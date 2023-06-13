17 комментариев

Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе. Не знал, что делать с шампанским 🤷♂️
Все рады за «Наггетс». Они выиграли первый титул в клубной истории, переосмыслили карьеры достойных ветеранов, подарили много запоминающихся моментов…
Все, кроме Николы Йокича.
У Николы Йокича – проблема: ему не успеть на скачки из-за чемпионского парада.
– Что?! Какой еще парад?! Мне пора домой.
У Николы Йокича – две проблемы: ему присылают поздравления.
– Отключу-ка я лучше телефон.
У Николы Йокича – три проблемы: он не очень понимает, что ему делать с шампанским.
И вообще сегодня какой-то грустный день.
Йокич грустно бродил по арене.
Задумчиво наблюдал за празднованием.
Выглядел так, словно пришел на вечеринку, где никого не знает.
Сдержанно обсудил карьеру Иша Смита.
Обнялся с Аароном Гордоном.
Но хотя бы потом немного развеселился с помощью партнеров и родных.
Оказался на руках у братьев.
Полил шампанским Кентавиуса Колдуэлл-Поупа.
Завалил в бассейн Джамала Мюррэя.
В сущности, день прошел не так плохо.
Ну чемпионы разные нужны, и такие вот скромные работяги. Не каждый же год " камон маза фака" )))