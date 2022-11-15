Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри

От плоскоземных до внеземных.

Кайри Ирвинг пробивает новые измерения. Он ретвитнул в соцсетях ссылку антисемитский фильм, долго не удалял твит даже после критики, а затем оправдывался, но не извинился – и «Бруклин» отстранил его от команды. В какой-то момент речь шла даже об отчислении, но пока ему выдвинули условия для возвращения: от извинений и пожертвований до курсов по толерантности и «профилактике антисемитизма».

Видимо, Ирвинг пока выполнил не все условия, потому что после отстранения он пропустил уже 6 матчей, несмотря на постоянные встречи с владельцем клуба, комиссионером лиги, представителями профсоюза и хорошие отзывы от собеседников по итогам этих встреч.

А ведь в прошлом году Кайри тоже выводили из состава, когда он отказался прививаться и потому был вынужден пропускать домашние матчи «Нетс» из-за ковидных ограничений штата Нью-Йорк, пока их не сняли весной. Отстранение на неопределенный срок второй сезон подряд – не очень хороший признак, а значит, даже в случае возвращения в состав «Бруклина» никто не гарантирует Ирвингу, что он тут надолго.

И если лига намекает «Нетс», что они не могут нанять отстраненного другим клубом тренера, а владельцу «Финикса» – что не стоит больше быть владельцем «Финикса», то и остальным клубам Ассоциация может так же «посоветовать» отказаться от Кайри Ирвинга.

Возможно, стоит уже сейчас подбирать вариант вне НБА?

В отличие от Криштиану Роналду, которому нужен идеальный клуб-утопия, на услуги Кайри наберется сразу несколько реальных претендентов. Или почти реальных.

Где же еще проходить «профилактику антисемитизма» (что бы это ни значило), как не в Израиле? Тем более Кайри в последнее время так хотел примерить желтую форму.

В «Маккаби» больше половины состава – американцы, так что проблем с адаптацией не будет.

А если Кайри не согласен ни на какую профилактику? Всегда есть BIG3, лига баскетбола 3x3, владельцем которой является рэпер/актер Айс Кьюб. С ним Кайри сможет отлично пообщаться на тему черных евреев.

BIG3 – лига для завершивших карьеру игроков. Ирвингу, конечно, нужно вписываться не в чужую команду, а собирать свою «кэнсел-тим» – вот Энес Кантер уже звонит Кайри, Стефон Марбери снимает с крючка пару кроссовок, для полного комплекта можно и Ройса Уайта переманить из прошлогодней команды-финалиста «Пауэр».

Баскетбол 3х3 в пенсионерской лиге, возможно, и раскроет таланты Кайри, но не так хорошо, как шоу-баскетбол «Глобтроттерс». Сильнейший дриблер современности (а значит, и всех времен) будет славным наследником великих Маркеса Хэйнса и Керли Нила, членов Зала славы баскетбола.

Вообще-то «Гарлем» – один из последних шансов Кайри попасть в Зал славы, судя по траектории карьеры и поведению, которые игрок избрал в последние годы.

Да ладно вам, никто не смотрит «Сакраменто» и никто не узнает, что Кайри остался в НБА! Всегда, когда всплывают новости об очередных выходках звезд НБА, в комментариях к ним болельщики советуют обменивать их «в наказание» в «Кингз». А ведь вообще-то «Сакраменто» в этом году совсем не та же убогая команда, к какой мы привыкли, и впервые за 16 лет может претендовать на выход в плей-офф.

Номер, правда, Ирвингу придется сменить – 11-й выведен из обращения, 1-й и 2-й, под которыми он играл в колледже и «Кливленде», тоже. Трехзначные номера вроде бы в НБА запрещены, но, опять же, никто не заметит.

Возможно, Кайри хотел бы играть в «Лэйкерс»... а, может, в «Лэйкленд»? Клуб Лиги Развития НБА находится в самом сердце Флориды – штата, который признается центром движения антиваксеров в США. Может быть, именно тут Кайри найдет вакцину растительного происхождения, которая ему подходит.

Жаль, с Янисом Тиммой не пересекутся – муж Анны Седоковой летом покинул «Лэйкленд».

А помните, с чего начинались странности Кайри? С верований в плоскую Землю.

Познание геометрии этого мира будет неполным для Ирвинга, если он не сыграет в баскетбол на краю Земли. Есть хороший вариант – самая южная команда в мире «Испано Американо» из аргентинского городка Рио-Гальегос, откуда до Антарктиды ближе, чем до Буэнос-Айреса. Вот отличный атмосферный репортаж о баскетболе в тех краях.

Кстати, о крае Земли. Кайри ведь родился совсем в другом полушарии (или что там у Плоской Земли вместо полушарий? половинки? четвертинки?) – в Австралии. Конкретнее – в Мельбурне. Почему бы не сыграть в НБЛ вместо НБА? За «Мельбурн» выступали одноклубник Кайри по «Нетс» Пэтти Миллс и отец другого одноклубника (догадайтесь, какого) Дэйв Симмонс, а также старый знакомый Мэттью Деллаведова, с которым Ирвинг становился чемпионом в «Кэвз». Рекомендацию есть кому написать.

А она может понадобиться, ведь остается опасность, что австралийские власти не пустят противника прививок Ирвинга в страну. Ведь присутствие Новака Джоковича в Австралии они признали «угрозой общественной безопасности». Но в последние дни все больше говорят о том, что бан с теннисиста снимут – а значит, не будут против возвращения Кайри в родные края.

Другие корни, которые не забывает Ирвинг – индейские. По матери в нем течет кровь коренных американцев. Сам Ирвинг – почетный член племени Стэндинг-Рок-Су, и даже в соцсетях Кайри пользуется своим индейским именем Hélà, что на языке лакота означает «Маленькая гора».

Увы, на территории резервации Стэндинг-Рок нет баскетбольного клуба, а в XXI веке от индейских маскотов, никнеймов и атрибутов стали массово отказываться на всех уровнях спорта США. Поэтому в НБА или Лиге Развития нет команд с подходящей айдентикой, и даже в Мексике не осталось таковых.

Территориально самый удобный вариант сыграть за «Индейцев» – клуб «Индиос» из Пуэрто-Рико с ярким этническим логотипом. Кстати, здесь начинал карьеру Джей Джей Бареа.

А может быть, Кайри лучше податься в поп-баскетбол? Найти и раскрутить собственную медиалигу, доминировать над полупрофессионалами и селебрити-спортсменами, снимать вирусные ролики, взрывать соцсети новыми интересными ретвитами.

Образ уже есть – Дядюшка Дрю из рекламных роликов Pepsi и фильма по их мотивам. От сотрудничества с корпорацией придется отказаться, Ирвингу теперь даже в Nike не рады. Интересно, какие взгляды у Дядюшки Дрю?

В Ирвинге удивительным образом живут желание противопоставить себя всему миру и мечта этот мир сделать лучше. Когда второе одерживает верх, Кайри творит благие дела – например, помогает построить водоочистительный завод в Пакистане.

Гражданство за благотворительность Кайри пока не получил, но вряд ли это будет сложно, если он захочет переехать в Пакистан и играть в баскетбол здесь. Можно даже не в отдельный клуб, а сразу в сборную. Она редко играет в турнирах под эгидой ФИБА, так что заигранность Кайри за Америку не должна стать проблемой. Тем более он не играл за США с 2016-го, а у ФИБА есть право в исключительных случаях разрешать смену спортивного гражданства.

А любой случай, связанный с Кайри, исключительный.

Кайри когда-то пообещал вернуться в университет и доучиться, получить диплом. Учиться – это вообще хорошо, особенно когда учишься не на форумах в интернете. Обещание до сих пор не выполнено, университет Дьюк, где Ирвинг год (из-за травмы – неполный) играл у легендарного Майка Кшишевски, ждет.

Правда, по правилам студенческого (т.е. любительского) спорта Кайри после профессионального баскетбола больше не может вернуться в команду. Но есть лазейка, которой может поделиться экс-одноклубник Джей Ар Смит: можно сменить спорт и выступать, например, в гольфе.

Или Кайри просто нужно отправиться куда-то, где нет никаких правил, нет никаких ваших дурацких регуляций NCAA или ФИБА, нет никаких унизительных требований и запретов, какие на его светлую голову высыпали «Нетс» и НБА, нет никаких рамок, даже баскетбольных.

А вместо этого – много свободы, шалфея и познания Вселенной.

Есть вероятность, что Земле просто не хватает измерений, чтобы удержать многомерного Кайри Ирвинга. Космос зовет «Маленькую гору» – возможно, на «Гору идиотов» из культового «Космического джема»?

С Кайри Ирвингом в составе «Монстарз» все-таки одержат первую победу в своей истории.

Если, конечно, его до этого не отстранят за антикосмосизм.