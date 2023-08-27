В первый день чемпионата мира по баскетболу-2023 в матче между сборными Канады и Франции телезрители увидели кадр насколько пронзительный, настолько и воодушевляющий.

Отставив в сторону костыль, заметки об игре канадцев и французов в своем блокноте делал экс-тренер мужской сборной России, «Кливленда» и многих клубов Евролиги Дэвид Блатт. Это самый успешный тренер в истории сборной России – именно под его руководством команда выигрывала Евробаскет-2007, брала бронзу Олимпиады и Евро – величайшие шесть лет (2006-2012) для сборной.

Карьера главного тренера резко оборвалась для Блатта – в 2019-м 60-летнему специалисту поставили страшный диагноз, несовместимый с такой работой: рассеянный склероз. Дэвид сам объявил о болезни в межсезонье в открытом письме на сайте «Олимпиакоса», который он тогда возглавлял.

«Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это болезнь, которая имеет много форм и у разных людей проявляется по-разному. Это заболевание аутоиммунной системы, которое меняет качество жизни и способность выполнять самые простые функции.

Несмотря на шок и боль, я понял, что моя жизнь теперь изменится, но в то же время принял твердое решение – не сдаваться. Моя задача – приспособиться к новой ситуации и понять, как продолжать вести обычную жизнь».

В тот момент Блатт еще не собирался уходить из греческого клуба, который возглавил лишь за год до этого. Но после неудачного старта сезона стало очевидно, что сотрудничество теперь дается слишком тяжело обеим сторонам, и они договорились о его прекращении.

Чем был занят Блатт после завершения тренерской карьеры?

Блатт не ушел из баскетбола – и постоянно искал место, где может с пользой применить знания и навыки, несмотря на недуг.

«Передо мной стоят вызовы в самых обычных функциях, таких простых для большинства, но иногда таких сложных для меня. Я работаю. Я требую теперь от себя больше, а не меньше.

Я тренер, и моя работа – вести за собой, учить и вдохновлять многих людей. То, что я теперь не такой мобильный или активный, не влияет на мою способность делать эти вещи», – эти слова из открытого письма о своем состоянии стали девизом Блатта на следующие 4 года.

В эти 4 года, кстати, уместилось многое, не только отставка из «Олимпиакоса».

Вскоре после ухода из европейского клуба Блатт нашел дело в НБА: «Нью-Йорк Никс» пригласили его на должность консультанта. Причем не тренерского штаба, а руководства – Дэвид предполагал, что его следующая работа будет связана с менеджментом. Увы, во фронт-офисе «Никс» в тот момент были такие же разброд и шатания, что и на тренерском мостике – пригласившего Блатта президента Стива Миллса зимой сместили, поставили временищика, а через месяц в клуб пришел новый генменеджер со своими советниками и консультантами, и Блатт покинул «Никс» после окончания короткого контракта.

Сразу после этого Блатт официально объявил, что завершает тренерскую карьеру – и сосредоточился на написании книги и подготовке тренерских онлайн-курсов.

Через месяц, в мае 2020-го, компания, которая наполовину принадлежит Блатту и его семье, приобрела долю во владении чешского баскетбольного клуба «Брно».

«Родной» для Блатта «Маккаби Тель-Авив», где Дэвид хоть и не играл (выступал за 6 других израильских клубов), но много лет тренировал, не мог не предложить чемпиону Евролиги-2014 почетное место – и тоже пригласил консультантом в прошлом сезоне. Год Блатт проработал на этой должности. На этой неделе было объявлено, что по состоянию здоровья он займет другой, менее требовательный к рабочему процессу пост в команде.

Весна-2023 была насыщенным временем для Дэвида: в апреле Блатт зажигал один из 12 церемониальных факелов в честь 75-летия независимости Израиля, в мае «Маккаби» подписал его сына, разыгрывающего Тамира Блатта, а самого Дэвида ввели в клубный Зал славы:

Наконец, еще два года назад консультационные услуги Блатта пригодились в сборной Канады новому тренеру Нику Нерсу. И даже после ухода Нерса (сейчас команду тренирует Жорди Фернандес) Блатт остался в сборной – и приехал с ней на чемпионат мира.

Какая роль у Блатта в сборной Канады?

«Те, кто уже не может играть, становятся тренерами. А те, кто уже не может тренировать – консультантами», – с юмором относится к своей нынешней роли сам Блатт.

Технически Дэвид – консультант не Фернандеса, а канадской баскетбольной федерации. У него тесные связи с организацией – еще в бытность главным тренером сборной России Блатта приглашали в Канаду в качестве спикера на разные мероприятия и конференции, в открытые тренировочные лагеря.

Блатт даже был одним из фаворитов на пост главного тренера в 2019-м, который в итоге достался Нерсу, но отказался из-за проблем со здоровьем. Тогда, казалось, все дело в старой травме спины. Всего через несколько месяцев стало известно о более серьезном заболевании.

Роль Блатта в нынешней сборной Канады – делиться опытом как с тренерами, так и с боссами федерации. А ведь этот опыт – уникальный. Дэвид тренировал в Европе и в НБА, клубы и сборные, Драмира Зибирова и Леброна Джеймса, он знает баскетбол на всех уровнях. «Я больше не тренирую и не делаю вид, что тренирую», – признается Блатт.

Но такой молодой и перспективной команде, как сборная Канады, консультант Дэвид Блатт может помочь просто присутствием на чемпионате мира.

Достижения Дэвида в качестве главного тренера говорят сами за себя: чемпионство в Евролиге, финал НБА, золотые и бронзовые медали Евробаскета, третье место на Олимпиаде, победы в Еврокубке (с «Дарюшшафакой») и Еврочеллендже (с «Динамо» СПб), чемпионские трофеи в Италии и в Адриатической Лиге, 5 чемпионств и 6 кубков Израиля.

В качестве консультанта – пока только один титул в израильской лиге с «Маккаби». Но кто знает, возможно, первая большая победа в новой баскетбольной жизни будет добыта Блаттом именно с Канадой? «Кленовые» уже разгромили мощную Францию в первой игре (95:65), во втором матче – просто раскатали Ливан (128:73), установив рекорд ЧМ по числу результативных передач – 44! Прямо сейчас канадцы выглядят главным соперником США за золотые медали на чемпионате мира.

И в возможном успехе Канады обязательно будет какая-то частичка Блатта.

Фото: East News/Ayhan Mehmet / Anadolu Agency; Gettyimages.ru/Gregory Shamus; instagram.com/odedgaya