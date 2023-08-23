В Открытую эру.

В пока что главном матче ЧМ по баскетболу-2023 сборная Канады вырвала путевку в плей-офф у действующего чемпиона мира сборной Испании, отыграв двузначное отставание во второй половине. Успех пришел благодаря яркой атакующей игре №2 канадцев Шэя Гилджеса-Александера, цепкой защите его одноклубника в НБА №0 Лугенца Дорта и универсализму одного из главных баскетбольных злодеев, №24 Диллона Брукса.

Еще недавно такое нельзя было представить – нет, не то что Испания проиграет Канаде, сюрпризы случались и раньше, а вот таких игровых номеров в соревнованиях сборных не было до 2014-го, в том числе на чемпионатах мира – до 2019-го. Раньше использовались только «классические» номера с 4 по 15. «Ноль» вообще был долгое время под запретом, номера выше №15 считались цифрами для молодежных и юниорских команд, а 1-2-3 были закреплены за пальцами арбитров на площадке, чтобы столик фиксировал число штрафных бросков, не путая их с номером баскетболиста.

Но с развитием технологий в ФИБА отказались от устаревшей системы учета всего пальцами. Как и от ограничений по игровым номерам – уже на прошлом ЧМ можно было играть под любым от 0 и 00 до 99, как и на этом. Единственная команда, которая продолжает чтить традицию – сборная США . Как когда-то Джордан или Шак не могли играть за сборную под своими любимыми номерами, так и сейчас происходит с новым поколением американских звезд.

Возможно, скоро от этого откажутся и американцы – вот и мы начинаем прощаться с традицией, собрав символическую сборную из участников чемпионатов мира по баскетболу, исходя из их игровых номеров.

Для этого – несколько правил.

Во-первых, учитываются только чемпионаты мира. Никаких Евробаскетов, никаких Олимпиад. №6 ассоциируется с Леброном? Очень жаль, но на ЧМ он под ним выиграл только бронзу, а больше не участвовал. Тони Паркер – легенда №9, но чемпионатов Европы, не мира, где он не играл ни разу.

Во-вторых, один номер – один игрок, как бы ни хотелось составить сборную исключительно из №4. И оцениваются те турниры, где игрок выступал именно под этим номером. Трехкратный серебряный призер ЧМ Валерий Тихоненко – один из главных игроков в истории ЧМ, но он выступал там то под №7, то под №9, так что его заслуги учитываются раздельно для этого рейтинга.

Наконец, главный пункт – в сборную мы отбираем участников ЧМ, начиная с 1990-го. Это важно: именно тогда ФИБА ослабила правила, запрещающие участие профессионалов (читай: игроков НБА) на своих турнирах, и хотя США воспользовались этим правом только через 4 года, уже ЧМ-1990 проходил без ограничений по клубной принадлежности. Именно с 1990-го на ЧМ могут приехать все сильнейшие баскетболиста мира. Могут. Но не всегда приезжают.

А вот легенды, которые все-таки приехали и становилсиь самыми яркими игроками в истории ЧМ под №4, №5, №6 и так далее – до №15.