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Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

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Лэрри Хьюз Лэрри Хьюз
Деррик Роуз Деррик Роуз
Амаре Стаудемайр Амаре Стаудемайр
Бисмак Бийомбо Бисмак Бийомбо
Давис Бертанс Давис Бертанс
НБА НБА
Чендлер Парсонс Чендлер Парсонс
Эл Хорфорд Эл Хорфорд
Гордон Хэйворд Гордон Хэйворд
Гилберт Аренас Гилберт Аренас
Дерон Уильямс Дерон Уильямс
Николя Батюм Николя Батюм
Тимофей Мозгов Тимофей Мозгов
Данкан Робинсон Данкан Робинсон
Эван Тернер Эван Тернер
Бен Симмонс Бен Симмонс
Аллан Хьюстон Аллан Хьюстон
Баскетбол Баскетбол

Этим летом НБА намекнула на то, что ждет лигу в ближайшее время: соглашения на 50-60 млн в год скоро станут вполне обыденными. И те контракты, которые кажутся плохими сейчас, уже будут восприниматься как несущественные.

Пока это не произошло, изучим имеющиеся к 2023 году наработки фронт-офисов в XXI веке.   

Вот контракты, которые не вошли в итоговые топ-25.

1. Либо потому, что оказались не особенно внушительными на дистанции:

• Тодд Маккалох (2001, 34 млн на 6 лет) – из-за болезни Шарко-Мари-Тута центровой «Нетс» провел только 96 матчей, зато использовал вырученные деньги, чтобы приобрести 80 аппаратов для пинболла, которым увлекался профессионально;

• Джон Смит (2013, 54 млн на 4 года) – форвард подписал самый большой контракт для свободного агента в истории «Пистонс», но столкнулся с тем, что вся лига ушла вперед, а он остался. Без трехочкового и высокого игрового интеллекта Смит был обречен в компании с Андре Драммондом и Грегом Монро. Деньги ему выплачивали вплоть до 2020 года;

• Джонатан Айзек (2020, 70 млн на 4 года) – большой «Орландо» потенциально заслуживал своего контракта, но столкнулся с цепочкой травм, которая на данный момент кажется бесконечной;

• Дариус Майлз (2004, 48 млн на 6 лет) – «Портленд» быстро пожалел о том, что связался с буйным игроком, который жил по собственным правилам и вытирал ноги о тренеров, и вдвойне пожалел, когда тот получил серьезную травму колена и закончился как баскетболист. В 2008-м Майлз, как и подобает настоящему злодею, вернулся в баскетбол на треть сезона, чтобы стрясти с «Блейзерс» последнее;

• Эдди Карри (2005, 60 млн на 6 лет) – первую половину контракта казался переплаченным из-за того, что мог только набирать очки, вторую половину воевал с лишним весом, травмами и болельщиками «Никс», превратившими его в ходячий мем;

• Джером Джеймс (2005, 30 млн на 5 лет) – остается в памяти благодаря мстительности нью-йоркцев, так и не простивших, что человек за 6 миллионов в год набирал по 3 очка и 1,5 подбора;

• Стивен Джексон (2008, 28 млн на 3 года) – запах сопровождавший Джексона всю карьеру «Уорриорс» не смутил: у него оставалось еще два года по соглашению, когда ему накинули еще три, чтобы он остался в команде до 35 лет. Естественно, из-за таких условий у него отказали тормоза, и он превратил последние три сезона карьеры в историю переездов с места на место;

• Грант Хилл (2000, 93 млн на 7 лет) – пропустил 5 из 7 сезонов из-за проблем с голеностопами, но не входил в топ-25 самых высокооплачиваемых игроков на тот момент. Только поэтому не поднялся выше.

2. Либо потому, что были на самом деле не столь кошмарными (как остальные), как принято думать:

• Бен Уоллес (2006, 60 млн на 4 года) – перестал быть «Мистером замком» вне «Детройта», а потому из-за своих 15 млн (почти 25% от потолка зарплат на тот момент) трижды сменил место работы на протяжении действия соглашения. При этом две его команды из трех – «Чикаго», «Кливленд» – были в топе лиги по оборонительной эффективности;

• Рашард Льюис (2007, 118 миллионов на 6 лет) – не заслуживал такой суммы, так как не тянул на полноценную звезду, однако первые три года идеально подходил именно для «Орландо» Дуайта Ховарда, съездил на Матч всех звезд и помог центровому и дойти до финала, и обыгрывать «Бостон» и Леброна;

• Кеньон Мартин (2004, 93 миллиона на 7 лет) – главный фокус Джейсона Кидда: он заставил «Денвер» поверить, что Кеньон Мартин является звездой. За форварда отдали 3 пика первого раунда и выписали ему королевский контракт. В «Наггетс» он деградировал, скандалил, пропустил один сезон из-за травм, набивал ужасные татуировки. Должен был оказаться в числе 25 худших, но делал то, что многим из списка оказалось не под силу – выходил на паркет;

• Стив Фрэнсис (2003, 85 миллионов на 6 лет) – само продление было подписано в 2002 году, когда Фрэнсиса считали одним из лучших разыгрывающих будущего. Когда же оно вступило в силу, то он уже поехал на Матч всех звезд исключительно по инерции. Из шести сезонов Фрэнсис отыграл три на более-менее нестыдном уровне, а потом утонул в травмах и проблемах с головой.

1 комментарий

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joe thornton 19
ДжоШ Смит играл в Детройте
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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