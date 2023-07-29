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Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Джарен Джексон-младший Джарен Джексон-младший
Уокер Кесслер Уокер Кесслер
чемпионат мира по баскетболу чемпионат мира по баскетболу
Тайрон Лю Тайрон Лю
сборная США сборная США
Кэмерон Джонсон Кэмерон Джонсон
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Эрик Споэльстра Эрик Споэльстра
Паоло Банкеро Паоло Банкеро
Остин Ривз Остин Ривз
Стив Керр Стив Керр
Джош Харт Джош Харт
НБА НБА
Микэл Бриджес Микэл Бриджес
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Бобби Портис Бобби Портис
Джейлен Брансон Джейлен Брансон
Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Баскетбол Баскетбол

Знакомимся.

Уже завтра стартует чемпионат мира по баскетболу-2023, который впервые пройдет сразу в трех странах: Японии, Филиппинах и Индонезии. Абсолютным фаворитом у букмекеров, как обычно, является сборная США.

И это очень необычно по двум причинам:

1. На предыдущем ЧМ сборная провалилась, заняв рекордно низкое седьмое место.

2. В этот раз американцы привезли еще более молодую и неопытную сборную.

Отношение к чемпионату мира в США очень прохладное. Иллюстрация – слова экс-звезды НБА Гилберта Аренаса: «Я буду спать, как и вся Америка. Когда они играют? Часа в три-четыре ночи? Я не наркоторговец. На хрена мне так рано вставать?»

До плей-офф у этой «недо-Дрим-Тим» не возникнет проблем – в первом раунде США сыграют против Греции без Янниса, Новой Зеландии без Стивена Адамса и Иордании без, простите за неудачный каламбур, Джордана. Во втором раунде, скорее всего, будут Литва и Черногория, но даже оттуда в плей-офф выходят две команды из четырех.

Ваш компактный гид по баскетбольному ЧМ: США опять провалится? А кто удивит? У Дончича есть шансы?

А вот дальше могут быть неожиданные исходы. В отличие от плей-офф НБА, тут каждый матч – как седьмой матч серии. Одно поражение, и ты вылетел. В товарищеских матчах перед ЧМ американцы обыграли всех – и действующего чемпиона мира Испанию, и чуть ли главного конкурента (по крайней мере, по версии официального сайта ФИБА) Германию, и Словению – правда, без Дончича. Но матч с испанцами они вытащили только в последней четверти, а против Германии пришлось отыгрываться с «минус-16».

Сборная США – все еще самая талантливая, самая дорогая и самая звездная команда этого ЧМ, вот только она явно уступает в блеске своим предыдущим версиям. Это в лучшем случае четвертый по силе состав, который американцы могли привезти.

Впервые в профессиональную эпоху (с 1992 года, не считая локаутного ЧМ-1998) в заявке сборной нет ни одного человека, попадавшего в символические пятерки сезона НБА. И впервые в команде нет никого с опытом игры за сборную. Только три игрока провели в лиге более 5 сезонов.

Кто все эти люди, которые будут играть за сборную вместо Леброна, Карри, Дюрэнта, вместо Батлера, Лилларда, Адебайо, вместо Тейтума, Брауна, Митчелла? Конечно, поклонники НБА легко узнают в лицо всех игроков сборной США, расскажут, из какого клуба, под каким номером играет, какой рукой бросает, какие кроссовки носит, сколько очков приносит в копилку фэнтези-турниров.

Но если человек следит за НБА не так пристально, смотрит баскетбол не каждый день? Для него в этом составе будет много сюрпризов.

Включаетесь только от финала НБА к финалу Олимпиады и обратно? Некоторые имена вы увидите впервые.

А если смотреть только тот баскетбол, что показывают на нашем телевидении, то в сборной США вообще нет никого знакомого.

Это можно исправить. Давайте же познакомимся с самой обсуждаемой сборной баскетбольного мира.

Стартовая пятерка

Лидер – Энтони Эдвардс

22 года, атакующий защитник, 193 см, «Миннесота»

Сравнения с Дуэйном Уэйдом от главного специалиста по Уэйду – тренера Эрика Споэльстры. Сравнения с Кевином Дюрэнтом (лидером последней олимпийской сборной) от самого Эдвардса. Главный тренер сборной США Стив Керр не скрывает, кто главное лицо команды:

«Несомненно, он тот самый парень, который решает. Вы могли заметить, что он понимает это сам. Но теперь это знает и команда, и болельщики. Энтони искренне верит, что каждый вечер он является лучшим игроком в зале. Он прогрессирует, движется вперед».

Эдвардс стал самым результативным по итогам товарищеских матчей, в самой важной игре против Германии набрал 34 очка, включая 12 – в последней четверти. От Уэйда его отличает лучшие отношения с трехочковым, от Дюрэнта (текущего) – любовь к мощным проходам под кольцо и данкам «с мясом». Даже через своих партнеров на тренировке.

С каждым годом первый номер драфта-2020 прогрессирует, и если бы все молодые игроки «Миннесоты» были такими же целеустремленными, клуб давно стал бы претендентом на чемпионство. А пока единственная возможность Эдвардса что-то выиграть – со сборной. Нет никаких сомнений, что в следующем году Энтони появится и в олимпийской сборной, которая будет собираться уже совсем по другому принципу. Это уже не будущая, а настоящая суперзвезда НБА.

Мистер Замок – Джарен Джексон-мл.

23 года, центровой/тяжелый форвард, 208 см, «Мемфис»

Многие успешные сборные США собирались от принципа, что в центре должен играть хороший защитный бигмен. Бомбардиров, плеймейкеров и снайперов американцы всегда могут привезти, а вот с центровыми в Америке кризис, почти все лучшие – иностранцы, потому и пытается федерация захантить Эмбиида. Правила ФИБА, где разрешена зонная защита в трехсекундной, повышают ценность игроков вроде Джексона – мастер блокшотов, но при этом не просто «мухобойка», а универсальный оборонец, который влияет на всю командную защиту. В НБА у него регулярно проблемы с перебором фолов, но в сборной все должно быть иначе:

«Баскетбол ФИБА более жесткий. Здесь можно намного сильнее толкаться. Нельзя использовать руки, в этом сходство с НБА, но можно использовать грудь, чтобы оттолкнуть соперника. Так что защита получает множество преимуществ», – считает Джексон.

Именно его признали лучшим обороняющимся игроком НБА в прошлом сезоне. Джарен не будет собирать все отскоки на щитах, но для этого в составе полно атлетичных «вингов». Он также ограничен в нападении, хотя постоянно угрожает трехочковым – но у сборной США и без забивного центра избыток атакующих опций.

Самый богатый – Брэндон Ингрэм

25 лет, форвард, 203 см, «Новый Орлеан»

А вот чей прогресс и сравнения с Дюрэнтом куда-то пропали – так это у Ингрэма, который когда-то был главной частью компенсации «Лейкерс» в «Новый Орлеан» в обмене Энтони Дэвиса. После первого сезона в НБА гибкий и длиннорукий форвард проводил лишь по 50-60 игр за сезон. Постоянные травмы ограничивают потенциал забивного Ингрэма – он приходил в лигу 19-летним 85-килограммовым юношей, но за 6 лет не сильно прибавил в мышечной массе.

В сборной его тоже пока берегут – несмотря на место в основе, Брэндон играл в товарняках меньше, чем остальные стартеры.

Это единственный игрок сборной, кто побывал на Матче всех звезд НБА до этого года – он был вызван туда еще в 2020-м, в тот же сезон был признан Самым прогрессирующим игроком лиги и подписал максимальный контракт. В предстоящем сезоне он заработает 33 млн – и уже заработал более 100 млн за карьеру, вот только тот сезон-19/20 так и стал единственным успехом Ингрэма. Для него ЧМ – еще один трамплин, чтобы все-таки пробиться в баскетбольную элиту.

Неофициальный капитан – Джейлен Брансон

27 лет, разыгрывающий, 188 см, «Нью-Йорк»

Брансона взяли в сборную не в последнюю очередь за лидерские качества – после его перехода в «Никс» бедовый клуб преобразился. Но также тренерскому штабу нравятся габариты Брансона – не столько его (по ощущениям завышенный на несколько см) рост, сколько широкие плечи и низкая посадка, из-за чего его не продавят в защите крупные европейские разыгрывающие.

Кроме того, Брансон отлично умеет играть без мяча, а еще лучше других знает сильные и слабые стороны главной звезды предстоящего ЧМ – с Лукой Дончичем они отыграли 4 года в «Далласе».

Все эти факторы повлияли на выбор Джейлена вместо Трэя Янга, который вслух просился в сборную и мог стать ее главной звездой, а в итоге остался за бортом заявки на ЧМ. Отсюда – повышенное давление на Брансона как на основного разыгрывающего сборной. Он, впрочем, отрицает это: «Моя уверенность исходит от моей трудовой этики. Пока я продолжаю упорно работать и каждый день делаю что-то, чтобы стать лучше, никакого давления нет».

Связующий – Микэл Бриджес

27 лет, легкий форвард/атакующий защитник, 198 см, «Бруклин»

Микэл – главный универсал сборной. Он славится в первую очередь как классный защитник, способный и разыгрывающего соперника прихватить, и при размене на «большого» удержать позицию, и неосторожный пас перехватить. Но после перехода в «Бруклин» из «Финикса» в обмене Дюрэнта Микэл проявил себя и как первая опция в атаке – 26 очков в среднем за «Нетс».

И все же Бриджесу явно комфортнее, когда не все в команде зависит от его умений. И в этот состав он должен идеально встроиться: с Джейленом Брансоном они три года играли за один колледж (дважды стали чемпионами NCAA), на два года там же пересеклись с Джошем Хартом, а связка Бриджеса и Кэмероном Джонсоном – самая наигранная в этой команде, вместе они провели уже 263 игры за «Финикс» и «Бруклин».

Ключевые запасные

Главный «старожил» – Тайриз Халибертон

23 года, разыгрывающий, 196 см, «Индиана»

Три игрока с Матчем звезд НБА в резюме выходят в старте – это Эдвардс, Ингрэм и Джексон – а четвертый и последний, Халибертон, будет часто появляться в концовках напряженных матчей. По крайней мере, на это намекают товарищеские игры. В них лучший плеймейкер сборной (по 12 ассистов против Пуэрто-Рико и Испании) выходил в те моменты, когда нужно было контролировать темп в атаке и увереннее справляться против пикенроллов соперника – здесь ему помогает преимущество в росте над тем же Брансоном.

Защита не самая сильная сторона Халибертона, но и слабым местом в его игре не является. У него вообще не так много пробелов в игре – в прошлом сезоне НБА он стал первым в истории лиги, кто набирал 20 очков, 10 передач и попадал не менее 40% трехочковых. Несмотря на корявую технику броска, почти все у Тайриза залетает.

А еще он единственный, у кого есть хоть какой-то опыт выступления за сборную – правда, за юношескую, с которой он стал чемпионом мира в 2019-м и попал в символическую пятерку турнира.

Снайпер – Кэмерон Джонсон

27 лет, форвард, 203 см, «Бруклин»

В этот раз сборная США решила обойтись без трехочковых снайперов в задней линии – Брансон, Эдвардс, Ривз не боятся атаковать из-за дуги, но это не главное орудие в их арсенале, а Халибертон в «Индиане» бросает много скорее из-за необходимости, нежели по своей воле.

Джонсон в пересчете на минуту бросает даже чаще, чем Тайриз. Большинство его трехочковых – с получения, из угла. Подобные игроки, растягивающие площадку в более плотном баскетболе ФИБА должны быть в заявке, и американцы в этот раз сделали ставку именно на растягивающих форвардов и центровых, выманивающих «больших» соперника из-под кольца под проходы резвых Эдвардса, Брансона и остальных.

Ограбление по-итальянски – Паоло Банкеро

20 лет, тяжелый форвард, 208 см, «Орландо»

Игрок на перспективу, но уже с оформленной ролью в этом составе. Первый номер драфта-2022 и Новичок года-2023 еще совсем недавно планировал играть за сборную Италии, паспорт которой у Банкеро тоже есть – но Федерация баскетбола США переманила игрока. И решила поскорее заиграть.

Неизвестно, было ли включение новичка в состав инициативой исключительно федерации, согласовывали ли это с тренерским штабом, но, судя по товарищеским матчам, в сборной знают, как использовать Паоло. И это будет необычная для него – но типичная для сборной США на международных турнирах – роль плеймейкера-центрового, которую когда-то популяризировал Ламар Одом, а на Олимпиаде играл Бэм Адебайо. Благодаря тому, что Паоло высок, могуч и при этом не боится вести мяч, в определенных ситуациях он будет разгоняющим атаки от своего кольца бигменом, выигрывая конкуренцию за минуты у других запасных центровых и даже у стартера Джексона.

Хайп-машина – Остин Ривз

25 лет, атакующий защитник, 196 см, «Лейкерс»

В какой-то степени американцы и Ривза переманили – благодаря немецкой бабушке у Остина был шанс и за Германию играть. Но взлет защитника «Лейкерс» в иерархии НБА был настолько стремительным и неожиданным, что немцы просто не успели предложить Ривзу паспорт – его сразу рекрутировали в сборную США после успешного сезона в ЛАЛ.

Энергичный Ривз – единственный незадрафтованный игрок в этой команде (и всего третий в истории). Восхождение Остина продолжается – он впечатлил партнеров по сборной и тренеров и, возможно, будет основным «шестым игроком» этой команды, способным вызывать и улыбку, и восторг, а иногда одновременно оба чувства:

Резерв

Самый опытный – Бобби Портис

28 лет, центровой/тяжелый форвард, 211 см, «Милуоки»

Единственный чемпион НБА в этом составе. Портис также и самый «пожилой» член сборной (на месяц старше Харта), а также дольше всего в НБА – с 2015-го года.

Возможно, Портиса брали с прицелом на возможную встречу с Яннисом, против которого последние три года Бобби активно защищается на двусторонках (и подменивает в играх). Но Яннис пропустит турнир. Как и завершивший карьеру в сборной Испании Никола Миротич, которому Бобби когда-то сломал челюсть, повздорив на тренировке.

В отсутствие Янниса и Миротича Портису предстоит подменять Джексона в тех ситуациях, где нужно добавить атаки в передней линии. Бросать не раздумывая, бренчать чемпионским перстнем, выпучивать глаза на скамейке запасных. Та же роль, что и в «Милуоки».

Ответственный за атмосферу – Джош Харт

28 лет, легкий форвард/атакующий защитник, 193 см, «Нью-Йорк»

Самый меметичный и фотогеничный игрок сборной.

Харт сменил уже четыре клуба НБА, но это как раз следствие его востребованности, универсальности и трудолюбия. В сборную он попал на последнее 12-е место – впрочем, его включение в последний момент связано больше с контрактными переговорами с «Никс», чем с сомнениями федерации.

По статистике прошедшего сезона НБА Харт – предпоследний из 12 игроков сборной по очкам и трехочковым, но третий по подборам (при росте 193 собирает почти 8 за игру!), пятый – по передачам, второй – по точности бросков. При необходимости он вольется любую роль и на любую позицию – даже если эта позиция будет на скамейке запасных. Не удивляйтесь, если он будет играть по 10 минут за матч, но при этом иметь лучший +/- в сборной.

Пламли – Уокер Кесслер

22 года, центровой, 213 см, «Юта»

Это традиция сборной США – везти на турнир белого центрового, который будет играть мало. Но в этот раз роль Мэйсона Пламли (и его братьев) досталась очень полезному игроку – центровой «Юты» Уокер Кесслер провел всего первый год в НБА, но уже восхитил экспертов по-взрослому уверенной защитой.

Кесслер – страховка на тот случай, если Джексон и в условиях ФИБА-баскетбола наберет слишком много фолов, а сборной США понадобится под кольцом большой защитник: или сдерживать натиск гигантов (почти у каждой европейской сборной есть габаритный центр), или бесконечно «чехлить» зазевавшихся в проходе маленьких.

Тренерский штаб

Чего не хватает игрокам, есть в избытке у тренеров этой команды.

Сборная США собрала суперзвездный тренерский штаб, даже несмотря на уход из команды олимпийского чемпиона Грегга Поповича. Главным стал его ассистент Стив Керр, который с «Голден Стэйт» выиграл 4 титула. Его помощники – двукратный чемпион НБА Эрик Споэльстра из «Майами» и чемпион НБА в роли тренера «Кливленда» Тайрон Лю, ныне тренер «Клипперс». Итого на троих у них 7 чемпионских кубков из последних 12. Команды кого-то из этой троицы играли в каждой финальной серии НБА с 2011-го, кроме финала-2021.

При этом все трое заслуженных тренеров – очень разные. Керр великолепно раскрывает атакующий потенциал своих игроков и умеет встраивать суперзвезд в командную игру. Споэльстра – босс защиты, который стал авторитетом даже для Леброна и Джимми Батлера. Лю – один из самых адаптивных специалистов, который и по возрасту, и по интересам близок к игрокам.

Этот триумвират дополняет опытный студенческий тренер Марк Фью – Федерация баскетбола США всегда оставляет одно место в штабе для тренера из NCAA. Фью почти 25 лет работает с университетом Гонзага, который не рекрутирует топ-школьников, но регулярно побеждает – в эпоху Фью здесь одержано 83,6% побед (на данный момент – рекорд NCAA), взято 19 чемпионств в конференции, было два участия в Финале четырех «Мартовского Безумия».

Знаменитый, но разнообразный состав тренеров предполагает, что сборная США способна играть в разных стилях – и игроки здесь подобраны так, что больше напоминают клуб с четким разделением на лидеров и ролевых игроков, чем «Дрим-Тим», где кому-то приходится отойти в непривычную тень, и не всегда это работает.

Возможно, именно поэтому сборная США признается фаворитом, даже несмотря на отсутствие громких имен в заявке.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller

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