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Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷‍♂️

Никола Йокич Никола Йокич
НБА НБА
Денвер Денвер
Баскетбол Баскетбол

Все рады за «Наггетс». Они выиграли первый титул в клубной истории, переосмыслили карьеры достойных ветеранов, подарили много запоминающихся моментов…

Все, кроме Николы Йокича.

У Николы Йокича – проблема: ему не успеть на скачки из-за чемпионского парада.

– Что?! Какой еще парад?! Мне пора домой.

У Николы Йокича – две проблемы: ему присылают поздравления.

– Отключу-ка я лучше телефон.

У Николы Йокича – три проблемы: он не очень понимает, что ему делать с шампанским.

И вообще сегодня какой-то грустный день.

Йокич грустно бродил по арене.

Задумчиво наблюдал за празднованием.

Выглядел так, словно пришел на вечеринку, где никого не знает.

Сдержанно обсудил карьеру Иша Смита.

Обнялся с Аароном Гордоном.

Но хотя бы потом немного развеселился с помощью партнеров и родных.

Оказался на руках у братьев.

Полил шампанским Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Завалил в бассейн Джамала Мюррэя.

В сущности, день прошел не так плохо.

17 комментариев

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Vladislav Khromov
Так лошадок нет - чему радоваться-то?
+18
0
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TwoWeekStubble
Йокич просто осознал, что сделает своей следующий трипл только через 4 месяца.
+19
-1
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мэтр_теней
Он думал за победу лошадей дадут, а тут шампанское, кубки какие то )))
Ну чемпионы разные нужны, и такие вот скромные работяги. Не каждый же год " камон маза фака" )))
+8
0
+8
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Xtasy
Ответ andyon
Шампанское уже и в жестянки разливают? Жесть
Да пиво это. Michelob Ultra. Странно, что не Coors, кстати, ибо оно из Денвера как раз.
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Коля какой-то механический. Как будто на заводе собирали
+2
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Дмитрий Белов
Зато Йокич умеет играть в баскетбол, не отвлекаясь на шлюх, демонстрацию огнестрела на камеру, треш-ток, бесконечное лечение травм, послематчевые разборки в команде.
+2
0
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andyon
Шампанское уже и в жестянки разливают? Жесть
+1
0
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гилберт
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Коля какой-то механический. Как будто на заводе собирали
Кавай одобряет.
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Денис Денис
Йокич опьянев слегка решил Мюррея потопить-))
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ПП ПП
переживал за Николу. но особой радости то же почему то нет. Наверное это из за того что изначально был уверен в победе Денвера на 100%. А от этого не радостно а просто есть чувство удовлетворения.
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СержМиранэн
тоскливый , скучный баскетбол. никакого удовольствия от действа.
+2
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Александр Земский
"Работа сделана, можно по домам ехать" (С)
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rdyabin@icloud.com
Даже порадоваться нормально не может. Типичный славянин потомок рабов. Русские таких любят.
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Kikir
Ответ Vladislav Khromov
Так лошадок нет - чему радоваться-то?
Ну кому лошадки, кому гольф, кому покер)) От баскетбола он наверное устал слегка)
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гилберт
Ответ TwoWeekStubble
Йокич просто осознал, что сделает своей следующий трипл только через 4 месяца.
Показалось сделать трипит. А ведь трипит реален. Команда молода, голодна и сильнее всех в лиге. И ещё в Денвере есть игрок который с запасом лучший во всей НБА
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