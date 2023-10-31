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Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

Бобан Марьянович Бобан Марьянович
Робин Лопес Робин Лопес
Брук Лопес Брук Лопес
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Деандре Джордан Деандре Джордан
Данило Галлинари Данило Галлинари
Кевин Лав Кевин Лав
Патрик Миллс Патрик Миллс
Стефен Карри Стефен Карри
Майк Конли Майк Конли
Крис Пол Крис Пол
Таддеус Янг Таддеус Янг
Гарретт Темпл Гарретт Темпл
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Джавейл Макги Джавейл Макги
Уэс Мэттьюз Уэс Мэттьюз
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Николя Батюм Николя Батюм
Пи Джей Такер Пи Джей Такер
НБА НБА
Джо Инглс Джо Инглс
Деррик Роуз Деррик Роуз
Джефф Грин Джефф Грин
Баскетбол Баскетбол

В этом году НБА находится в странном положении: теперь это лига молодых и небольшой группы звездных старичков, которые отказываются уступать свои места. Так получилось, что в лиге почти не осталось людей старше 35 лет – среди 25 таких игроков либо сплошные легенды вроде Уэстбрука, Дюрэнта, Карри, Пола и Леброна, либо те, кто уже стоит одной ногой на выход, сохраняя место на данный момент благодаря весомому действующему соглашению или статусу ветерана в раздевалке. Скажем, Дэнни Грин вчера еще присутствовал, а сегодня уже остался без работы после того, как «Филадельфия» его сократила.

В сезоне-98/99 средний возраст в лиге составлял 28 лет, и с тех пор каждый год наблюдается снижение: в сезоне-22/23 средний возраст уже дошел до 26,01 года.  

Странности всему этому добавляет то, что некоторые старички не просто хорохорятся, но и всерьез отказываются покидать Топ-15.

2 комментария

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кандид
Прекрасно! Прослезился...
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0
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Марсель Объелся
Гарретт Темпл конечно выпадает из этой могучей первой десятки
0
0
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