Этим летом НБА намекнула на то, что ждет лигу в ближайшее время: соглашения на 50-60 млн в год скоро станут вполне обыденными. И те контракты, которые кажутся плохими сейчас, уже будут восприниматься как несущественные.

Пока это не произошло, изучим имеющиеся к 2023 году наработки фронт-офисов в XXI веке.

Вот контракты, которые не вошли в итоговые топ-25.

1. Либо потому, что оказались не особенно внушительными на дистанции:

• Тодд Маккалох (2001, 34 млн на 6 лет) – из-за болезни Шарко-Мари-Тута центровой «Нетс» провел только 96 матчей, зато использовал вырученные деньги, чтобы приобрести 80 аппаратов для пинболла, которым увлекался профессионально;

• Джон Смит (2013, 54 млн на 4 года) – форвард подписал самый большой контракт для свободного агента в истории «Пистонс», но столкнулся с тем, что вся лига ушла вперед, а он остался. Без трехочкового и высокого игрового интеллекта Смит был обречен в компании с Андре Драммондом и Грегом Монро. Деньги ему выплачивали вплоть до 2020 года;

• Джонатан Айзек (2020, 70 млн на 4 года) – большой «Орландо» потенциально заслуживал своего контракта, но столкнулся с цепочкой травм, которая на данный момент кажется бесконечной;

• Дариус Майлз (2004, 48 млн на 6 лет) – «Портленд» быстро пожалел о том, что связался с буйным игроком, который жил по собственным правилам и вытирал ноги о тренеров, и вдвойне пожалел, когда тот получил серьезную травму колена и закончился как баскетболист. В 2008-м Майлз, как и подобает настоящему злодею, вернулся в баскетбол на треть сезона, чтобы стрясти с «Блейзерс» последнее;

• Эдди Карри (2005, 60 млн на 6 лет) – первую половину контракта казался переплаченным из-за того, что мог только набирать очки, вторую половину воевал с лишним весом, травмами и болельщиками «Никс», превратившими его в ходячий мем;

• Джером Джеймс (2005, 30 млн на 5 лет) – остается в памяти благодаря мстительности нью-йоркцев, так и не простивших, что человек за 6 миллионов в год набирал по 3 очка и 1,5 подбора;

• Стивен Джексон (2008, 28 млн на 3 года) – запах сопровождавший Джексона всю карьеру «Уорриорс» не смутил: у него оставалось еще два года по соглашению, когда ему накинули еще три, чтобы он остался в команде до 35 лет. Естественно, из-за таких условий у него отказали тормоза, и он превратил последние три сезона карьеры в историю переездов с места на место;

• Грант Хилл (2000, 93 млн на 7 лет) – пропустил 5 из 7 сезонов из-за проблем с голеностопами, но не входил в топ-25 самых высокооплачиваемых игроков на тот момент. Только поэтому не поднялся выше.

2. Либо потому, что были на самом деле не столь кошмарными ( как остальные ), как принято думать:

• Бен Уоллес (2006, 60 млн на 4 года) – перестал быть «Мистером замком» вне «Детройта», а потому из-за своих 15 млн (почти 25% от потолка зарплат на тот момент) трижды сменил место работы на протяжении действия соглашения. При этом две его команды из трех – «Чикаго», «Кливленд» – были в топе лиги по оборонительной эффективности;

• Рашард Льюис (2007, 118 миллионов на 6 лет) – не заслуживал такой суммы, так как не тянул на полноценную звезду, однако первые три года идеально подходил именно для «Орландо» Дуайта Ховарда, съездил на Матч всех звезд и помог центровому и дойти до финала, и обыгрывать «Бостон» и Леброна;

• Кеньон Мартин (2004, 93 миллиона на 7 лет) – главный фокус Джейсона Кидда: он заставил «Денвер» поверить, что Кеньон Мартин является звездой. За форварда отдали 3 пика первого раунда и выписали ему королевский контракт. В «Наггетс» он деградировал, скандалил, пропустил один сезон из-за травм, набивал ужасные татуировки. Должен был оказаться в числе 25 худших, но делал то, что многим из списка оказалось не под силу – выходил на паркет;

• Стив Фрэнсис (2003, 85 миллионов на 6 лет) – само продление было подписано в 2002 году, когда Фрэнсиса считали одним из лучших разыгрывающих будущего. Когда же оно вступило в силу, то он уже поехал на Матч всех звезд исключительно по инерции. Из шести сезонов Фрэнсис отыграл три на более-менее нестыдном уровне, а потом утонул в травмах и проблемах с головой.