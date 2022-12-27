Главное событие выходных.

Российские игроки появлялись в «Финале четырех» «Мартовского безумия» лишь три раза за всю историю. В 2008 году Александр Каун выиграл титул вместе с Канзасом. В 2021-м – Гонзага Павла Захарова уступила в финальном матче. И вот в 2023-м в самом обсуждаемом баскетбольном турнире марта примет участие центровой Влад Голдин.

Его случай уникален по двум причинам.

Во-первых, Голдин играет за программу, никогда не добивавшуюся каких-либо успехов. Его Флорида-Атлантик – это совсем не элитные Канзас и Гонзага.

Во-вторых, у Голдина в команде более значительная роль, чем у его предшественников. Он является фундаментом всей защиты, единственным семифутером и третьим игроком по результативности.

Что нужно знать о Владе Голдине

Голдин вырос в Нальчике и баскетболом начал заниматься довольно поздно. Вообще-то он предпочитал борьбу, которой и посвятил шесть лет жизни, но рост выше двух метров заставил отдать предпочтение более подходящему виду спорта.

Баскетбольная его карьера стартовала в Воронеже, когда Голдину было уже 12 лет. Через три года он переехал в Москву и вскоре попал в ДЮБЛ ЦСКА, где еще через три года уже проводил по 25 минут в молодежном чемпионате России, а также засветился в матчах за сборную России на чемпионате Европы U18 и чемпионате мира U19.

Особенными умениями тогда он похвастаться не мог. Но внушительные габариты – тогда 213 см роста и 220 см размаха рук – вместе с нехарактерной для такого роста мобильностью привлекли к нему внимание.

В Америку Голдина пригласил бывший тренер «Локомотива» Боб Доневальд-младший после того, как получил место помощника в университете Тексас Тек. Это произошло еще в 2020-м, но студенческая карьера по-настоящему началась лишь год назад: сначала центровой отучился в подготовительном колледже, затем выгрызал считанные минуты в Тексас Тек, а после ухода оттуда и главного тренера Брайана Берга, и Доневальда принял решение о переводе в университет поскромнее, где ему гарантировали более заметную роль. Голдин как-то сказал, что до этого даже не подозревал о существовании Флориды-Атлантик, маленькой баскетбольной программы, которая за всю свою историю участвовала в «Мартовском безумии» всего один раз.

Два сезона в новом университете Голдина сильно изменили: его тренер Дасти Мэй называет подопечного «самым прогрессирующим игроком лиги».

Теперь рост Голдина составляет 216 сантиметров. Он стал гораздо мощнее физически, но не сильно потерял в подвижности. Его бросок оставляет желать лучшего (60% с линии штрафных), но у него появились кое-какие навыки обыгрыша под щитом (10,9 очка). Вся атака Флорида-Атлантик во многом завязана на его заслонах, которые дают ограниченным по сравнению с элитными проспектами партнерам получить пространство для броска и ускользнуть от оппонента. И естественно, Голдин – ключевой человек в защите – и как семифутер, блокирующий соперникам вход в «краску», и как человек, навязывающий соперникам силовую борьбу, и как тот, кто помогает Флорида-Атлантик доминировать на подборе (у самого Голдина – 6,6 отскока в сезоне и 8,3 в турнире NCAA).

Значимость Голдина для Флорида-Атлантик показывает и его индивидуальное признание. Центровой сначала был выбран в третью символическую пятерку конференции C-USA, а затем вошел в сборную региона Восток уже по итогам турнира NCAA.

Как Влад Голдин шел к «Финалу четырех»

Голдин не скрывает, что для него это «Мартовское безумие» – двойной шок, потому что, переводясь во Флорида-Атлантик, он и не думал ни о каком «Финале четырех».

Его университет считается главной «золушкой» нынешнего турнира.

Флорида-Атлантик всего второй раз участвовала в «Мартовском безумии» (первый был в 2002-м) и первый раз оказалась в «Финале четырех». Известно, что последний раз, когда команда, впервые появившись в турнире NCAA, доходила до такой стадии, случился в 1989 году.

Флорида-Атлантик до этого года не одержала в рамках турнира NCAA ни одной победы. За всю историю соревнования преодолеть пропасть между 0 побед и «Финалом четырех» за одну весну удавалось лишь четырем командам. Последний раз такое было в 2006 году.

Флорида-Атлантик была посеяна под 9 общим номером перед стартом турнира. Это третий раз, когда команда под 9-м посевом дошла до «Финала четырех». Последний раз такое произошло в 2013 году.

Наконец, ровно 0,7% болельщиков угадали, что Флорида-Атлантик в итоге окажется в «Финале четырех». В них не верил вообще никто.

При этом в самой команде триумфальный поход воспринимают как нечто вполне закономерное. В этом году Флорида-Атлантик выдала победную серию из 20 матчей, в рамках своей конференции одержала 18 побед при 2 поражениях и взяла первый чемпионский титул в истории университета, а всего за сезон одержала 35 побед при 3 поражениях.

Дасти Мэй тут рассказывал, как натурально разрыдался после того, как заключил контракт с Флорида-Атлантик. Ему показалось, что он совершил грандиозную ошибку и фактически похоронил свою обещающую карьеру, связавшись с никому не известным университетом. Приводить в чувство его пришлось его же жене.

К 2023 году Мэй собрал во Флорида-Атлантик очень глубокий (сразу 9 человек в основной ротации «Мартовского безумия») состав. Голдин в нем выделяется габаритами и отвечает за защиту, подборы и физическое подавление оппонентов. А вообще игра колледжа построена на дальних бросках, в которых хороши слишком многие – и Элайджа Мартин (37%), и Ник Бойд (40%), и Брайан Гринли (40%). Голдин говорит, что Флорида-Атлантик играет в баскетбол, похожий на европейский, и это проявляется и в равном распределении мяча, и в том, что здесь от каждого игрока ротации можно ждать сюрприза. Но вообще лидером атаки является Джонелл Дэвис – по ходу этого турнира он берет на себя игру в самые трудные моменты, зарабатывает штрафные и раз за разом вытягивает партнеров из сложных ситуаций. Важное преимущество Флорида-Атлантик – в том, что у них очень опытный состав (почти у всех лидеров по 3-4 года за плечами), что видно хотя бы потому, что университет неизменно добавляет во второй половине матчей и не смущается, когда что-то идет не так.

Флорида-Атлантик начала турнир с сенсационной во всех смыслах победы (первой в истории колледжа). За 19 секунд они уступали 1 очко Мемфису, но сумели сначала вернуть себе владение за счет перехвата в центре площадки, а потом довести победную атаку. Голдин здесь иллюстрирует главную свою пользу – отодвигает вообще всех, чтобы Ник Бойд сумел пробиться под щит.

Вскоре «сов», сокрушающих фаворитов, начали откровенно недолюбливать.

У университета Теннеси Флорида-Атлантик выиграла за счет отличной второй двадцатиминутки и перформансов Мартина, Бойда и Дэвиса. Голдин набрал всего 3 очка при 3 попытках с поля и 7 подборов, но вывел из себя соперника тем, что разломал всю их игру: Теннеси пытался двигать мяч внутрь и обыгрывать центрового под щитом, но, провалившись поначалу пару раз, Голдин нейтрализовал своего визави Плавшича. Поэтому неслучайно в тот момент, когда Флорида-Атлантик совершала решающий перелом, Голдин полетел вверх тормашками – мстительный Плавшич смог отыграться только с помощью небаскетбольных методов.

Наконец лучшей игрой в карьере Голдина сам Чарльз Баркли назвал выступление против Канзас-Стэйт. Здесь центровой тоже поначалу отлетал от Нэквана Томлина, но затем вспомнил о борцовском детстве и физически подавил обоих «больших» соперников. Флорида-Атлантик уничтожила элитную программу на щите (44-22), а Голдин собрал 13 подборов, из которых 6 на чужом щите.

Флорида-Атлантик в этот день невероятно попадала из-за дуги – 40%. Но абсолютно все запомнили эту встречу благодаря физическому противостоянию Голдина, на которое вновь наложились скандальные обстоятельства. Этот самый Нэкван Томлин озадачил российского центрового перед встречей, когда отказался пожимать ему руку, а, пострадав впоследствии от его руки, отказался еще и давать какие-то либо объяснения своему экстравагантному поведению.

Почему Влад Голдин не попадает ни в один мок-драфт

Нужно понимать, что все рассуждения о выборе Голдина на драфте НБА выглядят довольно наивными. Несмотря на неожиданный взлет Флорида-Атлантик, ни в одном мок-драфте НБА-23 фамилии Голдина пока не появилось.

У Голдина есть ряд очевидных минусов.

Во-первых, возраст.

В середине мая Голдину уже исполнится 22 года. Это примерно столько же, сколько Зайону Уильямсону, Девину Васселлу и больше, чем Алексею Покушевскому и Уокеру Кесслеру.

Во-вторых, заметная ограниченность в атаке.

Навыки Голдина находятся в зачаточном состоянии. Он ставит шикарные заслоны, вырывает подборы в атаке и более-менее уверенно чувствует себя на позиции данкера под кольцом, но обыгрывает в посте он очень медленно и неуверенно, а лицом к кольцу – крайне редко.

В-третьих, Голдину не хватает атлетизма, что, наверное, лучше всего по ходу «Мартовского безумия» заметно, когда он проигрывает отскоки на своем щите.

Сюда же, наверное, нужно отнести и мобильность в защите – он очень уязвим перед маленькими игроками, и в матче с Канзас-Стэйт это вскрылось очень явственно: их лидер Маркис Ноуэлл набросал 30 очков, пользуясь тем, что Голдин сидит глубоко в зоне и не может выбегать на периметр.

В НБА таких медленных и технически ограниченно центровых нет.

В полуфинале Флорида-Атлантик сыграет с командой из Сан-Диего-Стэйт, которая славится главным образом своей защитой. Если снайперы «сов» опять не подведут, то результат этой игры будет вновь во многом зависеть от Голдина: соперники – одни из худших по дальним броскам, так что эффективность их нападения будет напрямую зависеть от того, насколько комфортно им будет атаковать под надзором российского «большого». Сан-Диего-Стэйт – очень жесткая, любящая физическую борьбу команда.

Эксперты привычно отправили Флориду-Атлантик в аутсайдеры «Финала четырех». А Дасти Мэй, еще не зная об этом, заранее пошутил: «Они наверняка поставят нас на пятое место».

Фаворитом идет университет Коннектикута.

Даже появление в «Финале четырех», который в Америке будут смотреть все, вряд ли что-то радикально изменит в предрафтовом статусе Голдина. Возможно, его пригласят в Летнюю лигу или дадут шанс попробовать себя в тренировочном лагере, но гораздо логичнее предполагать, что его ждет будущее Саши Кауна, с которым он так похож и по баскетбольной судьбе, и по баскетбольным умениям. В ЦСКА, к тому же, Голдин уже выступал.

Фото: REUTERS/Rick Osentoski-USA TODAY Sports, Rick Osentoski-USA TODAY Sports, Brad Penner-USA TODAY Sports ; cskabasket.com