему. Он один из 75 лучших игроков в истории этой лиги. Так что я отдал ему мяч, а он попал».

«У меня не было энергии орать или что-то такое, но момент получился эмоциональным, – добавил Харден. – Комбинация была нарисована под Кавая. Мой человек пошел страховать, так что он перебросил мяч мне. А я бросил. Я работаю над такими моментами каждый день».

«Это первый матч, в котором мы все это попробовали, – также сохранил покер-фэйс Тайрон Лю. – Это первый кирпичик, с которого мы начинаем все создавать заново. И лучше строиться, когда ты побеждаешь, а не когда проигрываешь».

Да, «Клипперс» все радикально изменили после 6 поражений подряд. Тайрон Лю прислушался к Джеймсу Хардену и тоже посчитал, что тот является «системой». А потому калифорнийский клуб пострадал, помаялся, покряхтел, но все же стал командой Хардена: Расселл Уэстбрук перед игрой попросил, чтобы его отправили в запас, Хардена поставили рулевым и окружили снайперами (Ленард, Джордж, Мэнн или Норман Пауэлл) и центровым для пик-н-роллов. Все фантастические затеи Лю с тем, чтобы куда-то там бежать, форсировать нападение и вот это все, естественно, не сработали (у «Клипперс» только 4 очка в быстрых атаках), зато его команда сама по себе мимикрировала под типичную систему Хардена – медленный темп, пространство в позиционных владениях за счет трехочковой угрозы и человека на данкер-споте, а также много-очень много Хардена с мячом. Эти сочетания и выиграли противостояния у стартовой пятерки «Рокетс» с разницей «+21».

Харден мгновенно превратился из худшего игрока «Клипперс», собиравшего рекорды по минусовому присутствию на паркете, в их лидера, гуру и бога эффективности. За 34 минуты он реализовал 8 из 11, 2 из 4 из-за дуги, 7 раз вставал на линию, отдал 7 передач к 3 потерям и взял еще и 9 подборов, что тоже нельзя недооценивать, учитывая проблемы с габаритами . Он же был бесценен для «Клипперс» в четвертой четверти и в решающие минуты: «Рокетс» пытались бить в него на чужой половине, но он им отвечал действеннее – на его счету не только победный трехочковый, но и несколько ловких передач на Зубаца, которые позволяли хозяевам чувствовать себя более-менее комфортно перед лицом надвигающегося седьмого поражения кряду.

Короче, Лю одним взмахом руки (и за счет всестороннего давления на Уэстбрука, выступившего в роли той звезды, которой приходится жертвовать) создал красивую картинку. При этом весь наличествующий беспорядок он просто ловко запихал под кровать, то есть в данном случае на скамейку запасных.

Там Расселл Уэстбрук получил лишь 17 минут, выбросил 2 из 9, не забил данк на открытое кольцо, завершил короткий отрезок в начале четвертой четверти с «-8».

Там постаревший по дороге из Филадельфии в Лос-Анджелес Пи Джей Такер за свои 15 минут закончил не только с нулями по всем показателям, но еще и привез «-24».

Там ротация в середине ноября (!) сократилась до девяти игроков, и это с учетом подъехавшего спасать переднюю линию Даниэля Тайса.

Теперь Тайрону Лю осталось разобраться со всем этим как бы спрятанным мусором, о существовании которого знают все.

«Осталось сделать так, чтобы Расс чувствовал себя комфортно, – сказал он после матча. – Нужно сделать так, чтобы он привык к другим сочетаниям, к игре с другими парнями. Тяжело игроку такого калибра переходить на скамейку. Нам нужно сделать так, чтобы его окружали на площадке нужные люди».

Сам Уэстбрук в матче с «Хьюстоном» довольствовался лишь небольшой перебранкой с Диллоном Бруксом, через которого он пытался занести сверху, хотя явно переоценил возможности своего организма. Плюс еще один мем в копилку.

«Клипперс» одержали первую победу во внутрисезонном турнире и таким образом сохранили шансы на выход в следующий этап. Наверное, это тоже приятно, хотя решали они более глобальные задачи.

Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill