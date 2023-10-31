Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

В этом году НБА находится в странном положении: теперь это лига молодых и небольшой группы звездных старичков, которые отказываются уступать свои места. Так получилось, что в лиге почти не осталось людей старше 35 лет – среди 25 таких игроков либо сплошные легенды вроде Уэстбрука, Дюрэнта, Карри, Пола и Леброна, либо те, кто уже стоит одной ногой на выход, сохраняя место на данный момент благодаря весомому действующему соглашению или статусу ветерана в раздевалке. Скажем, Дэнни Грин вчера еще присутствовал, а сегодня уже остался без работы после того, как «Филадельфия» его сократила.

В сезоне-98/99 средний возраст в лиге составлял 28 лет, и с тех пор каждый год наблюдается снижение: в сезоне-22/23 средний возраст уже дошел до 26,01 года.

Странности всему этому добавляет то, что некоторые старички не просто хорохорятся, но и всерьез отказываются покидать Топ-15.