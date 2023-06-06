Едва ли не самый вирусный момент, связанный со вторым матчем финальной серии – это завершение послематчевой пресс-конференции Эрика Споэльстры. Главный тренер «Хит» уже собирался уходить, когда Рамона Шелберн задала вопрос, который действительно кажется самым важным.

– Возможно, это упрощение, но зачастую команды, играя против Йокича, стараются сделать так, чтобы он сам больше атаковал кольцо, а не раздавал передачи. Сегодня он отдал только 4 паса…

– Это просто нелепо… Это просто дилетантский взгляд, когда говорят нечто подобное. Это парень – невероятный игрок, дважды он признавался лучшим игроком на планете. Нельзя просто так сказать: пусть он будет сам атаковать, они не так играют вообще, у них столько разных комбинаций, которые угрожают вашей защите... Нам нужно сосредоточиться на том, что мы делаем, мы выкладываемся для достижения своих целей, и он заставляет вас выложиться ради достижения своих целей. Мы его очень уважаем».

Этот фрагмент тут же подхватили в соцсетях: известно, что дилетанты не столь озабочены тем, что им не объясняют все детали, сколько радуются любой возможности посмеяться над унижением других дилетантов.

Меж тем, вопрос Шелберн:

а) сформулирован предельно корректно;

б) относится к тезису, который многим казался ключевым еще до старта серии: «Денвер» действительно проигрывает зачастую в тех случаях, когда соперники уничтожают командную игру «Наггетс», пусть и за счет того, что Никола Йокич в таких матчах набирает 40-50 очков. У «Наггетс» – 14-2 в матчах, в которых Йокич совершает меньше 10 попыток, и 7-13 – когда он делает меньше 8 передач .

У Йокича – 0-4 в матчах плей-офф, когда он набирает не меньше 40 очков.

в) полностью подтверждается увиденным. Согласно Second Spectrum, потенциально Йокич в этом матче мог сделать 11 передач, и это третий результат с конца в этом плей-офф. Он также совершил 28 бросков – чего не делал ни разу в регулярном сезоне .

Да и основные перестроения в игре «Майами» были связаны как раз с этим.

1. «Хит» с первых же минут бросили в игру Кевина Лава. Это, во-первых, не дало «Наггетс» больше пользоваться размерами Аарона Гордона, а, во-вторых, предоставило «Майами» еще одно крупное тело для подстраховки.

2. Джимми Батлер оказался против Джамала Мюррэя, которого – как сказал еще один известный дилетант, главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр – «Хит» посчитали «головой змеи».

«Майами» требовал от лучших своих опекунов пролезать через заслоны, а от Бэма Адебайо – встречать Джамала Мюррэя, пока его партнеры не выберутся из-под Йокича, или вообще размениваться на Мюррэя, когда Йокича нет рядом.

Все внимание обороны «Хит» было сосредоточено на канадце. А потом уже центровые (Адебайо или Зеллер) отскакивали обратно к Йокичу.

3. Адебайо и даже Зеллер по большей части защищались против Йокича один в один, так как первоочередной задачей было прикрыть передачи на остальных.

4. В четвертой четверти в дело пошла и любимая Споэльстра «зона»: Йокич не один раз задавил маленьких, которые оказывались против него наверху, но «Майами» многое и получили взамен – затрудняли передачи на серба, провоцировали потери и опять же концентрировались на всех остальных, главным образом на Мюррее.

Что бы там ни говорил главный тренер «Хит», очевидно, что такая тактика – наилучший способ борьбы с атакой «Денвером». Единолично Йокич показал феноменальное нападение, но все его партнеры – Майкл Портер, Кентавиус Колдуэлл-Поуп, Брюс Браун – выпали из ритма (совпадение ли это?), а Мюррею пришлось тяжеловато против Батлера, Адебайо и помощи. Опять же отъявленный дилетант, по совместительству четырехкратный чемпион НБА в качестве тренера Стив Керр рассказал, что именно так всегда старался действовать «Голден Стэйт» в противостоянии с Йокичем – именно что вынуждал его много атаковать самостоятельно и отрезал от остальной команды. Но что он понимает...

Не вполне адекватная реакция Споэльстры не удивила никого, кто плотно следит за «Хит».

«Майами» – это команда, которая поддерживает атмосферу максимально возможной секретности. По ходу регулярного сезона их не раз штрафовали за то, что они не публиковали информацию о своих травмированных. Они объявляют состав на игру в самый последний момент. Пресс-конференции Споэльстры короче, чем у остальных тренеров, и всегда ограниваются вот этими общими словами «Мы выкладываемся… Сильно уважаем соперника»…

Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill