У «Клипперс» 0-4 и «сквозняк» от Хардена, у «Филадельфии» – 8-1 и 50 очков от Макси

Уморительный тренд.

Два центральных события ночи в НБА невозможно не связать друг с другом. После обмена, в котором – как утверждалось – не выиграл никто, «Клипперс» отдали уже пятую встречу подряд, на этот раз худшей команде лиги «Мемфису», тогда как «Филадельфия» утвердилась на вершине Восточной конференции , а Тайриз Макси выдал лучший матч жизни против дерзновенной «Индианы».

Пока очень далеко от того, чтобы ставить трейду итоговые оценки, но это противопоставление, конечно, еще больше омрачает ситуацию в Лос-Анджелесе.

Сегодня не выдержал вечно улыбчивый и предельно корректный тренер Тайрон Лю.

«Мне кажется, что мы играем слишком медленно, просто очень медленно. Мы берем подборы, мы защищаемся, но после этого нужно же бежать вперед. И после того как мы пропускаем, тоже нужно вводить мяч в игру быстро, разгонять атаку. А мы просто, бл… Извините. Короче, мы не можем просто ходить пешком в нападении .

Если вы не форсируете игру, если вы не стараетесь, то вас будут бить каждый день, и мы видим это по результатам. Так что пока мы не захотим стараться на обеих сторонах площадки – делать врывания, ставить заслоны, проходить заслоны, носиться туда-сюда, будет очень тяжело в каждом матче. Нашим парням нужно поменять свое отношение в этом смысле. Мы об этом им говорим, показываем, учим их. Теперь нужно это делать».

После обмена «Клипперс» утратили баланс и не могут его найти. Передняя линия разрушена: Пламли травмирован, половина игроков уехали в «Филадельфию», Такер выступил в роли маленького центрового, когда «Клипперс» возвращались в игру, но не более, а Зубац в таком контексте кажется инертным, так что его обругал даже Кавай Ленард (это какое-то достижение). Задняя линия утонула под двойным грузом: худо-бедно команда научилась играть с очень специфическим Расселлом Уэстбруком, так на нее еще и сбросили тушку растренированного Джеймса Хардена. От этого всего дрогнул даже сам Кавай: вечно плюсовой лидер «Клипперс» в последних пяти матчах трижды оказывался в минусе, лично проиграл матч с «Мемфисом» промахами на последних минутах и во время матча плохо скрывал разочарование то ли собой, то ли чем-то еще.

Против «Гризлис» «Клипперс» отыграли 15-очковое отставание по ходу четвертой четверти, но сломались в концовке. Лю, неоднократно повторивший, что недоволен атакой, перешел на маленькую пятерку (Ленард, Джордж, Пауэлл, Мэнн, Уэстбрук), но даже в гипермобильном составе с четырьмя (Харден вышел позже) будущими членами Зала славы его команде не хватало ни скорости, ни цепкости, ни самоотдачи. «Клипперс» как-то неожиданно постарели. У «Мемфиса» 29-я атака в лиге, но на последних минутах «мишки» придумывали мячи из ниоткуда – после выброса из-за лицевой, пока «Клипперс» мирно спали, после того, как Маркус Смарт проехался на пузе и отдал пас на набегающего Родди, после непреклонной игры под щитами Бийомбо, который не жалел себя.

На этом фоне не решающим, но показательным оказалась попытка Джеймса Хардена при «-3». Новобранец «Клипперс» получил мяч в углу от Кавая за 37 секунд до сирены и не сумел добросить до кольца.

Харден вообще производит пугающее впечатление. Не только эффективностью (у него 4 из 12 с игры, 1 из 7 трехочковых, но и полезностью («-28» с ним на паркете). В четырех матчах, в которых он появлялся, «Клипперс» уступили с разницей в 67 очков при том, что в остальные минуты они были сильнее соперников на 85 очков. В частности, с «Мемфисом» «Клипперс» набирали 1,32 очка, когда Харден сидел, и только 0,8 – когда он появлялся (а он провел 29 минут), а их защита давала оппонентам 0,7 очка без него и 1,32 очка с ним .

Здесь вряд ли нужны какие-то пояснения: Харден пропустил всю подготовку к сезону, требовал все лето обмена с употреблением всех жевательных предметов, пришел в команду, которая много лет играла с другими лидерами… Однако на данный момент очевидно, что «Клипперс» не особенно понимают, что вообще с ним делать: в решающие минуты атаки привычно идут через Джорджа или Кавая, а Борода выступает в роли Пи Джей Такера без броска и защиты.

Лю пришлось даже уговаривать Хардена публично: «Просто играй, делай то, что умеешь. Если ты будешь делать слишком много, мы тебе скажем». Это особенно забавно, если учесть, что Харден приехал в Лос-Анджелес с жалобами на то, что в «Филадельфии» его «держали на коротком поводке».

В «Филадельфии» тем временем происходит прямо противоположное. Тайриз Макси как раз и делает слишком много, и его за это хвалят.

Никто не знает, что там случилось в «76-х» прошедшим летом, но результат известен: беззаветная любовь к Хардену Дэрила Мори перестала быть препятствием для развития команды. Президент «Филадельфии» привез своего любимчика, чтобы построить лучшую связку «большой»-«маленький» в лиге, не обращая внимание на сочетаемость с другими. Тандем с Эмбиидом вышел не таким уж дурным, но не всеразрушающим, как предполагалось. Зато Харден плохо сочетался в защите с Макси, Макси и Харрис плохо сочетались с перманентным отсутствием мяча, а все вместе страдали от супермедленного темпа.

Теперь эта проблема решилась сама собой: с приходом Нерса «Филадельфия» неожиданно ускорилась, Николя Батюм уже зашел лучше, чем Такер, и сегодня защищался против Халибертона, а мячом завладел новый 23-летний лидер. Пик-н-ролл стал еще более опасным ввиду того, что Макси гораздо агрессивнее, а «76-е» получили нечто более важное – более целостную структуру с работящими вингами вокруг своей таранной пары.

Именно Макси оказался главным бенефициаром абсурдного поведения Джеймса Хардена. Не прошло и месяца, как он уже показал, что способен быть для Эмбиида более интересным, более разносторонним, более гармоничным компаньоном. Макси умеет играть без мяча и больше двигается. Макси прогрессирует и учится. Макси быстрее и резче. Макси лучше бросает – в этом сезоне он вышел на линейку 50-43-93 с почти 30 очками и 7 передачами в среднем за матч. Макси не тащит за собой груз обид и необходимости отвечать на критику. Макси сумел вывести «Филадельфию» в плюс на минутах, когда Эмбиид отдыхает – команда перебрасывает оппонентов на 9 очков за 100 владений.

И да, Харден уходил в тень, чтобы Джоэл Эмбиид получил MVP. А здесь сам Эмбиид изо всех сил болеет за юного партнера и призывает его выдавать сумасшедшие цифры.

«Со мной утром лучше не шутить, – говорит центровой. – Но с Макси ты приходишь уже в 7 утра с улыбкой. «Эй, чувак, ты же только проснулся». Всегда одна и та же энергия. И ничего не меняется... Зато меняется все вокруг, он создает другое настроение».

Эмбиид ведет себя с Макси так, как когда-то Шакил О’Нил – с юным Кобе. Последние недели он называет его исключительно «Франчайзом».

«Мы играем вместе и доверяем друг другу, – объясняет Эмбиид. – Может показать, что мы не играли сегодня в защите, но просто «Индиана» действует в сумасшедшем темпе. Так они много забивают, но мы сражались. Мы немного дали слабину в обороне, но Тайриз решил все вопросы».

С «Индианой» Макси играл так, как будто у соперника и вовсе нет защиты: на этот раз он попал практически все из-за дуги (7 из 11), а в «краску» заходил, открывая дверь ногой – 13 из 22. «Джоэл хотел, чтобы я набрал 50 очков, гораздо больше, чем я сам», – только и сказал он после. Но, конечно, дело не только в том, что ему дали мяч, разыгрывающий показывает неординарную ловкость на средней дистанции – у него 54% в ближних подступах к щиту и широчайший арсенал флотеров, ла бомб и прочих плюх, что и позволяет «Филадельфии» рассчитывать на то, что юноша станет для них более надежным лидером в самые тяжелые моменты сезона.

«Филадельфия» отказалась вести переговоры с Макси по поводу продления контракта, аргументируя это стратегическими соображениями – клуб хотел дождаться окончания контрактов и построить новую команду вокруг Эмбиида летом 24-го. И теперь взрывной разыгрывающий получил и мяч, и доверие партнеров, и прочие возможности для того, чтобы довести свою стоимость до максимума – буквального, если он получит место в символической сборной НБА, то речь может идти о 5-летнем соглашении на 247,1 млн долларов.

В общем, Макси нагло прибирает к рукам наследие Джеймса Хардена во всех формах. Борода считался единственным аргументом, благодаря которому «Филадельфия» может убедить Эмбиида остаться, но теперь это делает паренек, выбранный под 21-м пиком на драфте-2020, тем самым пиком, который упал на «76-х» чудом, благодаря внезапному куражу Майка Мускалы в «Пузыре».

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff; East News/Ryan Sun/Associated Press