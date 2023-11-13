У «Клипперс» 0-4 и «сквозняк» от Хардена, у «Филадельфии» – 8-1 и 50 очков от Макси
Уморительный тренд.
Два центральных события ночи в НБА невозможно не связать друг с другом. После обмена, в котором – как утверждалось – не выиграл никто, «Клипперс» отдали уже пятую встречу подряд, на этот раз худшей команде лиги «Мемфису», тогда как «Филадельфия» утвердилась на вершине Восточной конференции, а Тайриз Макси выдал лучший матч жизни против дерзновенной «Индианы».
Пока очень далеко от того, чтобы ставить трейду итоговые оценки, но это противопоставление, конечно, еще больше омрачает ситуацию в Лос-Анджелесе.
Сегодня не выдержал вечно улыбчивый и предельно корректный тренер Тайрон Лю.
«Мне кажется, что мы играем слишком медленно, просто очень медленно. Мы берем подборы, мы защищаемся, но после этого нужно же бежать вперед. И после того как мы пропускаем, тоже нужно вводить мяч в игру быстро, разгонять атаку. А мы просто, бл… Извините. Короче, мы не можем просто ходить пешком в нападении.
Если вы не форсируете игру, если вы не стараетесь, то вас будут бить каждый день, и мы видим это по результатам. Так что пока мы не захотим стараться на обеих сторонах площадки – делать врывания, ставить заслоны, проходить заслоны, носиться туда-сюда, будет очень тяжело в каждом матче. Нашим парням нужно поменять свое отношение в этом смысле. Мы об этом им говорим, показываем, учим их. Теперь нужно это делать».
После обмена «Клипперс» утратили баланс и не могут его найти. Передняя линия разрушена: Пламли травмирован, половина игроков уехали в «Филадельфию», Такер выступил в роли маленького центрового, когда «Клипперс» возвращались в игру, но не более, а Зубац в таком контексте кажется инертным, так что его обругал даже Кавай Ленард (это какое-то достижение). Задняя линия утонула под двойным грузом: худо-бедно команда научилась играть с очень специфическим Расселлом Уэстбруком, так на нее еще и сбросили тушку растренированного Джеймса Хардена. От этого всего дрогнул даже сам Кавай: вечно плюсовой лидер «Клипперс» в последних пяти матчах трижды оказывался в минусе, лично проиграл матч с «Мемфисом» промахами на последних минутах и во время матча плохо скрывал разочарование то ли собой, то ли чем-то еще.
Против «Гризлис» «Клипперс» отыграли 15-очковое отставание по ходу четвертой четверти, но сломались в концовке. Лю, неоднократно повторивший, что недоволен атакой, перешел на маленькую пятерку (Ленард, Джордж, Пауэлл, Мэнн, Уэстбрук), но даже в гипермобильном составе с четырьмя (Харден вышел позже) будущими членами Зала славы его команде не хватало ни скорости, ни цепкости, ни самоотдачи. «Клипперс» как-то неожиданно постарели. У «Мемфиса» 29-я атака в лиге, но на последних минутах «мишки» придумывали мячи из ниоткуда – после выброса из-за лицевой, пока «Клипперс» мирно спали, после того, как Маркус Смарт проехался на пузе и отдал пас на набегающего Родди, после непреклонной игры под щитами Бийомбо, который не жалел себя.
На этом фоне не решающим, но показательным оказалась попытка Джеймса Хардена при «-3». Новобранец «Клипперс» получил мяч в углу от Кавая за 37 секунд до сирены и не сумел добросить до кольца.
Харден вообще производит пугающее впечатление. Не только эффективностью (у него 4 из 12 с игры, 1 из 7 трехочковых, но и полезностью («-28» с ним на паркете). В четырех матчах, в которых он появлялся, «Клипперс» уступили с разницей в 67 очков при том, что в остальные минуты они были сильнее соперников на 85 очков. В частности, с «Мемфисом» «Клипперс» набирали 1,32 очка, когда Харден сидел, и только 0,8 – когда он появлялся (а он провел 29 минут), а их защита давала оппонентам 0,7 очка без него и 1,32 очка с ним.
Здесь вряд ли нужны какие-то пояснения: Харден пропустил всю подготовку к сезону, требовал все лето обмена с употреблением всех жевательных предметов, пришел в команду, которая много лет играла с другими лидерами… Однако на данный момент очевидно, что «Клипперс» не особенно понимают, что вообще с ним делать: в решающие минуты атаки привычно идут через Джорджа или Кавая, а Борода выступает в роли Пи Джей Такера без броска и защиты.
Лю пришлось даже уговаривать Хардена публично: «Просто играй, делай то, что умеешь. Если ты будешь делать слишком много, мы тебе скажем». Это особенно забавно, если учесть, что Харден приехал в Лос-Анджелес с жалобами на то, что в «Филадельфии» его «держали на коротком поводке».
В «Филадельфии» тем временем происходит прямо противоположное. Тайриз Макси как раз и делает слишком много, и его за это хвалят.
Никто не знает, что там случилось в «76-х» прошедшим летом, но результат известен: беззаветная любовь к Хардену Дэрила Мори перестала быть препятствием для развития команды. Президент «Филадельфии» привез своего любимчика, чтобы построить лучшую связку «большой»-«маленький» в лиге, не обращая внимание на сочетаемость с другими. Тандем с Эмбиидом вышел не таким уж дурным, но не всеразрушающим, как предполагалось. Зато Харден плохо сочетался в защите с Макси, Макси и Харрис плохо сочетались с перманентным отсутствием мяча, а все вместе страдали от супермедленного темпа.
Теперь эта проблема решилась сама собой: с приходом Нерса «Филадельфия» неожиданно ускорилась, Николя Батюм уже зашел лучше, чем Такер, и сегодня защищался против Халибертона, а мячом завладел новый 23-летний лидер. Пик-н-ролл стал еще более опасным ввиду того, что Макси гораздо агрессивнее, а «76-е» получили нечто более важное – более целостную структуру с работящими вингами вокруг своей таранной пары.
Именно Макси оказался главным бенефициаром абсурдного поведения Джеймса Хардена. Не прошло и месяца, как он уже показал, что способен быть для Эмбиида более интересным, более разносторонним, более гармоничным компаньоном. Макси умеет играть без мяча и больше двигается. Макси прогрессирует и учится. Макси быстрее и резче. Макси лучше бросает – в этом сезоне он вышел на линейку 50-43-93 с почти 30 очками и 7 передачами в среднем за матч. Макси не тащит за собой груз обид и необходимости отвечать на критику. Макси сумел вывести «Филадельфию» в плюс на минутах, когда Эмбиид отдыхает – команда перебрасывает оппонентов на 9 очков за 100 владений.
И да, Харден уходил в тень, чтобы Джоэл Эмбиид получил MVP. А здесь сам Эмбиид изо всех сил болеет за юного партнера и призывает его выдавать сумасшедшие цифры.
«Со мной утром лучше не шутить, – говорит центровой. – Но с Макси ты приходишь уже в 7 утра с улыбкой. «Эй, чувак, ты же только проснулся». Всегда одна и та же энергия. И ничего не меняется... Зато меняется все вокруг, он создает другое настроение».
Эмбиид ведет себя с Макси так, как когда-то Шакил О’Нил – с юным Кобе. Последние недели он называет его исключительно «Франчайзом».
«Мы играем вместе и доверяем друг другу, – объясняет Эмбиид. – Может показать, что мы не играли сегодня в защите, но просто «Индиана» действует в сумасшедшем темпе. Так они много забивают, но мы сражались. Мы немного дали слабину в обороне, но Тайриз решил все вопросы».
С «Индианой» Макси играл так, как будто у соперника и вовсе нет защиты: на этот раз он попал практически все из-за дуги (7 из 11), а в «краску» заходил, открывая дверь ногой – 13 из 22. «Джоэл хотел, чтобы я набрал 50 очков, гораздо больше, чем я сам», – только и сказал он после. Но, конечно, дело не только в том, что ему дали мяч, разыгрывающий показывает неординарную ловкость на средней дистанции – у него 54% в ближних подступах к щиту и широчайший арсенал флотеров, ла бомб и прочих плюх, что и позволяет «Филадельфии» рассчитывать на то, что юноша станет для них более надежным лидером в самые тяжелые моменты сезона.
«Филадельфия» отказалась вести переговоры с Макси по поводу продления контракта, аргументируя это стратегическими соображениями – клуб хотел дождаться окончания контрактов и построить новую команду вокруг Эмбиида летом 24-го. И теперь взрывной разыгрывающий получил и мяч, и доверие партнеров, и прочие возможности для того, чтобы довести свою стоимость до максимума – буквального, если он получит место в символической сборной НБА, то речь может идти о 5-летнем соглашении на 247,1 млн долларов.
В общем, Макси нагло прибирает к рукам наследие Джеймса Хардена во всех формах. Борода считался единственным аргументом, благодаря которому «Филадельфия» может убедить Эмбиида остаться, но теперь это делает паренек, выбранный под 21-м пиком на драфте-2020, тем самым пиком, который упал на «76-х» чудом, благодаря внезапному куражу Майка Мускалы в «Пузыре».
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Клипперс
- Джордж (26 + 7 подборов + 7 передач + 7 потерь), Ленард (14), Уэстбрук (12 + 9 подборов), Харден (11), Зубац (6) – старт; Пауэлл (20), Мэнн (7), Такер (3), Диабате (2).
- Мемфис
- Бэйн (27 + 6 передач), Смарт (17 + 7 передач + 5 потерь), Бийомбо (13 + 12 подборов), Джарен Джексон (12), Гильярд (6) – старт; Кеннард (13), Альдама (9), Родди (8), Кончар (0), З. Уильямс (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Макси (50 + 7 подборов), Эмбиид (37 + 13 подборов + 7 передач), Харрис (18 + 9 подборов), Мелтон (10 + 6 передач), Батюм (9 + 7 подборов) – старт; Хауз (4), Рид (4), Беверли (3), Ковингтон (2), Коркмаз (0).
- Индиана
- Халибертон (25 + 17 передач), Тернер (22), Топпин (14), Матурин (9), Б. Браун (9) – старт; Хилд (16), Смит (11), Несмит (8), Макконнелл (8), Нембард (4).
Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff; East News/Ryan Sun/Associated Press
Ждём награду "Самому прогрессирующему игроку" получается)
Да, "парусники" делают это эпичней других, как всегда, но. Цыплят считают по весне. Ну не мог Харден враз стать совсем плохим игроком. Другое дело, что долго запрягать некогда, можно на рыбалку после регулярки залететь.