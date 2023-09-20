25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства
9 августа 1998 года сборная России завоевала последнюю в истории страны медаль чемпионата мира. Тогда команда Сергея Белова играла в финале со сборной Югославии и в концовке не сумела отвоевать победу – исход встречи решили детали: фол Евгения Кисурина в центре площадки из-за неудобной кроссовки, блок-шот Желько Ребрачи на Михаиле Михайлове, проигранный под своим щитом подбор.
Не хватило совсем малости – 62:64.
Даже без золота, которое было так близко, та команда шокировала весь мир. Самый незабываемый эпизод в ее исполнении случился в полуфинале против американской сборной, вернувшейся к непрофессиональным временам: за секунды до конца Сергей Бабков сравнял счет в игре с США, а затем Сергей Панов совершил слаломный проход через всю площадку и подарил стране надежду на чудо.
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Фото: East News/Jacques DEMARTHON / AFP
Ну а те матчи, навсегда в памяти. Огромное спасибо той команде, за незабываемые эмоции!