9 августа 1998 года сборная России завоевала последнюю в истории страны медаль чемпионата мира. Тогда команда Сергея Белова играла в финале со сборной Югославии и в концовке не сумела отвоевать победу – исход встречи решили детали: фол Евгения Кисурина в центре площадки из-за неудобной кроссовки, блок-шот Желько Ребрачи на Михаиле Михайлове, проигранный под своим щитом подбор.

Не хватило совсем малости – 62:64.

Даже без золота, которое было так близко, та команда шокировала весь мир. Самый незабываемый эпизод в ее исполнении случился в полуфинале против американской сборной, вернувшейся к непрофессиональным временам: за секунды до конца Сергей Бабков сравнял счет в игре с США, а затем Сергей Панов совершил слаломный проход через всю площадку и подарил стране надежду на чудо.

Фото: East News/Jacques DEMARTHON / AFP