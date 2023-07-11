Ради сбора средств приехали в США.

Приближается чемпионат мира по баскетболу, который пройдет с 25 августа по 10 сентября. А это значит, что будет все больше необычных баскетбольных историй из самых разных уголков Земли – как, например, случай со сборной Кабо-Верде.

Сборная Кабо-Верде – уникальный участник ЧМ:

• это дебютант чемпионатов мира, как и Латвия, Грузия и Южный Судан;

• это команда с самым низким местом в рейтинге ФИБА на предстоящем ЧМ (64-е, сборная Южного Судана – уже 62-я, а пока ей нет и 10 лет);

• это самое маленькое государство, когда-либо представленное на чемпионате мира по баскетболу – раньше рекорд был у Черногории (620 тысяч жителей).

Кабо-Верде – или, по старинке «Острова Зеленого Мыса» – островное государство в 600-800 км к западу от побережья Сенегала. Тот самый Зеленый Мыс, что в названии страны, как раз и есть ближайшая к островам континентальная точка. На 10 островах архипелага живет всего 570 тысяч человек, по населению это 166-е место в мире.

Острова были вообще необитаемыми до XV века, когда туда прибыли португальцы. После этого удобное расположение на морском пути из Западной Африки в Америку сделало острова Зеленого Мыса важным центром работорговли. Сейчас 99% жителей архипелага имеют африканское или смешанное происхождение. Независимость Кабо-Верде приобрело в 1975 году.

Как и в других бывших португальских колониях, главный спорт Кабо-Верде – это футбол. Но баскетбол, как считается, здесь на втором месте по популярности. Даже в НБА первый игрок из Кабо-Верде (Вальтер Тавареш провел 13 игр за «Атланту» и «Кливленд» в 2015-2017) появился раньше, чем первый игрок из бывшей метрополии (португалец Неэмиаш Кета из «Сакраменто» дебютировал только в 2021-м).

Высшее достижение баскетбольной сборной – неожиданная бронза чемпионата Африки-2007, где кабовердианцы вышли из группы благодаря победе над Марокко в овертайме, в четвертьфинале внезапно выбили фаворита Нигерию, а в матче за третье место на последних секундах забросили победный мяч в корзину Египта.

Но до текущего олимпийского цикла это оставалось единственным достижением сборной.

Как сборная Кабо-Верде пролезла на ЧМ?

Африке дают пять путевок на чемпионат мира. Первым этапом отсева был Афробаскет-2021, где командам нужно было пройти в плей-офф (топ-16), чтобы позднее попасть в квалификацию ЧМ. Кабо-Верде перевыполнило этот план и дошло до полуфинала, где проиграло будущему чемпиону Тунису. В матче за третье место островитяне уступили «соседям» из Сенегала.

Дальше в квалификации Кабо-Верде дважды обыгрывает в группе Нигерию, самую сильную команду Африки по рейтингу ФИБА (любимый «клиент» Кабо-Верде), благодаря чему опережает нигерийцев в таблице и не пускает их на ЧМ.

Кабо-Верде занимает третье место в подгруппе, и по дополнительным показателям оказывается выше, чем третья команда другой подгруппы Сенегал.

Во многом Кабо-Верде везло с жеребьевкой: в первом раунде у них в группе была сборная Мали, которая из-за конфликтов по деньгам вообще отказалась играть. Во втором раунде в группе были слабые Уганда и Гвинея, в то время как в противоположной шестерке были более равные и классные соперники (Камерун занял последнее место). И из-за сжатых окон ФИБА стыковых матчей просто не подразумевалось – так последнюю африканскую путевку на чемпионат мира по баскетболу получила страна с населением меньше одного Ижевска, или Вильнюса, или Бостона даже без учета пригородов.

Впрочем, случайным выходом это тоже не получится назвать. Именно за Кабо-Верде играет, возможно, самый сильный игрок в африканских сборных прямо сейчас (потому что Эмбиид и Сиакам отказываются играть за Камерун, а Нигерия привозит своих сильнейших американцев только на финальные турниры, до которых теперь не всегда и добирается) – центровой «Реал Мадрид» Вальтер «Эди» Тавареш.

Тавареш – суперзвезда не только в Африке, но и Европе. Но в НБА пока не получилось

Уже сейчас Тавареш – исторический лидер Евролиги по общему количеству блоков. Звание лучшего блокирующего сезона он брал четырежды за последние 5 лет, трижды признавался Лучшим оборонительным игроком Европы, четыре раза попадал в символические сборные Евролиги (последние три года – в первую пятерку). Он двукратный чемпион Евролиги и MVP последнего «Финала четырех». Естественно, множество наград и кубков в испанском чемпионате.

Эди поражает габаритами: рост 221 см, вес 125 кг, размах рук – вообще один из самых больших в мире, хоть точно не измерен. По самым скромным данным, вингспан Вальтера – 236 см (больше, чем у Руди Гобера), по другим – достигает 244 см, что будет рекордом наравне с таким же мифическим вингспаном Виктора Вембаньямы.

Тавареш начал заниматься баскетболом только в 17 – что, в принципе, показывает уровень развития баскетбола, второго по популярности вида спорта, в Кабо-Верде. Его случайно заметил турист из Европы – хотя сложно было не заметить такого гиганта – и пристроил в испанскую «Гран-Канарию».

Оттуда в 2015-м 23-летний Эди переехал в НБА. Там большому, но очень корявому центровому закрепиться не удалось, несмотря на доминирование в фарм-клубе, и Тавареш вернулся в Европу. И вот уже там, под чутким присмотром тренера «Реала» Пабло Ласо, пошло его превращение в суперзвезду.

Каждое лето появляются новости, что Таварешем интересуются в НБА. Но ради переподписания контракта, истекающего в 2024-м, «Реал» готов разово пересмотреть свое правило, по которому не платит игрокам более 3,5 млн евро. Эди может стать самым высокооплачиваемым игроком Европы, но пока не спешит: «Не знаю, стану ли продлевать контракт с «Реалом». Мне бы хотелось надеяться, что мы договоримся, но и мечта о НБА никуда не делась. Не буду лукавить».

Хотя всех успехов Кабо-Верде добился именно благодаря рождению Тавареша на одном из островов 31 год назад (и позднее – чутью немецкого туриста), сборную все же неправильно называть командой одного человека.

Правда, лучшие игроки уже прошли пик. Форвард Иван Алмейда когда-то признавался лучшим игроком польского чемпионата, играл в Италии, Чехии, Израиле, заглядывал даже в Лигу ВТБ с эстонским «Калевом», но к 34 годам вернулся доигрывать в Португалию. Разыгрывающий и капитан Фидель Мендонса недавно отметил 39-летие – если сыграет на турнире, то будет в топ-5 самых старых участников в истории ЧМ. Чтобы у него был хоть какой-то конкурент на позиции, с пенсии вернулся Джефф Ксавьер (или Шавьер, если по-местному), 37-летний американец кабовердийского происхождения, игравший во втором французском дивизионе, но в итоге не попал в расширенный состав.

Но проблема с кадрами – далеко не единственная, с которой сталкивается сборная из страны с населением в полмиллиона. Более насущный вопрос – как вообще добраться на другой край Земли, до Окинавы в Японии, где пройдут игры группы F, куда попали Кабо-Верде, Словения, Грузия и Венесуэла?

Для этих целей местная федерация баскетбола запускает сбор средств – довольно частое мероприятие, к которому небогатые кабовердианцы прибегали и перед Афробаскетом-2021, и перед другими турнирами. После тренировочных лагерей в Италии и Испании африканская сборная вылетела не в Азию на ЧМ, а сначала… в Америку. Сбор средств будет проходить в Бостоне.

А почему в Бостоне?

В Кабо-Верде живет менее 600 тысяч кабовердианцев, зато по миру раскидано больше миллиона представителей диаспоры. И не только в Португалии – например, по оценкам, 1% всех жителей Люксембурга имеет корни с островов Зеленого Мыса.

К этой диаспоре принадлежат многие известные люди, в том числе спортсмены, особенно – футболисты. Швед Хенрик Ларссон, француз Патрик Виейра, португальцы Нани, Жорже Андраде, Мигел – дети выходцев из Кабо-Верде. Экс-полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандеш вообще родился на островах, как и его тезка Желсон Мартинш из сборной Португалии. А еще – прабабушка самого Криштиану Роналду.

В баскетболе таких громких имен нет, но предыдущий успех Кабо-Верде, бронзу Афробаскета, добыли как раз «неместные»: Родригу Маскареньяш, родившийся в Нидерландах и выросший в Португалии, и Маркеш Хаутман из США.

В Америке 100-тысячная кабовердианская диаспора сконцентрирована в регионе Новая Англия на северо-востоке: 70 тысяч в штате Массачусетс, 20 – в Род-Айленде. Именно поэтому сборная отправилась туда, где и баскетбол любят (в Массачусетсе ведь не только «Селтикс», но и Зал славы баскетбола), и на местном диалекте португальского разговаривают.

Фестиваль музыки, танцев, кухни и баскетбола продолжается с 13 по 18 августа. В программе – матч с командой небольшого бостонского университета Бриджуотер Стейт, а также баскетбольный лагерь для детей. Участие во всех этих мероприятиях главной звезды, Вальтера Тавареша, было под вопросом: центровому нужен отдых после долгого сезона.

Для многих это становится поводом отказаться вообще от участия в ЧМ, который пройдет без Йокича и Янниса, без Порзингиса, Джамала Мюррэя, большинства американских звезд. Тавареш же решил помочь сборной не только на ЧМ в Японии – но даже на фестивале по сбору средств на другом конце света.

Если порыскать, то в баскетбольном мире можно найти, кого привлечь к помощи Кабо-Верде. Джефф Ксавьер был не единственным американским баскетболистом с кабовердианскими корнями – до последнего федерация пыталась договориться с форвардом Бонзи Колсоном из «Маккаби», и тот даже проявлял интерес (отказался в том числе выступать за Иорданию, паспорт которой ему предлагали). Но не срослось.

Зато может прийти неигровая подмога от нескольких экс-игроков НБА.

Дэйна Бэррос когда-то вызывался на Матч всех звезд НБА, отыграл 850 матчей в лиге. А в 2008-м его кузен Тони Бэррос (Барруш) предложил 41-летнему Дэйне вернуться с пенсии. Экс-защитник «Селтикс» мог получить гражданство страны своих предков – с целью вывести Кабо-Верде на Олимпиаду в Пекине. Но Дэйна не смог набрать форму, и вопрос о паспорте отпал.

Сейчас Дэйна работает в медиа-департаменте «Бостон Селтикс» и наверняка может привлечь больше внимания НБА к сбору средств для сборной Кабо-Верде.

Еще один экс-игрок «Бостона» Райан Гомес – сейчас тренер в тикток-баскетбольном проекте «Овертайм Элит», который готовит топ-проспектов для драфта НБА. Еще один тренер этой лиги для школьников-баскетболистов – Дэйв Лейтао, также с кабовердианскими корнями. У «Овертайм Элит» гигантский опыт в раскрутке в соцсетях – сравнимый даже с НБА.

Наконец, Чарльз Смит – бронзовый призер ОИ-1988, экс-форвард «Клипперс» и «Никс» 90-х, тот самый, что попал под 75 блоков за 10 секунд от игроков «Чикаго Буллз» в 1993-м.

У Смита не португальская фамилия, но его корни – тоже из Кабо-Верде. Смит долгое время был вице-президентом профсоюза игроков, а после ухода из НБА – главой ассоциации экс-игроков НБА. Этот «совет ветеранов» – организация, которая отлично разбирается в сборе средств: ее главная цель – выбивать деньги из лиги и профсоюза игроков на пенсионные бонусы бывшим игрокам НБА.

Может быть, и на поездку сборной Кабо-Верде на чемпионат мира удастся что-то выбить.

Фото: facebook.com/FCBBCaboVerde; Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/GUIZIOU Franck / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP, CARLO ALLEGRI / AFP; instagram.com/ote; charlesdsmith.com