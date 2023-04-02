У каждой суперзвезды НБА, помимо легендарных моментов на площадке, обязательно найдется не менее памятный эпизод с пресс-конференции. И провальную серию «Милуоки» будут вспоминать не только благодаря тому, как непостижимо вел себя в концовке главный тренер Майк Буденхольцер, но и благодаря послематчевому видео Янниса Адетокумбо. Оно срезонировало гораздо масштабнее, чем ситуация, в которой лучшая команда регулярки и однозначный фаворит сезона за 10 секунд до сирены так и не смогла придумать хоть какой-то бросок, чтобы спастись.

Яннису задали простой вопрос: «Считаете ли вы этот сезон провалом?» (Для понимания контекста: «Милуоки», одержавший больше всех побед в регулярке (58), разгромно уступил в серии посредственному «Майами», который финишировал на седьмом месте по итогам сезона и был близок к тому, чтобы вообще не попасть в плей-офф).

«Боже мой (вздыхает). Ты задал мне тот же самый вопрос в прошлом году, Эрик. Вот скажи: тебя каждый год на работе повышают в должности? Нет, правда же? То есть весь год твоей работы можно считать неудачей? Нет, конечно же. Каждый год, что ты работаешь, ты двигаешься к чему-то, к какой-то цели. К тому, чтобы заслужить продвижение, к тому, чтобы позаботиться о своей семье, купить себе жилье, позаботиться о родителях и так далее… Это все не провал, это шаги к успехи. Если ты никогда… Впрочем, нет, не хочу переходить на личности сейчас.

Это лишь шаги к чему-то большему. Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. Остальные 9 были провальными? Да или нет? [Журналист покачал головой]. Совершенно верно. Так зачем меня об этом спрашиваешь тогда? Это неправильный вопрос. В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Иногда приходит твоя очередь, иногда – не твоя очередь. Вот в чем смысл спорта: ты не будешь всегда побеждать . В этом году тоже кто-то победит. В следующем году мы будем стараться снова, будем прибавлять, наладим хорошие привычки, будем играть лучше, обойдемся без 10-дневного периода, когда мы показывали плохой баскетбол. Надеюсь, мы снова выиграем титул.

50 лет без чемпионства для «Милуоки» были провалом? Нет, это были шаги к чемпионству 2021 года. Мы выиграли однажды, постараемся сделать это вновь.

Извини, что я тебе лично все это говорю. Просто ты задал мне этот вопрос в прошлом году, и тогда я ответил не очень хорошо, но я его запомнил».

Видео разошлось по интернету ввиду множества причин:

• Яннис – симпатяга. Даже когда он злится (а любой, кто наблюдает за Яннисом, вам скажет, что здесь он очень сердитый), это выглядит ужасно мило. Именно за это грека обожают: неидеальный английский делает его самой откровенной суперзвездой НБА, он не может скрыть эмоций, не может свести все к банальным, ничего не значащим ответам. И в интервью Адетокумбо всегда видно: что он, с одной стороны, не любит проигрывать, а, с другой, для него важнее собственное восприятие это, а не создание видимости для того, чтобы его меньше критиковали (как это часто бывает у других).

• то, что говорит Яннис, очень хорошо заходит всем, кого возмущают безумные родители, с детства отравляющие жизнь собственным детям, превращающие детские соревнования в спорт высоких достижения и воплощающие через них нереализованные амбиции. Это идеальная установка для любого молодого спортсмена или просто ребенка, занимающегося спортом: невозможно всегда побеждать, важно ценить сам путь и воспринимать даже поражения как то, что делает лучше и дает опыт.

• Яннис откровенно раскрывает философию современных баскетболистов/спортсменов, что также случается довольно редко. Многие из них действительно подозрительно часто (например, когда речь заходит о постоянных переходах из одного клуба в другой, о ненависти болельщиков или о необходимости выходить на паркет) сравнивают свою работу с работой обычных людей и не видят никакой разницы между сидением в офисе с 9 до 5, чтобы сводить концы с концами, и получением 50 млн долларов за 80 появлений в год на площадке в детской игре. Такая наивность тоже очень мила.

• слова Янниса доступны не только тем, кто занимается спортом, но в целом очень многим людям, безотносительно того, чем они занимаются. Они резонируют для тех, кто испытывает давление общества, требующего успехов, который бы выражался в материальных подтверждениях, кто сравнивает свою жизнь с жизнью других, ориентируясь на соцсети, кто считает свое существование «провалом» и испытывает психологические сложности. Яннис вроде как подсказывает всем, что не стоит из-за всего этого переживать, важнее делать все, что от тебя зависит, и двигаться в том направлении, которое ты сам для себя выбрал.

А потому реакция на выступление Янниса потому сугубо позитивная.

При этом нужно понимать, что декларирует он полную ерунду.

Во-первых, в том, что касается матчасти.

Майкл Джордан лишь формально отыграл в НБА 15 сезонов. На самом деле, он провел 13 полноценных сезонов (один пропустил из-за перелома ноги, один – из-за того, что играл в бейсбол) и в двух из них участвовал в 39 и 40 лет – уже три года как завершив карьеру – чисто из любви к игре и желания популяризировать «Вашингтон».

Из 11 оставшихся сезонов Джордан побеждал в 6 последних, а первые пять а) считались «провалом», б) действительно были шагами к будущим чемпионствам. Каждый год он делал чуть больше: сначала проигрывал «Бостону» Лэрри Берда в первом раунде, потом «Пистонс» Айзейи Томаса в финале конференции.

Что говорил он сам об этом?

«Я промазал больше девяти тысяч бросков за свою карьеру. Проиграл в трехстах матчах. Двадцать шесть раз мне доверяли решающий бросок, и я промахивался. Я терпел неудачи снова и снова. Именно поэтому я добился успеха».

Как называл свои поражения Кобе?

«Цель состояла в том, чтобы взять чемпионство. Не MVP, ничего в таком роде. Цель была в том, чтобы взять чемпионство, и поэтому мы провалились».

Что говорил после поражений Леброн?

«Каждый раз, когда ты чувствуешь себя на вершине горы и падаешь оттуда, это определенно считается личным провалом. В 2007-м это был провал, когда мы проиграли «Сперс». И сейчас это провал, когда мы проиграли «Мэверикс». Абсолютно точно… А все те люди, которые болели за то, чтобы я провалился… они проснутся завтра и будут жить той же жизнью, что была у них до сегодняшнего дня. Я не слушаю, что там обо мне говорят, как они оценивают мою карьеру. Я отдельно оцениваю каждый сезон».

Во-вторых, Яннис не совсем отдает себе отчет в том, насколько удачно до сих пор складывается его карьера. Хотя и, наверное, имеет на это полное право: в конце концов, он появился из ниоткуда, вырос без паспорта, нищенствуя в Афинах, и удивил всех, когда превратился в двукратного MVP.

И все же.

Грек появился в лиге в 19 лет. И всего за 4 сезона «Милуоки» построили вокруг него доминирующую систему: нашли идеально подходящую вторую звезду в лице Криса Миддлтона, пригласили тренера Буденхольцера, который раскрыл площадку для грека и построил шикарную защиту, удачно подобрали ему в пару Брука Лопеса, центрового, бросающего трехочковые, обменяли все активы на Дрю Холидэя, создали глубокую скамейку…

С 23 лет – уже 6 сезонов – команда Янниса неизменно в топе Востока, каждый год претендует на титул, один раз была чемпионом.

Адетокумбо намерен провести в лиге 20 лет. Так что, с этой точки зрения, времени на то, чтобы победить еще пару раз, вполне хватает.

Вот только далеко не всем суперзвездам дается возможность бороться за титул каждый сезон. Леброну Джеймсу пришлось неоднократно продавать душу, то объединяясь в «Хит» с Уэйдом и Бошем, то возвращаясь обратно за Ирвингом и Лавом, то обменивая молодежь «Лейкерс» на Энтони Дэвиса, то выкручивая руки руководству «Лейкерс» ради усиления – и сколько было у него потерянных сезонов из-за травм Дэвиса, из-за бегства Кайри, из-за деградации Уэйда. Кевин Дюрэнт – это суперзвезда-бомж: он только и делает, что меняет один клуб на другой, чтобы «просто играть в баскетбол» в компании еще нескольких суперзвезд. Современники Янниса – Йокич, Эмбиид, Лиллард – и вовсе не получают таких шансов, потому что не хотят куда-то переезжать и получать лишний негатив.

Каждая такая возможность – это жемчужина, и ей нельзя не дорожить, нельзя к этому относиться как просто к очередной попытке. Чтобы потом не кусать локти, видя, как постарели Крис Миддлтон и Дрю Холидэй, как невозможно найти замену для сдавшего Брука Лопеса, как невозможно создать глубину состава из-за нового коллективного соглашения.

То, что сказал Яннис, кажется неверным еще по ряду пунктов:

• у «Милуоки» нет никакого поступательного движения, кроме движения в обратном направлении: после титула у них вылет во втором раунде, а теперь вылет в первом раунде;

• это поражение нельзя не считать до ужаса обидным: «Бакс» переиграли «Майами» во всем – по подборам, по владениям – но сами отдали 15-очковое преимущество в двух матчах подряд на фоне отсутствия тренера и промахов с линии;

• его даже нельзя списать на травму самого грека. Как показал чемпионский сезон «Милуоки», лучше оказывается в том числе и тот, кто способен преодолевать боль повреждения, тем более против такого несуразного соперника.

При этом нужно понимать, что слова Янниса – это не оправдание, не политика, не попытка уйти от ответственности. На той же пресс-конференции он открыто говорил о том, что «вся наша раздевалка потрясена», что «это худший плей-офф карьеры», что «тяжело смириться с тем, что мы застряли на цифре 15».

Просто Яннис – не Майкл Джордан. (Никто – не Майкл Джордан).

Яннис – не американская звезда, которая говорит то, что хотят слышать.

А еще Яннис не ограничен сложившейся спортивной культурой – той, которую создавали Джордан и Кобе, всеми этими слоганами Nike в стиле «ты не выигрываешь серебро, ты проигрываешь золото», пониманием того, что есть чемпион и есть остальные неудачники.

Яннис вполне искренне открывает свое, совершенно иное видение вот таких катастрофических провалов. Оно может казаться некорректным, оно во многом ошибочно, но оно, безусловно, очень важно для понимания того, как мыслит именно он – баскетбольная суперзвезда с самой невероятной историей.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Megan Briggs, Lisa Blumenfeld; East News/AP Photo/Aaron Gash