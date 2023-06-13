17 комментариев

Все рады за «Наггетс». Они выиграли первый титул в клубной истории, переосмыслили карьеры достойных ветеранов, подарили много запоминающихся моментов…

Все, кроме Николы Йокича.

У Николы Йокича – проблема: ему не успеть на скачки из-за чемпионского парада.

– Что?! Какой еще парад?! Мне пора домой.

У Николы Йокича – две проблемы: ему присылают поздравления.

– Отключу-ка я лучше телефон.

У Николы Йокича – три проблемы: он не очень понимает, что ему делать с шампанским.

И вообще сегодня какой-то грустный день.

Йокич грустно бродил по арене.

Задумчиво наблюдал за празднованием.

Выглядел так, словно пришел на вечеринку, где никого не знает.

Сдержанно обсудил карьеру Иша Смита.

Обнялся с Аароном Гордоном.

Но хотя бы потом немного развеселился с помощью партнеров и родных.

Оказался на руках у братьев.

Полил шампанским Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.

Завалил в бассейн Джамала Мюррэя.

В сущности, день прошел не так плохо.