8 комментариев

«Финикс» возвращается с сюрпризами.

Самый обсуждаемый момент 4-го матча – столкновение Йокича с новым владельцем «Санс»

Мэтью Ишбия получил контроль «Санс» только в феврале этого года, но уже заявил о себе как об одном из самых неординарных владельцев НБА – начал с того, что выменял Кевина Дюрэнта, теперь вот показал знание баскетбольных хитростей.

До конца второй четверти оставалось несколько минут, когда, пытаясь достать мяч, Джош Окоги вылетел на первые ряды. За ним тут же прибежал лидер «Наггетс»: тактика «Денвера» состоит в том, чтобы постоянно нагнетать темп, поэтому Йокич хотел поскорее ввести мяч в игру и воспользоваться в том числе и тем, что соперник не спешил подниматься. Проблема в том, что Ишбия мяч не отдавал, а когда Йокич его вырвал, то еще и выбил его из рук центрового. Сам Ишбия имеет к баскетболу непосредственное отношение – он играл на уровне университетов и становился чемпионом с Мичиган Стэйт Тома Иззо. Поэтому вряд ли стоит делать вид, что все это произошло случайно.

Йокич слегка рассвирепел и прислонил локоть к груди миллиардера. Тот и тут показал себя находчивым – отлетел так, будто его сбил самосвал.

Вроде бы все обстоятельства очевидны. Постороннее лицо повлияло на ход матча, и в таких обстоятельствах любого обычного болельщика удаляют с арены.

На этот раз случилось иначе. Ишбия остался на своем месте, удалили совсем другого человека, который дотронулся до игрока в ходе всей этой неразберихи, а наказали как раз Николу Йокича – техническим.

Главный арбитр встречи Тони Бразерс объяснил это так: «Один из болельщиков зажал мяч. К нему подбежал Йокич, вырвал мяч из рук, а затем намеренно пихнул его и повалил, так что мы ему дали технический за неспортивное поведение».

На ход игры этот момент не слишком повлиял, хоть «Финикс» и приобрел благодаря актерскому мастерству своего нового босса одно очко. Правда, теперь Йокичу может грозить дисквалификация. Согласно правилам лиги, игроков, которые «оказываются на трибунах», должны отстранять, вот только очень пристрастный наблюдатель может сказать, что серб «оказался на трибунах», он отошел от площадки всего-то на полметра и никуда не поднимался.

Однако НБА – это место, где поощряют провокаторов, так что все может быть.

Йокич был совершенно нереальным. До последних минут

«Финикс» так и не придумал, как противостоять сербскому центровому: против него боятся использовать дабл-тимы, так что остается лишь испытывать его на выносливость, бросая против него то Эйтона, то Лэндэйла. Да, в 4-м матче Йокич положил 2 из 4 из-за дуги, но свободы внутри у него слишком много – ему позволяли сделать по 5 ударов в паркет, находясь в трехсекундной, или смотрели, как он с дуги снова и снова уходит от опекуна.

Хотя можно и сказать, что тактика «Санс» на то, чтобы загонять «большого, оправдала себя.

Всего Йокич провел на паркете 39 с половиной минут, и наиболее колоритно смотрелся в четвертой четверти, когда «Наггетс» возвращался и возвращался в игру, несмотря на достигающее и 10 очков отставание. Пик-н-ролл Йокича и Мюррэя работал увереннее, чем что бы то ни было еще: они придумывали легкие ситуации для центрового, находили пространство для атак маленького, а в крайнем случае все равно доводили мяч до Йокича в относительной близости от кольца, и тот заваливал корявые, но каждый раз точные попытки.

У Йокича 53 очка, 20 из 30 с игры, 11 из 13 штрафных и 11 передач.

И все же до самого конца его не хватило. При «-3» за 30 секунд до конца серб допустил очередную из своих 6 потерь – воткнулся в Лэндри Шэмета и допустил брак на дриблинге.

А в следующем владении прорвался в «краску», но под опекой Кевина Дюрэнта не смог донести мяч из-под кольца.

Возможно, это просто стечение обстоятельств. Возможно, Йокича действительно не хватило физически.

Запомнится, однако, спорный, последовавший за той самой ошибкой серба на ведении. Арбитр, находящийся вплотную с Йокичем и Эйтоном, почему-то не заметил, как центровой «Финикса» забрал мяч дальней, правой рукой, а левую тем временем удачно положил на плечо оппонента. Эпизод на ход игры оказал несравненно большее влияние, чем выкрутасы Ишбии.

Букер и Дюрэнт меняют представления о баскетбольной эффективности

67% от Йокича при 30 бросках внушают уважение, но уже не удивляют. Центровой слишком давно бьет рекорды эффективности, а «Санс» не ставят перед ним сложных задач. В конце концов, это самый техничный семифутер в истории баскетбола.

То, что делает Девин Букер в этом плей-офф, невозможно объяснить ни тем, что у «Наггетс» все расплывчато в защите, ни тем, что «Санс» старались бежать при любой возможности, ни тем, что в современной НБА атака доминирует.

Букер взял на себя функции Криса Пола – 12 передач в 4-м матче.

А еще выбросил 14 из 18, набрав 36 очков. В последних двух матчах он набрал 83 очка при 79% с игры (такое, естественно, никогда никто не делал). Его 331 очко в 9 первых матчах плей-офф уступает лишь перформансу одного человека в истории – в 1990-м Майкл Джордан набрал 361. Сопоставимую эффективность – 62% с игры при 30+ очках – не показывал никто, даже Шакил О’Нил (у того было 61%). Букер же первый, кто реализует выше 50% из-за дуги при 30+ очках. Его средние показатели в этом плей-офф – 36,8 очка, 7,4 передачи, 5,1 подбора при 62% с игры – на уровне лишь величайших в баскетболе (Джордана и Леброна). Букер на настоящий момент – в топ-4 по средней результативности в плей-офф при 9 проведенных матчах: лучше были лишь Элджин Бэйлор (дважды) и Джерри Уэст, хуже – Майкл Джордан (дважды – 36,7 очка и 35,7 очка) и Леброн Джеймс (один раз – 35,3 очка).

Он, конечно, говорит, что все дело – в том, что с приходом Дюрэнта получил больше простора для атак. Но дело явно не только в этом. Букер превратился в неподражаемого гения двухочкового баскетбола в современной лиге. Он заходит в толпу, взлетает и становится недостижимым для леса рук, и там в небесах точность зависит исключительно от него. Когда у него летит (а в этом плей-офф он атакует как во взломанной компьютерной игре), это превращается лишь в набор исторических цифр.

Кевину Дюрэнту отставать от молодого товарища нельзя. У него тоже 36 очков, 11 из 19 с игры, 6 передач.

Их дуэт претендует на то, чтобы стать лишь вторым в истории плей-офф после связки Элджина Бэйлора и Джерри Уэста, которому покорялись по 30+ очков на каждого.

«Я срать хотел на всю эту эффективность, – декларировал Букер после матча. – Всего лишь пытаюсь победить. Важно постоянно атаковать и быть агрессивным. Я просто беру то, что мне дает защита. И мне кажется, что я обязан реализовывать все броски, которые совершаю».

Судя по тенденции, к этому и идет.

Джордж Карл сомневался в том, что команда может побеждать, закладываясь на то, что 80% очков набирают лидеры с эффективностью в 60%. Букер и Дюрэнт решили набирать 60% командных очков с эффективностью в 80%.

Съел, Карл?!

Ключ к игре – выступление резервистов

«Денвер» и «Финикс» обменялись домашними победами. И все произошло по классической схеме: на родной арене ролевые игроки обеих команд чувствуют себя намного лучше, чем на чужой.

В 4-м матче «Денвер» пришел к тому, что минуты без Николы Йокича становятся проблемой, именно из-за этого ему пришлось отбегать столько времени: в первой половине «Наггетс» без него уступили 11:19. Майк Мэлоун сократил ротацию до 7 человек, а хотел бы, наверное, вообще обойтись без резервистов: индивидуально никто из них не выглядел совсем уж плохо, но никто из них не помог снять нагрузку с основы, а атака без лидера просела.

У «Финикса» ровно наоборот. После того как запасные переиграли своих визави в 3-м матче (22:20), Монти Уильямс увеличил ротацию до 10 человек, и те за такое доверие оплатили еще щедрее – 40:11. Самая важная выдумка тренерского штаба «Санс» – ограничить время тех, кто не помогает атаке (например, Джоша Окоги и Бисмака Бийомбо), зато сдуть пыль с забытых снайперов, чтобы они довели до максимума урон от Букера-Дюрэнта.

Джок Лэндэйл отбегал 21 минуту и был полезнее Деандре Эйтона. «Я устал сидеть и слушать, как все засирают Эйтона. В течение всего года он очень сильно помогал нам», – говорил он перед игрой.

Терренс Росс попал 2 из 6 из-за дуги.

Почти 18 минут досталось Ти Джей Уоррену (5 очков, 1 из 3 с игры).

«Нужно отдать должное парням вроде Росса и Лэндри Шэмета, – признал Майк Мэлоун. – Они понимали, как мы защищаемся против Букера и Дюрэнта, и заставили нас заплатить за двойную опеку. Мы обязаны как-то иногда обороняться против них индивидуально, сочетать разные подходы».

Основным бенефициаром тактики «Наггетс» оказался Лэндри Шэмет. Списанный и оплеванный после первой игры защитник караулил мяч на слабой стороне, и когда Дюрэнт и Букер ему отбрасывали, сделал все, чтобы реабилитироваться – у него 5 из 8 из-за дуги, причем несколько ключевых попаданий (14 очков из 19 в четвертой четверти), которые помогли «Санс» иметь более-менее комфортное преимущество в заключительные минуты.

В первый раз «Наггетс» проиграли отрезки без Йокича. И теперь интересно, сможет ли «Финикс» хотя бы раз повторить нечто подобное.

Серия начинается заново.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen; East News/AP Photo/Matt York