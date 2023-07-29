Знакомимся.

Уже завтра стартует чемпионат мира по баскетболу-2023, который впервые пройдет сразу в трех странах: Японии, Филиппинах и Индонезии. Абсолютным фаворитом у букмекеров, как обычно, является сборная США.

И это очень необычно по двум причинам:

1. На предыдущем ЧМ сборная провалилась, заняв рекордно низкое седьмое место.

2. В этот раз американцы привезли еще более молодую и неопытную сборную.

Отношение к чемпионату мира в США очень прохладное. Иллюстрация – слова экс-звезды НБА Гилберта Аренаса: «Я буду спать, как и вся Америка. Когда они играют? Часа в три-четыре ночи? Я не наркоторговец. На хрена мне так рано вставать?»

До плей-офф у этой «недо-Дрим-Тим» не возникнет проблем – в первом раунде США сыграют против Греции без Янниса, Новой Зеландии без Стивена Адамса и Иордании без, простите за неудачный каламбур, Джордана. Во втором раунде, скорее всего, будут Литва и Черногория, но даже оттуда в плей-офф выходят две команды из четырех.

А вот дальше могут быть неожиданные исходы. В отличие от плей-офф НБА, тут каждый матч – как седьмой матч серии. Одно поражение, и ты вылетел. В товарищеских матчах перед ЧМ американцы обыграли всех – и действующего чемпиона мира Испанию, и чуть ли главного конкурента (по крайней мере, по версии официального сайта ФИБА) Германию, и Словению – правда, без Дончича. Но матч с испанцами они вытащили только в последней четверти, а против Германии пришлось отыгрываться с «минус-16».

Сборная США – все еще самая талантливая, самая дорогая и самая звездная команда этого ЧМ, вот только она явно уступает в блеске своим предыдущим версиям. Это в лучшем случае четвертый по силе состав, который американцы могли привезти.

Впервые в профессиональную эпоху (с 1992 года, не считая локаутного ЧМ-1998) в заявке сборной нет ни одного человека, попадавшего в символические пятерки сезона НБА. И впервые в команде нет никого с опытом игры за сборную. Только три игрока провели в лиге более 5 сезонов.

Кто все эти люди, которые будут играть за сборную вместо Леброна, Карри, Дюрэнта, вместо Батлера, Лилларда, Адебайо, вместо Тейтума, Брауна, Митчелла? Конечно, поклонники НБА легко узнают в лицо всех игроков сборной США, расскажут, из какого клуба, под каким номером играет, какой рукой бросает, какие кроссовки носит, сколько очков приносит в копилку фэнтези-турниров.

Но если человек следит за НБА не так пристально, смотрит баскетбол не каждый день? Для него в этом составе будет много сюрпризов.

Включаетесь только от финала НБА к финалу Олимпиады и обратно? Некоторые имена вы увидите впервые.

А если смотреть только тот баскетбол, что показывают на нашем телевидении, то в сборной США вообще нет никого знакомого.

Это можно исправить. Давайте же познакомимся с самой обсуждаемой сборной баскетбольного мира.

Стартовая пятерка

Лидер – Энтони Эдвардс

22 года, атакующий защитник, 193 см, «Миннесота»

Сравнения с Дуэйном Уэйдом от главного специалиста по Уэйду – тренера Эрика Споэльстры. Сравнения с Кевином Дюрэнтом (лидером последней олимпийской сборной) от самого Эдвардса. Главный тренер сборной США Стив Керр не скрывает, кто главное лицо команды:

«Несомненно, он тот самый парень, который решает. Вы могли заметить, что он понимает это сам. Но теперь это знает и команда, и болельщики. Энтони искренне верит, что каждый вечер он является лучшим игроком в зале. Он прогрессирует, движется вперед».

Эдвардс стал самым результативным по итогам товарищеских матчей, в самой важной игре против Германии набрал 34 очка, включая 12 – в последней четверти. От Уэйда его отличает лучшие отношения с трехочковым, от Дюрэнта (текущего) – любовь к мощным проходам под кольцо и данкам «с мясом». Даже через своих партнеров на тренировке.

С каждым годом первый номер драфта-2020 прогрессирует, и если бы все молодые игроки «Миннесоты» были такими же целеустремленными, клуб давно стал бы претендентом на чемпионство. А пока единственная возможность Эдвардса что-то выиграть – со сборной. Нет никаких сомнений, что в следующем году Энтони появится и в олимпийской сборной, которая будет собираться уже совсем по другому принципу. Это уже не будущая, а настоящая суперзвезда НБА.

Мистер Замок – Джарен Джексон-мл.

23 года, центровой/тяжелый форвард, 208 см, «Мемфис»

Многие успешные сборные США собирались от принципа, что в центре должен играть хороший защитный бигмен. Бомбардиров, плеймейкеров и снайперов американцы всегда могут привезти, а вот с центровыми в Америке кризис, почти все лучшие – иностранцы, потому и пытается федерация захантить Эмбиида. Правила ФИБА, где разрешена зонная защита в трехсекундной, повышают ценность игроков вроде Джексона – мастер блокшотов, но при этом не просто «мухобойка», а универсальный оборонец, который влияет на всю командную защиту. В НБА у него регулярно проблемы с перебором фолов, но в сборной все должно быть иначе:

«Баскетбол ФИБА более жесткий. Здесь можно намного сильнее толкаться. Нельзя использовать руки, в этом сходство с НБА, но можно использовать грудь, чтобы оттолкнуть соперника. Так что защита получает множество преимуществ», – считает Джексон.

Именно его признали лучшим обороняющимся игроком НБА в прошлом сезоне. Джарен не будет собирать все отскоки на щитах, но для этого в составе полно атлетичных «вингов». Он также ограничен в нападении, хотя постоянно угрожает трехочковым – но у сборной США и без забивного центра избыток атакующих опций.

Самый богатый – Брэндон Ингрэм

25 лет, форвард, 203 см, «Новый Орлеан»

А вот чей прогресс и сравнения с Дюрэнтом куда-то пропали – так это у Ингрэма, который когда-то был главной частью компенсации «Лейкерс» в «Новый Орлеан» в обмене Энтони Дэвиса. После первого сезона в НБА гибкий и длиннорукий форвард проводил лишь по 50-60 игр за сезон. Постоянные травмы ограничивают потенциал забивного Ингрэма – он приходил в лигу 19-летним 85-килограммовым юношей, но за 6 лет не сильно прибавил в мышечной массе.

В сборной его тоже пока берегут – несмотря на место в основе, Брэндон играл в товарняках меньше, чем остальные стартеры.

Это единственный игрок сборной, кто побывал на Матче всех звезд НБА до этого года – он был вызван туда еще в 2020-м, в тот же сезон был признан Самым прогрессирующим игроком лиги и подписал максимальный контракт. В предстоящем сезоне он заработает 33 млн – и уже заработал более 100 млн за карьеру, вот только тот сезон-19/20 так и стал единственным успехом Ингрэма. Для него ЧМ – еще один трамплин, чтобы все-таки пробиться в баскетбольную элиту.

Неофициальный капитан – Джейлен Брансон

27 лет, разыгрывающий, 188 см, «Нью-Йорк»

Брансона взяли в сборную не в последнюю очередь за лидерские качества – после его перехода в «Никс» бедовый клуб преобразился. Но также тренерскому штабу нравятся габариты Брансона – не столько его (по ощущениям завышенный на несколько см) рост, сколько широкие плечи и низкая посадка, из-за чего его не продавят в защите крупные европейские разыгрывающие.

Кроме того, Брансон отлично умеет играть без мяча, а еще лучше других знает сильные и слабые стороны главной звезды предстоящего ЧМ – с Лукой Дончичем они отыграли 4 года в «Далласе».

Все эти факторы повлияли на выбор Джейлена вместо Трэя Янга, который вслух просился в сборную и мог стать ее главной звездой, а в итоге остался за бортом заявки на ЧМ. Отсюда – повышенное давление на Брансона как на основного разыгрывающего сборной. Он, впрочем, отрицает это: «Моя уверенность исходит от моей трудовой этики. Пока я продолжаю упорно работать и каждый день делаю что-то, чтобы стать лучше, никакого давления нет».

Связующий – Микэл Бриджес

27 лет, легкий форвард/атакующий защитник, 198 см, «Бруклин»

Микэл – главный универсал сборной. Он славится в первую очередь как классный защитник, способный и разыгрывающего соперника прихватить, и при размене на «большого» удержать позицию, и неосторожный пас перехватить. Но после перехода в «Бруклин» из «Финикса» в обмене Дюрэнта Микэл проявил себя и как первая опция в атаке – 26 очков в среднем за «Нетс».

И все же Бриджесу явно комфортнее, когда не все в команде зависит от его умений. И в этот состав он должен идеально встроиться: с Джейленом Брансоном они три года играли за один колледж (дважды стали чемпионами NCAA), на два года там же пересеклись с Джошем Хартом, а связка Бриджеса и Кэмероном Джонсоном – самая наигранная в этой команде, вместе они провели уже 263 игры за «Финикс» и «Бруклин».

Ключевые запасные

Главный «старожил» – Тайриз Халибертон

23 года, разыгрывающий, 196 см, «Индиана»

Три игрока с Матчем звезд НБА в резюме выходят в старте – это Эдвардс, Ингрэм и Джексон – а четвертый и последний, Халибертон, будет часто появляться в концовках напряженных матчей. По крайней мере, на это намекают товарищеские игры. В них лучший плеймейкер сборной (по 12 ассистов против Пуэрто-Рико и Испании) выходил в те моменты, когда нужно было контролировать темп в атаке и увереннее справляться против пикенроллов соперника – здесь ему помогает преимущество в росте над тем же Брансоном.

Защита не самая сильная сторона Халибертона, но и слабым местом в его игре не является. У него вообще не так много пробелов в игре – в прошлом сезоне НБА он стал первым в истории лиги, кто набирал 20 очков, 10 передач и попадал не менее 40% трехочковых. Несмотря на корявую технику броска, почти все у Тайриза залетает.

А еще он единственный, у кого есть хоть какой-то опыт выступления за сборную – правда, за юношескую, с которой он стал чемпионом мира в 2019-м и попал в символическую пятерку турнира.

Снайпер – Кэмерон Джонсон

27 лет, форвард, 203 см, «Бруклин»

В этот раз сборная США решила обойтись без трехочковых снайперов в задней линии – Брансон, Эдвардс, Ривз не боятся атаковать из-за дуги, но это не главное орудие в их арсенале, а Халибертон в «Индиане» бросает много скорее из-за необходимости, нежели по своей воле.

Джонсон в пересчете на минуту бросает даже чаще, чем Тайриз. Большинство его трехочковых – с получения, из угла. Подобные игроки, растягивающие площадку в более плотном баскетболе ФИБА должны быть в заявке, и американцы в этот раз сделали ставку именно на растягивающих форвардов и центровых, выманивающих «больших» соперника из-под кольца под проходы резвых Эдвардса, Брансона и остальных.

Ограбление по-итальянски – Паоло Банкеро

20 лет, тяжелый форвард, 208 см, «Орландо»

Игрок на перспективу, но уже с оформленной ролью в этом составе. Первый номер драфта-2022 и Новичок года-2023 еще совсем недавно планировал играть за сборную Италии, паспорт которой у Банкеро тоже есть – но Федерация баскетбола США переманила игрока. И решила поскорее заиграть.

Неизвестно, было ли включение новичка в состав инициативой исключительно федерации, согласовывали ли это с тренерским штабом, но, судя по товарищеским матчам, в сборной знают, как использовать Паоло. И это будет необычная для него – но типичная для сборной США на международных турнирах – роль плеймейкера-центрового, которую когда-то популяризировал Ламар Одом, а на Олимпиаде играл Бэм Адебайо. Благодаря тому, что Паоло высок, могуч и при этом не боится вести мяч, в определенных ситуациях он будет разгоняющим атаки от своего кольца бигменом, выигрывая конкуренцию за минуты у других запасных центровых и даже у стартера Джексона.

Хайп-машина – Остин Ривз

25 лет, атакующий защитник, 196 см, «Лейкерс»

В какой-то степени американцы и Ривза переманили – благодаря немецкой бабушке у Остина был шанс и за Германию играть. Но взлет защитника «Лейкерс» в иерархии НБА был настолько стремительным и неожиданным, что немцы просто не успели предложить Ривзу паспорт – его сразу рекрутировали в сборную США после успешного сезона в ЛАЛ.

Энергичный Ривз – единственный незадрафтованный игрок в этой команде (и всего третий в истории). Восхождение Остина продолжается – он впечатлил партнеров по сборной и тренеров и, возможно, будет основным «шестым игроком» этой команды, способным вызывать и улыбку, и восторг, а иногда одновременно оба чувства:

Резерв

Самый опытный – Бобби Портис

28 лет, центровой/тяжелый форвард, 211 см, «Милуоки»

Единственный чемпион НБА в этом составе. Портис также и самый «пожилой» член сборной (на месяц старше Харта), а также дольше всего в НБА – с 2015-го года.

Возможно, Портиса брали с прицелом на возможную встречу с Яннисом, против которого последние три года Бобби активно защищается на двусторонках (и подменивает в играх). Но Яннис пропустит турнир. Как и завершивший карьеру в сборной Испании Никола Миротич, которому Бобби когда-то сломал челюсть, повздорив на тренировке.

В отсутствие Янниса и Миротича Портису предстоит подменять Джексона в тех ситуациях, где нужно добавить атаки в передней линии. Бросать не раздумывая, бренчать чемпионским перстнем, выпучивать глаза на скамейке запасных. Та же роль, что и в «Милуоки».

Ответственный за атмосферу – Джош Харт

28 лет, легкий форвард/атакующий защитник, 193 см, «Нью-Йорк»

Самый меметичный и фотогеничный игрок сборной.

Харт сменил уже четыре клуба НБА, но это как раз следствие его востребованности, универсальности и трудолюбия. В сборную он попал на последнее 12-е место – впрочем, его включение в последний момент связано больше с контрактными переговорами с «Никс», чем с сомнениями федерации.

По статистике прошедшего сезона НБА Харт – предпоследний из 12 игроков сборной по очкам и трехочковым, но третий по подборам (при росте 193 собирает почти 8 за игру!), пятый – по передачам, второй – по точности бросков. При необходимости он вольется любую роль и на любую позицию – даже если эта позиция будет на скамейке запасных. Не удивляйтесь, если он будет играть по 10 минут за матч, но при этом иметь лучший +/- в сборной.

Пламли – Уокер Кесслер

22 года, центровой, 213 см, «Юта»

Это традиция сборной США – везти на турнир белого центрового, который будет играть мало. Но в этот раз роль Мэйсона Пламли (и его братьев) досталась очень полезному игроку – центровой «Юты» Уокер Кесслер провел всего первый год в НБА, но уже восхитил экспертов по-взрослому уверенной защитой.

Кесслер – страховка на тот случай, если Джексон и в условиях ФИБА-баскетбола наберет слишком много фолов, а сборной США понадобится под кольцом большой защитник: или сдерживать натиск гигантов (почти у каждой европейской сборной есть габаритный центр), или бесконечно «чехлить» зазевавшихся в проходе маленьких.

Тренерский штаб

Чего не хватает игрокам, есть в избытке у тренеров этой команды.

Сборная США собрала суперзвездный тренерский штаб, даже несмотря на уход из команды олимпийского чемпиона Грегга Поповича. Главным стал его ассистент Стив Керр, который с «Голден Стэйт» выиграл 4 титула. Его помощники – двукратный чемпион НБА Эрик Споэльстра из «Майами» и чемпион НБА в роли тренера «Кливленда» Тайрон Лю, ныне тренер «Клипперс». Итого на троих у них 7 чемпионских кубков из последних 12. Команды кого-то из этой троицы играли в каждой финальной серии НБА с 2011-го, кроме финала-2021.

При этом все трое заслуженных тренеров – очень разные. Керр великолепно раскрывает атакующий потенциал своих игроков и умеет встраивать суперзвезд в командную игру. Споэльстра – босс защиты, который стал авторитетом даже для Леброна и Джимми Батлера. Лю – один из самых адаптивных специалистов, который и по возрасту, и по интересам близок к игрокам.

Этот триумвират дополняет опытный студенческий тренер Марк Фью – Федерация баскетбола США всегда оставляет одно место в штабе для тренера из NCAA. Фью почти 25 лет работает с университетом Гонзага, который не рекрутирует топ-школьников, но регулярно побеждает – в эпоху Фью здесь одержано 83,6% побед (на данный момент – рекорд NCAA), взято 19 чемпионств в конференции, было два участия в Финале четырех «Мартовского Безумия».

Знаменитый, но разнообразный состав тренеров предполагает, что сборная США способна играть в разных стилях – и игроки здесь подобраны так, что больше напоминают клуб с четким разделением на лидеров и ролевых игроков, чем «Дрим-Тим», где кому-то приходится отойти в непривычную тень, и не всегда это работает.

Возможно, именно поэтому сборная США признается фаворитом, даже несмотря на отсутствие громких имен в заявке.

Фото: Gettyimages.ru/Ethan Miller