Бриттни Грайнер обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута. Она провела в российской тюрьме 293 дня

Эпопея Бриттни Грайнер все же завершилась: сегодня, 8 декабря, одну из лучших баскетболисток мира обменяли в аэропорту Абу-Даби на российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывал 25-летнее заключение в США за попытку продать оружие организации ФАРК («Революционным вооруженным силам Колумбии»).

Обмен даже в Америке называют победой российской дипломатии. Американцы все это время настаивали на обмен «два на одного» и пытались выручить не только Грайнер, но и Пола Уилана, осужденного на 16 лет по обвинению в шпионаже. В итоге им пришлось выпустить одного из самых известных международных преступников, чтобы гарантировать свободу баскетболистке, пойманной в Шереметьево с 0,7 грамма гашишного масла.

Ранее инсайдеры CNN утверждали, что российские власти намеренно затягивали переговорный процесс, чтобы не допустить обмена до ноябрьских выборов в Конгресс и таким образом не укрепить позиции Демократической партии.

Обмен был совершен при посредничестве Саудовской Аравии и ОАЭ.

Кто такой Виктор Бут?

Демонизированный американцами «торговец смертью» в 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы за намерение продать оружие организации ФАРК («Революционным вооруженным силам Колумбии»), которую США считают террористической.

В 90-х Бут считался крупнейшим торговцем оружием в мире. Он создал собственный флот из 60 самолетов с базой в Объединенных Арабских Эмиратах и поставлял самые разные виды оружия в горячие точки по всему миру – в Афганистан, Йемен, Руанду, Конго, Либерию, Сьерра-Леоне, а также движениям «Аль-Каида» и «Талибан».

Масштабы деятельности, готовность оказывать помощь враждующим сторонам и вопиющая дерзость (например, Бут легально возил материальное обеспечение американским военным в Ираке в 2003 году, когда за ним уже охотились американские спецслужбы) сделали из него легендарную фигуру, которой посвящены книги и фильмы (а также поэма Юнны Мориц). Сам он свою вину никогда не признавал и утверждал, что занимался перевозкой цветов, хозяйственных товаров и законных военных грузов («не покупал и не продавал оружие»), хотя его деловые партнеры подтвердили в суде характеристику, выданную обвинением.

В начале нулевых Бут вернулся в Россию, опасаясь ареста: как раз тогда Бельгия стала первой страной, обвинившей его в контрабанде алмазов и отмывании денег на сумму 300 млн долларов (дело ничем не закончилось).

Лишь в 2008-м американцам удалось выманить Бута в Таиланд при помощи его старого знакомого Эндрю Смуляна для обсуждения сделки с ФАРК: представителей колумбийских повстанцев изображали сотрудники управления по борьбе с наркотиками, которые записали на аудио абстрактные угрозы бизнесмена в адрес американцев. Через два года американцы продавили экстрадицию Бута в Штаты, где коллегия присяжных и признала его виновным в «намерении» помочь террористической организации.

Американские агенты утверждали, что Бут был связан с российскими спецслужбами и Путин чуть ли не лично контролировал попытки вызволить его из тайской тюрьмы.

« Мне представляется, что это справедливый обмен с учетом того, что Виктор Бут провел в американских тюрьмах уже 15 лет , – заявил адвокат Бута Стив Зиссу. – Виктор вернулся в свою семью, как и Бриттни Грайнер – в свою. Русский народ не оставил его после 15 лет несправедливого заключения, ровно как и народ Америки не оставил госпожу Грайнер. Надеюсь, что это одно из первых разумных соглашений между США и Россией, которые в будущем приведут к улучшению отношений между странами и более справедливому миропорядку».

Таймлайн пребывания Грайнер в российской тюрьме

17 февраля 2022 – Грайнер задержана в аэропорту Шереметьево, когда служебная собака среагировала на ее багаж. У нее были найдены «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом, позже было установлено, что жидкость является гашишным маслом. Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет).

5 марта 2022 – появление новости об аресте Грайнер.

23 марта 2022 – представители консульства впервые встретились с Грайнер и рассказали, что она чувствует себя «хорошо». Ранее Госдеп сообщал, что им было запрещено общаться с Грайнер и еще двумя задержанными американцами.

30 марта 2022 – игроки женской НБА впервые заговорили о Грайнер.

«Самое важное – то, что нам приходится туда ездить, – заявила Брианна Стюарт. – Арестовали БиДжи, но на ее месте могла быть любая из нас. Игроков женской НБА должны ценить в их стране, они не должны зарабатывать деньги где-то еще».

Май 2022 – до этого времени в Америке предпочитали замалчивать историю Грайнер и надеялись на благополучное разрешение ситуации. В мае баскетболистку официально признали «заложницей», а ее дело подхватил бывший представитель США в ООН Билл Ричардсон, который в течение многих лет занимался освобождением заложников.

25 мая 2022 – жена Грайнер Шерелл обратилась за помощью к президенту Байдену.

«Есть только один человек, который может ее освободить, и это наш президент, – сказала Шерелл Грайнер. – У него есть власть. И вот я спрашиваю себя: «Почему же мы ее не используем? Причем срочно». Мы ждем от него применения этой власти».

1 июля 2022 – начались судебные слушания по делу Грайнер.

4 июля 2022 – Бриттни Грайнер написала письмо Байдену.

«Я ужасно боюсь, что мне придется остаться здесь навсегда, – говорится в опубликованном фрагменте. – Понимаю, что у вас и так много забот, но, пожалуйста, не забудьте обо мне и об остальных задержанных».

6 июля 2022 – Байден и вице-президент США Камала Харрис встретились с Шерелл Грайнер.

«Президент прочитал письмо моей жены и отвел время для того, чтобы ответить. Знаю, что БиДжи будет рада слышать, что о ней не забыли».

27 июля 2022 – США предложили обменять Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута.

2 августа 2022 – США слили в СМИ предложение российской стороны обменять Бриттни Грайнер на Виктора Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство в 2019 году бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили.

5 августа 2022 – Грайнер признали виновной в контрабанде наркотиков и осудили на 9 лет колонии со штрафом 1 миллион рублей.

На суде Грайнер утверждала, что случайно бросила картриджи в сумку, впопыхах собираясь на рейс из Нью-Йорка в Москву, но полностью признала свою вину. Грайнер заявила, что у нее не было умысла совершить преступление. Медицинскую марихуану ей выписал врач из штата Аризона вместо традиционных обезболивающих из-за побочных действий последних.

По сообщению «Медиазоны» (признана в России иноагентом), Грайнер на суде сказала, что медицинскую марихуану вряд ли можно использовать в развлекательных целях. По ее словам, в ней по сравнению с обычной больше концентрация каннабидиола (CBD) – химического соединения, которое, как считается, отвечает за снижение болевого синдрома. Грайнер и ее представители заявляли, что невнимательность баскетболистки при сборе сумки была вызвана усталостью от длинного сезона, джетлагом при перелете из России в США и постковидным синдромом, который может снижать когнитивные функции.

Адвокаты Грайнер утверждают, что экспертиза вещества в картриджах Грайнер не соответствовала российскому законодательству, потому что не определяла количество ТГК (тетрагидроканнабиола) в веществе, а в машинах, используемых для измерения содержания вещества, выявлено «несколько дефектов». Эксперт определил массу гашишного масла, но не устанавливал наличие ТГК.

18 сентября 2022 – супруга Грайнер рассказала, что баскетболистка жалуется на плохое самочувствие.

«Ей нездоровится. Мы получили несколько очень тревожных сообщений по поводу ее состояния здоровья. Я очень переживаю. Она сходит с ума. Прошло уже столько дней, что даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать»

12 октября 2022 – президент США Джо Байден заявил, что готов даже поговорить с Владимиром Путиным на саммите G20, чтобы вызволить Бриттни Грайнер.

25 октября 2022 – Мособлсуд отклонил апелляцию и утвердил 9-летний срок в колонии за контрабанду наркотиков.

«Это был очень болезненный опыт, – заявила Грайнер. – Я долго ждала первого заседания суда и получила девять лет за преступление, в котором я едва превысила допустимый показатель. Мне не понятно решение первого суда дать на год меньше максимума, когда я здесь уже почти 8 месяцев, а люди с более тяжкими преступлениями получили меньше, чем дали мне.

Я очень надеюсь, что суд изменит этот приговор, потому что это было крайне тяжело и очень сильно повлияло на мою психику. Я находилась вдали от членов моей семьи и не могла общаться с ними».

9 ноября 2022 – Грайнер этапирована в женскую исправительную колонию ИК-2 в Явасе, примерно в 500 км к юго-востоку от Москвы. О местонахождении баскетболистки не сообщалось почти две недели.

19 ноября 2022 – Госдеп опубликовал заявление, в котором раскритиковал нежелание России участвовать «в серьезных переговорах» по обмену Бриттни Грайнер.

8 декабря 2022 – Грайнер обменяли на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби.

« Эти последние месяцы были адом для Бриттни , – сказал президент Байден. – Я рад сказать, что она держится бодро. Она рада тому, что наконец едет домой после того, как потеряла несколько месяцев жизни и перенесла ненужную психологическую травму. Она заслуживает того, чтобы ее оставили в покое и дали время побыть с любимыми и восстановить силы после несправедливого задержания.

Она написала мне в июле. Не просила никакого особенного отношения к ее делу, хотя мы и работали над ее освобождением с первых же дней. Она просто попросила – цитирую – «не забывать обо мне и обо всех американцах, сидящих в тюрьмах за границей».

Мы все это время боролись за ее освобождение. Переговоры были мучительными и очень напряженными. Хочу сказать спасибо всем, благодаря кому этот обмен состоялся».

Байден подчеркивает свое участие в освобождении Грайнер, но ему приходится оправдываться за то, что Пол Уилан остался в России

Политический обозреватель CNN Ван Джонс связал освобождение Грайнер с общественным движением в Америке, и особенно активностью чернокожих женщин: «Именно черные женщины возглавили движение, обеспечившее освобождение их сестры. Им пришлось подталкивать спортсменов-мужчин, чтобы мы все отнеслись к этому серьезно. И сегодня они празднуют успех».

А Дон Лемон с CNN отметил значимость происходящего: «Она совершила в спорте все, что только возможно – и при этом все равно не оставалась в безопасности. Мы все боролись за ее освобождение, и думаю, что Байден и Камала Харрис будут гордиться ее освобождением».

Однако ключевым вопросом в Штатах все равно осталось не возвращение Грайнер, а то, что американцам не удалось вернуть домой Пола Уилана, который провел в российской тюрьме гораздо больше времени (уже 4 года).

CNN утверждает, что другого варианта у них не существовало: «вопрос стоял только так: либо Бриттни, либо ничего» и «Байдену пришлось принимать тяжелое решение».

«Мы не забыли о Поле Уилане, которого несправедливо удерживают в России уже несколько лет, – сказал Байден. – Нам не предоставили выбора, кого мы можем вернуть домой. Печально, но по совершенно незаконным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни. И хотя нам не удалось обеспечить возвращение Пола, мы не собираемся сдаваться . Мы никогда не сдадимся. Мы поддерживаем связь с семьей Пола. Я думаю о них каждый день, поэтому сегодняшний день мы встречаем со смешанными чувствами». Гарантирую, что мы продолжим работать над его освобождением».

Фото: globallookpress.com/White House, Natthawat Wongrat/ZUMApress.com; РИА Новости/Михаил Воскресенский, Антон Новодережкин; Gettyimages.ru/Christian Petersen