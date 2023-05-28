Денвер ждал первого титула баскетбольного клуба 47 лет. Поэтому на чемпионский парад съехалось – по предварительным оценкам полиции – от 700 тысяч до 1 миллиона болельщиков (население города составляет 710 тысяч).

Главный тренер Майкл Мэлоун требовал у них любви. И обещал обязательно повторить еще раз.

Он пришел на парад в майке с чемпионским перстнем и собственной цитатой после первого матча серии с «Лейкерс», когда он пообещал, что будет 2-0 в пользу его команды: «Засуньте это в свою трубку и скурите».

Чуть позже Вик Ломбарди объявил: «Он пришел в этот мир как сын тренера, а в плей-офф стал отцом «Лейкерс».

Мэлоун действительно показал мастерские трюки.

Зрители скандировали: «Семья!» и «Династия».

Было громко.

Никола Йокич все же остался на мероприятие, хотя и спешил к своим лошадям.

Позже он признался, что получилось так ######, что он ему хочется остаться.

Хотя и болельщики просили его отпустить.

Единственное, что омрачило его радость – болельщики попали его жене по голове пивной банкой.

Это был всеобщий праздник.

Отражение Николы Йокич в чемпионском кубке.

Весь город окрасился в сине-золотые цвета.

Йокич не расставался с дочкой, которую ему не раз пришлось спасать от фонтанов шампанского.

Пивные банки летали во всех направлениях.

Кентавиус Колдуэлл-Поуп, которого теперь в команде называют «двукратный», показал, что такое чемпионский опыт.

Джамал Мюррэй пришел в майке, обращенной к тем, кто считал его сначала «Пузырным Мюррэем», а потом «плей-оффным Мюррэем». Он сказал только одно: «Дела важнее, чем слова».

Аарона Гордона тянуло в толпу.

Аарон Гордон и двукратный.

Мюррэй учил Николу Йокича, как правильно обливаются шампанским.

Полицейский получил серьезную травму во время парада, когда попал под пожарную машину, на которой ехали игроки «Денвера». Еще двоих людей во время парада подстрелили. Также руку обрезал Кристиан Браун, слишком резко бросивший банку в толпу.

Чемпионов сопровождали правоохранители на байках.

Деандре Джордан пришел в майке, изображающей трех старичков: его самого, Иша Смита и Джеффа Грина.

Толпа в Civic Center Park. На фоне – здание Капитолия штата Колорадо.

Кульминация дня.

Во время представления Йокича главный тренер Майкл Мэлоун напомнил: «Вы же слышали, что он набивает статистику, что он не взял третий MVP, потому что за него не захотели голосовать…»

Игроки подбивали Йокича тоже раздеться, но он нас пожалел.

Несмотря на выступление в финальной серии, Майкла Портера все же позвали на парад. К дизайну праздничных маек «Наггетс» подошли с отрицательной креативностью, но отразили суровую реальность: «Пришли, увидели, победили».

Кристиан Браун и пояс чемпиона.

Джефф Грин и его шрам. Изначально он явился на парад в майке «Соникс», клуба, в котором начинал карьеру.

Брюс Браун уточнил у болельщиков лишь один вопрос: «Еще один год?»

Усы Влатко Чанчара и усы Стэна Кронке.

Фото: East News/AP Photo/David Zalubowski; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Justin Edmonds