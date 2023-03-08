Вышла в свет книга о легендарной женской баскетбольной сборной России 2000-х годов.

Илона Корстин, Маша Степанова, Таня Щеголева, Света Абросимова, Оля Артешина, Ира Осипова, Оксана Рахматулина. Имена и образы этих девушек, составлявших ударную силу одной из самых успешных сборных в истории российского спорта, многие болельщики помнят до сих пор.

Они были звездами, в каждую из которых, как пелось в той самой песне Андрея Губина, «легко и просто влюбиться раз и навсегда». Книга «Такие девушки как звезды» Александра Федотова (напомним, что год назад он, в прошлом спортивный журналист, написал еще одну историю о героях российского баскетбола – «Комета «Урал-Грейт») – наглядное, увлекательное по содержанию и довольно увесистое по объему (395 страниц), тому подтверждение.

Sports.ru с разрешения издателей и автора публикует избранные фрагменты новой книги: о непростом детстве героинь, фуроре, произведенном ими на своем первом турнире в сборной, баскетбольном менеджере Шабтае Калмановиче, конфликте вокруг капитанства (какой женский коллектив без интриг?!) и последнем победном танце – на чемпионате Европы-2011.

Поколение преодоления

Характер этих девочек формировался не только на баскетбольной площадке, но и в повседневной жизни. Ведь детство и юность того поколения проходили в постоянном преодолении трудностей. Взять, к примеру, такой немаловажный нюанс, как дорога в спортшколу. Это сегодня почти у каждой российской семьи, живущей в крупном городе, есть персональный автомобиль. В то время о таком «подарке судьбы» приходилось лишь мечтать. Так что будьте любезны: на тренировку – на своих двоих и общественным транспортом. Каждый день. В любую погоду. Независимо от расстояния.

По воспоминаниям воспитанниц легендарных детских тренеров Киры и Владимира Тржескал, путь от дома до зала для большинства из них занимал минимум два часа. «Рекордсменом» здесь была Маша Степанова. Первые годы занятий баскетболом ее семья жила в поселке Любань в Тосненском районе Ленинградской области. До места тренировок Маша добиралась пять (!) часов и, можно сказать, поселилась в электричке. Пока ехала туда-обратно, успевала и поесть, и уроки сделать, и поспать.

Так закалялись будущие звезды женского баскетбола.

Светлана Абросимова, игрок сборной России в 1997-2011 годах: «Смотрю сегодня на детей, которые ездят на тренировки и обратно домой на машине (садишься в теплый «Мерседес» – там уже водичка стоит, музычка играет, все классно), и понимаю, что этот комфорт не идет на пользу. Напротив, он делает тебя намного слабее. Вспоминаю, как жили мы. После тяжелой нагрузки оделся и пошел. Прогуляться пешком на свежем воздухе, постоять подождать трамвая, затем немножко там потолкаться – идеальное восстановление! Домой приезжаешь – голова проветрилась. Реально совершаешь заминку после тренировки. В свою очередь, дорога до спортшколы – вместо разминки. Это вам не сидеть полтора часа в машине в пробках!»

Илона Корстин, игрок сборной России в 2000-2013 годах: «Бывало, сядешь в трамвай и спишь всю дорогу, 40 минут. А потом еще столько же на метро и минут 20 пешочком. Кому-то, например Маше Степановой, приходилось добираться еще дольше. Для нас это считалось нормальным, в порядке вещей. Мы не знали другой жизни. «Блатных» и детей из богатых семей в команде не было. Все находились примерно в равных условиях. Единственное – мне повезло с родственниками. Баловали подарками из-за границы. Тетя, уехав во Францию, прислала кроссовки салатового цвета с розовыми мячиками, а еще зеленые шорты и майку с повязкой на голову. Фирма! Пришла я во всем этом на тренировку в спортшколу – и девчонки обомлели. Пару лет назад, кстати, Маша припомнила мне те кроссовки – мол, как мы все тебе тогда завидовали!»

Мария Степанова, игрок сборной России в 1996-2011 годах: «Соглашусь, это время и трудности закалили меня и других девчонок. Нас уже ничем не напугать, не удивить. Одного известного боксера спросили в интервью, почему он не привел и сына на ринг. Тот ответил, что сам-то он вырос в трущобах, где каждый день приходилось драться. А за что драться сыну, у которого все есть и никто не пытается отнять мелочь на завтрак?»

Татьяна Щеголева, игрок сборной России в 2002-2009 годах: «Трудности нас не пугали, а только закаляли. Делали сильными, целеустремленными. Благоприятные условия – это палка о двух концах. Они не всегда идут на пользу: появляется лень, рассеивается внимание. Сегодня ребенок может позволить себе пропустить тренировку, потому что его просто некому отвезти на машине. В моем детстве тебе надо было заболеть с хорошей температурой и принести потом справку от врача – только тогда это считалось уважительной причиной. Думаю, мне и остальным девчонкам повезло родиться в это время и оказаться в баскетболе».

Евгений Гомельский, заслуженный тренер СССР и России: «Надо помнить, что это поколение неизбалованных людей. Их взросление и становление как спортсменок и личностей происходило в непростое время. Это закалило девчонок, научило труду. Глубоко убежден, что удивить кого-то техникой и тактическими задумками в современном баскетболе очень сложно. Побеждает тот, у кого есть характер и психологическая подготовка. В этом плане наш женский баскетбол – советский, а затем и российский – всегда был на высоте».

Голодный обморок, ненавистная картошка и мечта о связке бананов

Истории про ту, другую жизнь будущих звезд российского спорта очень важны для понимания феномена этого поколения. В них, вероятно, кроется ответ на вопрос, почему именно они достигли таких вершин в карьере.

А еще в этих реальных, без прикрас, воспоминаниях есть смех, слезы и любовь. Любовь к игре баскетбол.

Ольга Артешина, игрок сборной России в 2000–2015 годах: «Мои 90-е? Пожалуйста. Каждое лето команду нашей спортшколы вывозили на два месяца на сборы в Сочи. Ехали пару дней в плацкартном вагоне. Приезжали – у всех вши в волосах, потом еще долго их давили друг у друга на голове. В самом лагере приходилось голодать – питания не хватало. Помню, в зал на тренировку ходили через местный рынок. Знаете, я честный человек: так воспитана, что никого не обману и чужого не возьму. Но вот тогда, в детстве, признаться, приходилось. Нет-нет да и отвлечешь с подружками продавца, чтобы стащить с прилавка ягодку. Потому что реально очень хотелось есть. Или вот еще случай. Едем после тренировки в автобусе, стоим и разговариваем с девчонками – вдруг одна из нас отключается и падает со всего размаха навзничь. Голодный обморок. Эти ощущения трудно передать. Поймет только наше поколение. Вот у меня дочь растет, тоже занимается спортом. Когда рассказываю ей истории из моего детства, она искренне удивляется: как такое возможно?»

Елена Карпова, игрок сборной России в 2000-2006 годах: «Помню, был период, месяц или два, когда мы в семье каждый день ели одну картошку. На что-то другое просто не хватало денег. Мама эту картошку то жарила, то варила, то еще что-то придумывала. В какой-то момент я уже не могла это выносить! С тех пор, кстати, не люблю картошку. Наелась на всю жизнь. Да, тяжелые были времена – девяностые. Папа работал на двух-трех работах – человек с высшим образованием что-то разгружал, возил. Видели его дома редко. К счастью, у меня был баскетбол. В 16 лет, раньше всех, я ушла в профессиональный спорт – уехала играть в Польшу. Это помогло нашей семье выбраться из той безнадеги».

Мария Степанова: «Вот пример для нынешнего поколения – ценности, которые были у нас в то время. Когда я поехала на свой первый международный турнир – чемпионат Европы среди игроков до 16 лет – поставила себе цель: если выиграем, то куплю целую связку бананов и съем все одна! Тогда это казалось чем-то сверхъестественным. Бананы были дефицитом, мы делили одну штучку пополам… Кстати, ту свою мечту я почему-то не воплотила в жизнь. Хотя мы выиграли чемпионат, а меня признали лучшим игроком. А еще была история с записью на обувь. Моя семья получила талоны на импортные сапоги, которые завезли в универмаг. Но чтобы купить их, нужно было каждый день отмечаться в очереди. Прибежишь к вечеру после тренировки, крикнешь: «Степанова здесь!» – остаешься в списках, тебя не вычеркнут. Бегала неделю. А сапоги нам так и не достались. Закончились».

Королевы бала

Они появились как черт из табакерки. Точнее, чертенята. Такие красивые, молоденькие, амбициозные. Выскочили из-за спин старшего поколения и сразу заявили о себе. Причем не только на баскетбольной площадке.

Чемпионат Европы 2001 года во Франции – первый крупный турнир, в котором основу сборной России составили игроки нового поколения, – завершался традиционным банкетом для участниц и гостей турнира. Когда в зал вошла наша делегация, собравшиеся от удивления и восторга позабыли о деликатесах с напитками. Длинноногие русские красотки Мария Степанова, Ирина Осипова, Илона Корстин, Елена Карпова, Ольга Артешина, Оксана Рахматулина произвели настоящий фурор! Высокие, на каблуках, в коротких юбках и вечерних платьях, с макияжем и прическами, они разительно отличались от игроков из других сборных, которые воспринимали подобные мероприятия как протокольную повинность и пришли в спортивных костюмах. После того чемпионата и дефиле на банкете, устроенного нашими девушками, женский баскетбол никогда не будет прежним…»

Елена Баранова, игрок сборной СССР, СНГ и России в 1991-2004 годах: «Да, девчонки из нового поколения отличались от нас. Помню, удивилась, когда увидела, что Ира Осипова на свой первый чемпионат Европы в 2001-м во Франции взяла сапоги-ботфорты, мини-юбку, колготки в сеточку. Спросила: ты сюда точно в баскетбол играть приехала? Оказалось, она и другие девчонки готовились к последнему дню, чтобы на фуршете после награждения предстать королевами бала».

Ирина Осипова, игрок сборной России в 2000-2017 годах: «Я же девочка вообще-то! Как это без туфель и красивого платья?! Мое поколение к этому привыкло: если ехали на турнир, знали, что после окончания обязательно будет вечеринка. Думали – вот выиграем и наденем свое платьишко».

Анна Архипова, игрок сборной России в 1997-2004 годах: «Дело не в поколении. Мол, наше такое – а это, новое, совершенно другое. Это обычный человеческий фактор. Каждый игрок был личностью. Девчонкам хотелось самоутвердиться, заявить о себе не только на баскетбольной площадке. Вспоминаю ту же Иру Осипову с ее бесшабашностью. Или Машу Степанову, которая в первые годы в сборной тоже выделалась – носила красные шорты и бандану, красила губы яркой помадой. И это нормально».

Илона Корстин: «Мы понимали, что очень хорошо выглядим, и всегда старались красиво одеваться, чувствовали себя именно женщинами. А не как сейчас бывает – когда девочки выглядят как мальчики. Взять с собой на турнир красивые платья и туфли – в порядке вещей. Ведь, помимо баскетбола, проходили какие-то мероприятия, торжественные церемонии, и на них мы тоже должны были выглядеть лучше всех! Знаете, даже в женской НБА, где игроки предпочитали носить спортивные костюмы, я всегда одевалась красиво. Для меня это было важно.

С каждым последующим годом интерес к женской баскетбольной сборной и к представительницам ее нового поколения только увеличивался. Этому способствовали как результаты команды на международной арене, так и личности самих девушек – яркие, самобытные, они привлекали внимание болельщиков и СМИ. Репортажи и трансляции на телевидении, публикации в различных изданиях, фотосессии для модных журналов, приглашение на презентации – все это стало нормой. Впрочем, вспышки фотокамер и комплименты поклонников являлись лишь приятным бонусом к баскетболу – игре, которая через труд и стремление девчонок быть лучшими сделала их настоящими звездами».

Илона Корстин: «Помню, первая статья обо мне в питерской газете вышла под заголовком: «Самая красивая баскетболистка Илона Корстин». Дело в том, что один журналист был влюблен в меня и при первой возможности писал о баскетболистке Корстин. А потом приходил к нам домой с цветами и тортиками. Мама очень радовалась такому вниманию. И, конечно же, тортикам. С каждым годом карьеры внимания журналистов, болельщиков и поклонников становилось все больше. Как у меня, так и у других девчонок из сборной».

Ольга Артешина: «Да, согласна, нам удалось изменить отношение к женскому баскетболу. Достаточно вспомнить и сравнить, какое внимание к нему было в 90-е годы – и в 2000-е, когда пришло наше поколение. Мы уже давно не играем – а люди до сих пор узнают, приглашают на разные мероприятия, на телевидение. Могу судить по себе. В родной Самаре знают, что есть такая Ольга Артешина с заслугами в женском баскетболе. И это приятно».

Татьяна Щеголева: «Думаю, на тогдашний рост интереса к женскому баскетболу повлияли несколько факторов. Один из них, соглашусь, это мы сами – как яркие, интересные личности. Причем все девчонки были разные. Кому-то нравилась Маша Степанова, кому-то Илона Корстин, кому-то Света Абросимова… Далее по списку. У каждой из нас имелись свои персональные болельщики. Наши победы на баскетбольной площадке и, соответственно, журналисты, которые писали о нас, трансляции и сюжеты на телевидении еще больше подогревали этот интерес».

Илона Корстин: «Наверное, мы отличались от баскетболисток прежнего поколения своей яркой внешностью. Когда ходили с девчонками в ресторан или еще куда-то, многие принимали нас за моделей. Потому что все красивые, высокие, хорошо одевались. Плюс внимание СМИ. Женский баскетбол часто показывали по телевидению (в чем большая заслуга Шабтая Калмановича, который, знаю, платил немалые деньги за трансляции наших матчей), про нас писали газеты, брали интервью, приглашали на фотосессии глянцевые журналы – у меня неоднократно был такой опыт, например с GQ и Cosmopolitan. А еще, помню, на Садовом кольце несколько лет висел большой рекламный щит Bosco с моим фото. Думала: «Неужели это я?» Даже фотографировалась с этой фотографией».

Человек-праздник: после игр – цветы, в подарок – дорогие часы, на завтрак – черная икра

Явление Шабтая женскому баскетболу многое изменило. В лучшую сторону, каким бы экстравагантным и вызывающим ни казалось поведение этого человека. Калманович с его сумасшедшей энергетикой и организаторскими способностями, безусловно, способствовал еще большему интересу к этому виду спорта в нашей стране. Отличный психолог, интеллектуал и авантюрист, он не давал никому покоя, генерировал идеи и заставлял всех двигаться, не останавливаться на достигнутом.

Ну и конечно, Шабтай очень любил и ценил своих подопечных. В женский баскетбол он пришел всерьез (в 2005 году Калманович создал в подмосковном Видном свою команду — «Спартак», сделав ее сильнейшей в России и Европе) и до конца жизни, которая так трагически и жестоко, в результате заказного убийства, оборвалась 2 ноября 2009 года… Память о Калмановиче, впрочем, жива по сей день. Чтобы понять это, достаточно лишь упомянуть имя Шабтая в разговоре с игроками той сборной России.

Татьяна Щеголева: «Человек-праздник! Да, понимаю, Шабтай был непрост. Но он обожал своих игроков. Я играла за его клуб и, как и другие девчонки, постоянно чувствовала поддержку Шабтая. Знаете, только два человека могли вернуть меня в баскетбол, когда я принимала решение завершить спортивную карьеру. Капранов, если бы он продолжал тренировать, и Калманович, если бы был жив. Вадим Павлович и Шабтай – два самых важных для меня человека в баскетболе».

Светлана Абросимова: «Это очень тяжело, когда вся твоя жизнь состоит из баскетбола. Тренировки, матчи, сборы, бесконечные поездки. И вот вдруг рядом появился такой человек-праздник. Шабтай раскрасил нашу достаточно монотонную спортивную жизнь. С ним было очень интересно. Даже просто поговорить, когда ждешь автобус на игру. А уж как он умел удивлять и радовать! Придумывал какие-то ужины, дарил цветы без всякого повода, покупал билеты в бизнес-класс, устраивал конкурсы на тренировках – например, кто забьет с центра площадки, получит 300 долларов. Калманович нас, конечно, баловал. При этом он жил баскетболом, тратил на нас много времени и требовал в ответ максимальной отдачи. Да, Шабтай говорил какие-то глупости, вел себя вызывающе. Допускаю, что он мог пересечь черту и обидеть человека. Хотя лично у меня его поведение не вызывало вопросов — мол, что он творит? Напротив, это снимало стресс».

Илона Корстин: «Шабтай был очень противоречивой личностью. С одной стороны, невероятная щедрость и позитив. Он баловал нас подарками, на всех сборах обязательно водил в рестораны, устраивал какие-то праздники. А с другой – у него не было рамок приличия и границ допустимого. Порой Шабтай совершал такие поступки, говорил такие слова, которые просто выбивали человека из колеи. Стоишь и думаешь: как мне на это реагировать?! Он, конечно, умел шокировать людей. Но лично у меня – как, думаю, и у многих девчонок из сборной – с ним все равно связаны самые позитивные воспоминания. Ничего плохого мне он не сделал. Только добро».

Наталья Водопьянова, игрок сборной России в 2000-2013 годах: «Шабтай показал нам, как должно быть. Команда, которая завоевывает для своей страны медали, заслуживает проживания в хороших отелях, полетов чартерами или на удобных местах. Ведь, бывало, возвращаешься домой, выиграв очередную медаль на чемпионате мира или Европы, а тебе с твоим ростом (рост Натальи Водопьяновой 188 см. – Прим. авт.) в салоне самолета ни ноги вытянуть, ни отклониться – впереди Маша Степанова (202 см), сзади Таня Щёголева (195 см). Так и сидишь неподвижно друг за дружкой несколько часов. Это какое-то издевательство!»

Говоря об отношении Калмановича к баскетболисткам, нельзя не сказать о сюрпризах и подарках, которые он им преподносил. Цветы после игры, дорогие отели, полеты бизнес-классом, походы в рестораны – это, что называется, обязательная программа. О его невероятной щедрости ходят легенды. В этом весь Шабтай. Если играть (одаривать, эпатировать) – то по-крупному!

Илона Корстин: «Да, Шабтай буквально задаривал девчонок из своего клуба и сборной. Однажды подарил мне на день рождения кольцо с пятью большими бриллиантами. Сказал: «Тебе ведь еще никто не покупал такие бриллианты? Вот видишь, теперь ты меня точно запомнишь!» Признаться, даже не стала узнавать стоимость кольца. Носить его было как-то неловко. Лежит дома. Иногда смотрю, вспоминаю Шабтая. Действительно, такие дорогие вещи до него мне никто не дарил. Только мой муж смог потом перебить этот подарок».

Оксана Рахматулина, игрок сборной России в 2000-2008 годах: «Самый памятный и безумный подарок Шабтая? Как-то на мой день рождения он подарил мне часы с бриллиантами марки Franck Muller стоимостью 23 тысячи евро. Честно говоря, я тогда офигела. Но таким был Шабтай. Если он кем-то проникся, то речь о деньгах уже не шла. Понятно, что Шабтай очень любил Аню Архипову, свою жену. Но его щедрость по отношению к девчонкам из клуба и сборной тоже порой зашкаливала».

Анна Архипова: «Мы очень часто спорили с Шабтаем по поводу того, что он слишком часто баловал игроков. Я говорила, что сначала должен быть результат, а уже потом – вознаграждение. У него было совершенно другое мнение. Считал, что люди, которые столько работают, тем более женщины, каждый день достойны восхищения, особого отношения, сюрпризов и подарков. Вне зависимости от спортивного результата».

Илона Корстин: «А еще Шабтай любил психологически задеть соперника, всячески позлить. Так, во время одного из турниров – кажется, дело было на чемпионате Европы в Италии – он заявился в ресторан при гостинице на обед команд-участниц с большими банками черной икры. Сказал, что это для сборной России, и демонстративно поставил банки на наш стол. Игроки из других команд, которые, как и мы, уже устали от однообразной еды, смотрели на нас такими глазами… А Шабтай продолжил нам говорить: «Ешьте икру ложками, чтобы они видели!»

Конфликтик

Незадолго до старта чемпионата Европы управленческому штабу сборной пришлось принимать еще одно, не менее принципиальное решение. По поводу капитана. Да, не прошло и двух лет, как у команды объявился новый капитан. Им стала Светлана Абросимова. Она сменила в этой должности Илону Корстин, которая, в свою очередь, перехватила капитанские регалии у Марии Степановой… Такая вот «Санта-Барбара» в исполнении питерских подруг, конкурирующих между собой с самого детства. Причем если в 2009-м капитана избрали демократическим путем, устроив голосование игроков, то в 2011-м его назначил главный тренер.

«Почему капитан определялся именно назначением, а не выборами? Потому что «демократическая» схема с голосованием отвлекает команду, – объяснил тогда решение в интервью «Спорт-Экспресс» Борис Соколовский. – Обсуждение, обдумывание кандидатур – все это требует времени. А у нас его нет. Кроме того, мы договорились со Светой, что она займет в сборной место основной разыгрывающей. А первый «номер» идеально подходит на роль капитана. Он координирует действия всей команды и фактически является представителем тренера на площадке».

«Капитанство – это и повод для гордости, и ответственность, – комментарий для того же издания Светланы Абросимовой. – Приятно, что все в команде хорошо восприняли мое назначение. Слава богу, сейчас в сборной отличная атмосфера. Нет никаких трений, характерных для женского коллектива».

Слова про гордость и ответственность, конечно, не вызывали возражений. Огорчало другое: говоря об отсутствии трений, Света явно выдавала желаемое за действительное. Где это видано: в женском коллективе – да без интриг?! Чехарда с выборами и назначением капитана, конечно же, не могла не отразиться на микроклимате внутри команды.

Оксана Рахматулина: «В женском коллективе всегда есть место какой-то зависти, которую порождают конкуренция и желание быть лучше, иметь больше привилегий. Это нормально. В мою бытность игрока, в олимпийских циклах с Капрановым и Грудиным, это тоже присутствовало в нашей команде. Но такие моменты были незначительны, проходили сами собой и не мешали играть. В позднем периоде, когда я оказалась в сборной уже в качестве генменеджера, ситуация, действительно, порой выходила из-под контроля. Она напрямую коснулась и меня. Некоторые девочки в первый год не поняли, что я нахожусь по другую сторону – рядом с руководством. Потом мы разобрались, все встало на свои места. А вот по поводу капитана команды случился конфликтик…»

Обида Маши Степановой по поводу утерянного капитанства все эти два года была с ней. Теперь же пришел черед обижаться и недоумевать Илоне Корстин. Понятно, что тогда в интересах команды, которой предстояло в очередной раз отстаивать право называться сильнейшей на континенте, девушки не озвучивали свои переживания в публичном поле. Что ж, срок давности истек…

Илона Корстин: «Не скрою, я не поняла, почему Соколовский тогда сделал Свету капитаном, отказавшись провести голосование. Если бы большинство девчонок выбрали Свету или Машу, у меня бы не было никаких вопросов. Но он сказал: мол, гласность и демократия – это все хорошо, но я принял вот такое решение».

Борис Соколовский, главный тренер сборной России в 2010-2012 годах: «Смена капитана сборной в 2009 году, конечно, не прошла незамеченной. Эта ситуация создала внутренний конфликт, который нужно было как-то разрешать. Понимая, что новое голосование по выбору капитана приведет к определенному раздраю, я принял решение назначить его сам. На собрании команды сказал, что нам некогда заниматься демократией, и объявил новым капитаном Свету Абросимову. Почему именно ее? Во-первых, это компромиссный вариант. Получалось, что ни Илона, ни Маша, которые были капитанами в предыдущие годы, не получали эту должность – и, стало быть, им уже было не так обидно. А в-вторых, мне хотелось поддержать Свету, у который не сложился клубный сезон – главный тренер УГМК Гундарс Ветра почему-то загнал ее на скамейку запасных, давал очень мало играть. При том что мастерство и авторитет Абросимовой не вызывали сомнений».

Александр Ковалев, тренер сборной России в 2009-2012 годах: «Женская ревность – это самое страшное в баскетболе. Думаю, было неправильно менять капитана, когда тот является действующим игроком команды, да еще и одним из основных. Такие решения тренера или руководства сборной нередко способствуют разладу и появлению групп внутри коллектива. Что в итоге и случилось при Соколовском. Он невольно допустил конфликтную ситуацию, когда игроки затаили обиду. А тренерский штаб потерял контроль над командой. Хорошо, что в 2011 году этот негатив удалось вовремя погасить. В какой-то момент девчонки разобрались в своих отношениях и показали бойцовский характер».

Оксана Рахматулина: «Да, из-за вопроса о капитане в сборной тогда сложилась напряженность. Илона и Маша имели основания претендовать на эту роль. У каждой была своя правда. Я понимаю обиду Маши, которая капитанствовала четыре года, и потом ее этого лишили. Но в то же время могу понять и Илону, которую выбрала команда большинством голосов. Здесь очень тонкая грань… Чтобы уйти от этого конфликта Маши и Илоны, было принято решение назначить капитаном нового человека – Свету Абросимову. Слава богу, что эта ситуация не помешала команде в 2011 году выиграть чемпионат Европы. Думаю, наша победа в итоге всех примирила».

Конец эпохи

Эта, третья в истории российского женского баскетбола, победа на чемпионате Европы принципиально отличалась от двух предыдущих. Итоговая разница в счете в полуфинальном и финальном матчах («+32» против Чехии и «+17» против Турции) не отражает всей драматургии и тяжести борьбы за титул. Борьбы не только с соперниками, но и с самими собой. В момент триумфа уже мало кто вспоминал о том, что сборная России, в отличие от 2003 и 2007 годов, не считалась безусловным фаворитом первенства, а по ходу группового этапа многие специалисты и вовсе поспешили поставить крест на ее перспективах.

И все-таки наши золотые девчонки справились. Да, за их спинами уже не стоял Капранов и микроклимат в коллективе был совсем не тот, что при Грудине. Но мастерство, характер и жажда победы – совокупность факторов, которые отличают истинных чемпионок, – никуда не пропали. Илона Корстин, Мария Степанова, Ольга Артешина, Ирина Осипова, Светлана Абросимова сделали свое дело!

Ольга Артешина: «Запомнила полуфинал с чешками. Они считались одними из фаворитов чемпионата. Не знаю, как другие девчонки, но лично я сильно волновалась, нервничала перед матчем. К счастью, мои опасения не оправдались. Мы сразу оторвались в счете и просто раскатали чешек. Помню, отбегав минут 10, я сама попросила замену. Почувствовала, что эмоции распирают и мне нужно успокоиться. Очень хотелось выиграть этот чемпионат, чтобы порадовать своих родных и болельщиков, которые приехали в Турцию и активно нас поддерживали, создавали классную атмосферу в этом огромном зале. А еще – доказать всем, что мы по-прежнему лучшие в Европе».

Мария Степанова: «Мы выиграли на характере. Вот эта заварушка внутри коллектива дала нам необходимую встряску. Команда завелась, сплотилась. А уж играть в баскетбол мы всегда умели».

Илона Корстин: «Победа в 2011-м, конечно же, принесла большую радость. Россия снова, в третий раз в истории, стала лучшей в Европе! Казалось, что так будет всегда. Ведь когда играешь, не отдаешь себе отчет, что твое время уже на исходе. Полагаешь, что у тебя есть силы, желание, энергия. Но тогда в Польше, как оказалось, была последняя песня той сборной».

Действительно победный чемпионат Европы в Польше оказался последней песней или, если проводить баскетбольную аналогию с документальным фильмом про легендарный «Чикаго Буллз» 90-х, последним танцем для этой сборной России. Команды по-своему тоже легендарной, более десяти лет державшейся в топе мирового баскетбола – благодаря игрокам уникального поколения. Пять из этих игроков, перечисленных выше, вели за собой сборную и в 2011 году.

Конечно, было бы очень красиво завершить нашу историю на год позже – на Олимпиаде в Лондоне. Но, будем объективны, пик этой команды уже остался позади. Ресурсы баскетболисток, на которых она держалась столько лет, подошли к неминуемому концу. На Играх-2012 российская сборная, выступая без Степановой (травма колена, увы, помешала ей поехать в Лондон и ускорила окончание карьеры) и Абросимовой – правда, с вернувшимися Хэммон и Водопьяновой, – заняла четвертое место. В полуфинале не смогли одолеть заметно омолодившуюся и прибавившую в последние годы Францию, а в матче за бронзу проиграли неудобной Австралии.

В современных реалиях такой результат на Олимпиаде (к слову, российские баскетболистки с тех пор там не играли, пропустив и Рио-2016, и Пекин-2020) посчитали бы несомненных успехом. А тогда отсутствие привычных медалей восприняли как провал и ничтоже сумняшеся отправили Бориса Соколовского в отставку с поста главного тренера сборной.

Оксана Рахматулина: «Соколовский как минимум ничего не разрушил. И, несмотря на какие-то проблемы и сложности, показал результат. Золото чемпионата Европы – это все равно золото. Как говорится, счет на табло. На следующий год Бориса Ильича сняли за четвертое место на Олимпиаде в Лондоне. Его просто раскатали на исполкоме РФБ за этот результат – сказали, что это провал! Сегодня, оглянувшись назад, понимаешь, что наша женская сборная выступила тогда пусть не успешно, но вполне достойно – попала в первую четверку. С тех пор мы даже отобраться на Олимпийские игры не можем.

Победный танец 2011 года, к сожалению, по сей день остается последним не только для игроков того поколения сборной, но и всего российского женского баскетбола – медалей на международной арене наша главная национальная команда больше не выигрывала. Степанова, Корстин, Щеголева и Ко ушли, а выросшая под ними и за ними плеяда, как говорится, не вытянула…»

Илона Корстин: «Произошла смена поколений. Пришли другие девчонки, которые не привыкли к лидерским позициям и не понимали нашей философии, играли больше индивидуально, чем на команду. Эпоха закончилась. Анализируя сейчас, с высоты прожитых лет, произошедшее, понимаю, что этот спад пошел после 2008 года и перемен в тренерском штабе сборной. Убирать Грудина, с которым мы на протяжении четырех лет выигрывали медали, было неправильным решением. Случившиеся потом перемены в руководстве федерации баскетбола тоже не пошли команде на пользу. Что-то сломалось, не стало прежней стабильности».

Татьяна Щеголева: «Получилось так, что мы на долгие годы стали основными игроками сборной. Нам не было равноценной замены. Помню, Марина Кузина говорила: «Вот, пока вы тут, у молодых нет шансов по-настоящему заиграть». А сама Марина на три года младше меня. Фактически то же поколение. Что ж, время все показало. Мы, лидеры, ушли – занимайте это место, доказывайте. Увы, после победного чемпионата Европы 2011 года наша сборная больше не добиралась до пьедестала».

Мария Степанова: «Да, по сути, сборная много лет играла всемером – теми девчонками, которые появились при Капранове. На нас делалась ставка, молодых всерьез не подключали. Возможно, действительно, достойной замены нашему поколению в России в эти годы так и не появилось».

Фото: Gettyimages.ru/Mark Dadswell; РИА Новости/Антон Денисов, Максим Богодвид, Оксана Джадан